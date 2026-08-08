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Entertainment News Live: अविका गौर को हुआ डेंगू, असम बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं बॉलीवुड स्टार्स

8 August Entertainment News Live: आज एंटरटेनमेंट न्यूज की कई बड़ी खबरें हैं. बालिका वधू फेम एक्ट्रेस अविका गौर हॉस्पिटल में एडमिट है. एक्ट्रेस को डेंगू हो गया है. असम बाढ़ में लोगों की मदद के लिए बॉलीवुड स्टार्स आगे आए हैं.

Reported ByShilpa
Published: Aug 08, 2026, 06:43 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 06:02 PM IST
Entertainment News Live: अविका गौर को हुआ डेंगू, असम बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं बॉलीवुड स्टार्स
08 August 2026 05:16 PM (IST)

'द अलायंस' में परफॉर्मेंस के बाद शिल्पा शिंदे ने फैंस को कहा शुक्रिया

एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे हाल ही में 'द अलायंस' में नजर आई थी, शो में अपनी दमदार परफॉर्मेंस देने को लेकर दर्शकों के बीच सुर्खियों में बनी हुई हैं. अब एक्ट्रेस ने वीडियो पोस्ट कर श्रेया के जीतने की खुशी जाहिर की. साथ ही मीडिया में चल रही बेकार की अफवाहों पर भी सफाई दी. एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे कहती हैं, "सारे शिल्पियन्स (सोशल मीडिया पर वो यूजर्स, जो अपने अकाउंट पर किसी नामी हस्ती के वीडियो डालते हैं) और जो नए लोग प्यार दे रहे हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया. आप दिन-रात जो इतनी मेहनत करते हैं, जिसको बयां करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है. नए-पुराने लोगों को आपने जो जवाब दिया है और मुझे इतना सपोर्ट दिया, उसके लिए आपको फिर से शुक्रिया कहना चाहती हूं.

08 August 2026 04:22 PM (IST)

सामंथा रुथ प्रभु ने शेयर किया मैटरनिटी मोमेंट्स ...

सामंथा रुथ प्रभु ने शेयर किया मैटरनिटी मोमेंट्स 

साउथ सिनेमा की एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु मां बनने जा रही हैं. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए गर्भावस्था के खूबसूरत पलों को फैंस संग शेयर किया. एक्ट्रेस ने कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें उन्हें मैटरनिटी से जुड़ी एक किताब पढ़ते हुए देखा गया. एक तस्वीर में, अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु सोफे पर लेटी हुई इना मे की 'गाइड टू चाइल्डबर्थ' किताब पढ़ती हुई दिखीं. उन्होंने कैप्शन लिखा, "अगस्त एनर्जी" और साथ में सफेद दिल वाले इमोजी भी लगाए.

08 August 2026 04:22 PM (IST)

कर्मा के 40 साल पूरे...

'कर्मा' के 40 साल पूरे

दिलीप कुमार एक्शन थ्रिलर फिल्म 'कर्मा' ने शनिवार को अपनी रिलीज के 40 साल पूरे कर लिए हैं. इस मौके पर फिल्म के मुख्य कलाकार जैकी श्रॉफ ने फिल्म से जुड़े पुरानी यादों को सोशल मीडिया के जरिए फिर से दोहराया.
अभिनेता जैकी श्रॉफ ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन में फिल्म की क्लिप पोस्ट की. इसमें फिल्म के चर्चित कलाकारों दिलीप कुमार, नूतन, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, नसीरुद्दीन शाह, श्रीदेवी, दारा सिंह, टॉम ऑल्टर और फिल्म की बाकी स्टार कास्ट समेत निर्देशक भी नजर आ रहे हैं.

08 August 2026 03:50 PM (IST)

चार्ली चौहान ने भारतीय क्रिकेटर रमनदीप संग रचाई शादी...

चार्ली चौहान ने भारतीय क्रिकेटर रमनदीप संग रचाई शादी

टीवी एक्ट्रेस चार्ली चौहान भारतीय क्रिकेटर रमनदीप सिंह के साथ शादी के बंधन में बंध गई है. कई दिनों से दोनों की शादी की तस्वीरें और वीडियोज वायरल हो रहे थे. रमनदीप और चार्ली ने गुरुद्वारे में पारंपरिक पंजाबी रीति-रिवाज से शादी की. निजी समारोह में दोनों के परिवार, करीबी दोस्त और क्रिकेट व टेलीविजन जगत से जुड़े लोग शामिल हुए. शादी में अर्शदीप सिंह समेत कई क्रिकेटर भी नजर आए.

08 August 2026 02:25 PM (IST)

क्यों रामायण पार्ट 1 एक ही महीने में दो बार होगी रिलीज? फैंस हुए कंफ्यूज;...

क्यों 'रामायण पार्ट 1' एक ही महीने में दो बार होगी रिलीज? फैंस हुए कंफ्यूज; तब प्रोड्यूसर ने समझाया क्या है पूरा प्लान  

 रणबीर कपूर और यश स्टारर रामायण को लेकर लोगों के बीच काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. साई पल्लवी स्टारर फिल्म की रिलीज डेट को लेकर 2 तारीख की चर्चा हो रही है. कहा जा रहा है कि कि नितेश तिवारी की फिल्म 6 नवंबर और 8 नवंबर को रिलीज होगी. पहले फिल्म विदेशों में रिलीज होगी इसके बाद भारत में रिलीज होगी.  फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा इसके पीछे का कारण बताया है. 

 

 

 

08 August 2026 01:53 PM (IST)

दूरदर्शन का वो सीरियल, जो बन गया दर्दनाक, 60 लोगों की हुई मौत, लीड एक्टर को...

दूरदर्शन का वो सीरियल, जो बन गया दर्दनाक, 60 लोगों की हुई मौत, लीड एक्टर को करानी पड़ी 72 सर्जरी  

टीवी इंडस्ट्री के सीरियल अपनी कहानी, स्टार कास्ट और टीआरपी के लिए सालों साल याद किए जानते हैं. क्या आप जाते हैं दूरदर्शन का वो शो जो कि एक हादसे के लिए याद किया जाता है. 

 

 

08 August 2026 01:15 PM (IST)

19 साल पुराना गाना... जिसके रीमिक्स ने इंटरनेट पर मचा रखा तहलका, महज 24 घंटे...

19 साल पुराना गाना... जिसके रीमिक्स ने इंटरनेट पर मचा रखा तहलका, महज 24 घंटे में यूट्यूब पर बटोरे 3.4 मिलियन से ज्यादा व्यूज  

19 Years Old Sad Song Remix 2.0: हर साल न जाने कितने गाने रिलीज होते हैं, जिनमें से कुछ ही लोगों के दिलों में घर कर पाते हैं. ऐसा ही एक गाना इन दिनों इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है. 24 घंटे पहले रिलीज हुआ ये गाना सिर्फ 1 ही दिन में लोगों की फेवरेट गानों की प्लेलिस्ट में शामिल हो चुका है और यूट्यूब गर्दा उड़ा रहा है.

 

 

 

08 August 2026 12:09 PM (IST)

एक्ट्रेस कोमल संग नजर आए गोविंदा, नजदीकियां देख लोग बोले- क्या सच थी सुनीता...

एक्ट्रेस कोमल संग नजर आए गोविंदा, नजदीकियां देख लोग बोले- क्या सच थी सुनीता की अफेयर की बात...    

गोविंदा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. वह एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार के साथ एयरपोर्ट पर नजर आए हैं. जिसके बाद से उनके अफेयर की चर्चा काफी तेज हो गई है. 

 

 

 

08 August 2026 11:01 AM (IST)

सलमान खान के बाद अब आमिर खान को मिला कोर्ट का नोटिस! 18 सितंबर को होना होगा...

सलमान खान के बाद अब आमिर खान को मिला कोर्ट का नोटिस! 18 सितंबर को होना होगा पेश; ऑनलाइन शॉपिंग से जुड़ा मामला 

Court Notice to Aamir Khan: अभी हाल ही में सलमान खान और उसकी बहन अलवीरा को चंडीगढ़ कोर्ट से समन मिला था. हालांकि, वो मामला ज्वैलरी शॉप से जुड़ा है. इसी बीच आमिर खान को भी कोटा जिला उपभोक्ता आयोग ने नोटिस जारी हुआ है. चलिए जानते हैं आखिर ये पूरा मामला है क्या और कहां से शुरू होता है.

08 August 2026 10:41 AM (IST)

काजल राघवानी ने निरहुआ और आम्रपाली पर निकाली भड़ास, बोली- कुंभ नहाते समय कहां...

काजल राघवानी ने निरहुआ और आम्रपाली पर निकाली भड़ास, बोली- कुंभ नहाते समय कहां थी आपकी पत्नी? 

भोजपुरी बवाल शो की शुरुआत से ही काजल राघवानी और आम्रपाली के बीच झगड़ा देखने को मिल रहा है. काजल ने आम्रपाली पर आरोप लगाया है कि उनके कहने पर दिनेश जी उनके साथ काम नहीं करते हैं. इसके बाद काजल ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर दिनेश लाल यादव और आम्रपाली पर भड़ास निकाली है.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08 August 2026 09:54 AM (IST)

2100 करोड़ी ‘स्पाइडर-मैन’ ने कर दिया कमाल... 8 दिनों में कमा डाले 10 हजार...

2100 करोड़ी ‘स्पाइडर-मैन’ ने कर दिया कमाल... 8 दिनों में कमा डाले 10 हजार करोड़; चकनाचूर कर दिया बड़ी-बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड

Spider Man Brand New Day Collection: ‘स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे’ ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर आते ही धमाकेदार एंट्री की है. टॉम हॉलैंड और जेंडाया की इस फिल्म ने सिर्फ 8 दिनों में कई बड़ी बॉलीवुड-हॉलीवुड फिल्मों के लाइफटाइम रिकॉर्ड तोड़ दिए. फिल्म भारत में अब तक का सबसे बड़ा कलेक्शन कर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनने जा रही है.

08 August 2026 09:29 AM (IST)

काजल राघवानी ने पवन सिंह पर लगाया गंभीर आरोप, जबरदस्ती करवाया किसिंग सीन, मना...

काजल राघवानी ने पवन सिंह पर लगाया गंभीर आरोप, जबरदस्ती करवाया किसिंग सीन, मना कर पर छोड़ दिया था सेट!  

भोजपुरी बवाल से काजल राघवानी का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में काजल बोलती है कि किसिंग सीन ना करने पर एक्टर सेट छोड़कर चले गए थे. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08 August 2026 09:07 AM (IST)

25 करोड़ के बजट में बनी फिल्म... पहले दिन कमा पाई सिर्फ 85 लाख; क्या बचा...

25 करोड़ के बजट में बनी फिल्म... पहले दिन कमा पाई सिर्फ 85 लाख; क्या बचा पाएगी मेकर्स की लाज या डूब जाएगा पैसा?   

Ohh My Dog Opening Day Collection: बॉलीवुड में एक्शन, क्राइम और थ्रिलर फिल्मों का आना और कमाई करना बहुत आम बात है, लेकिन इस बार सिनेमाघरों में एक बिल्कुल अलग तरह की कहानी देखने को मिली है. 25 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म के साथ भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, लेकिन फिल्म की कमाई कहीं मेकर्स की उम्मीदों पर पानी न फेर दे.

 

 

08 August 2026 08:00 AM (IST)

मदरहुड पर स्मृति ईरानी की बातों से लोग हुए इमोशनल, पैसों से नहीं खरीद सकते...

मदरहुड पर स्मृति ईरानी की बातों से लोग हुए इमोशनल, पैसों से नहीं खरीद सकते मां का प्यार 

एक इंवेट के दौरान स्मृति ईरानी ने मदरहुड पर अपने अनुभव को शेयर किया. इस दौरान उन्होंने मां बनने की सच्चाइयों के बारे में बताया है. उनका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रही है. स्मृति ईरानी की बात सुन लोग इमोशन हो रहे हैं. 

08 August 2026 07:59 AM (IST)

‘मालामाल वीकली 2’ में दिखेगा रवीना-परिणीति का धमाल, परेश रावल संग हंसी का डबल...

‘मालामाल वीकली 2’ में दिखेगा रवीना-परिणीति का धमाल, परेश रावल संग हंसी का डबल डोज; 20 साल बाद आ रहा सीक्वल  

2006 Malamaal Weekly Sequel: 20 साल बाद फिर हंसी का तगड़ा डोज देने आ रही ‘मालामाल वीकली 2’ में इस बार परेश रावल के साथ रवीना टंडन और परिणीति चोपड़ा भी लोगों को हंसाते नजर आएंगे. गांव की लालच और कॉमेडी से भरपूर ये कहानी एक नए अंदाज में लोगों का मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह तैयार है. चलिए बताते हैं फिल्म में और क्या-क्या होगा नया?

 

 

 

08 August 2026 07:58 AM (IST)

सलमान खान के घर के बाहर तैनात पुलिसवाले को आया हार्ट अटैक, मौके पर ही थमीं...

सलमान खान के घर के बाहर तैनात पुलिसवाले को आया हार्ट अटैक, मौके पर ही थमीं सांसें  

Salman Khan Security Cop Dies: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर सिक्योरिटी में तैनात 41 साल के एक पुलिस कांस्टेबल की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई. गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की धमकियों के बीच सुपरस्टार के घर पर कड़ा पहरा था. सिक्योरिटी में लगे जवान की इस तरह अचानक हुई मौत ने सभी को हैरान कर दिया है.

 

 

08 August 2026 06:55 AM (IST)

असम बाढ़ पीडियों की मदद के लिए आगे आए अनुपम खेर...

असम बाढ़ पीडियों की मदद के लिए आगे आए अनुपम खेर

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08 August 2026 06:44 AM (IST)

राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया की बहन सिंपल को बताया ‘कचरा’, ‘बदसूरत’ कहकर...

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