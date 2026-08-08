Entertainment News Live: अविका गौर को हुआ डेंगू, असम बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं बॉलीवुड स्टार्स

'द अलायंस' में परफॉर्मेंस के बाद शिल्पा शिंदे ने फैंस को कहा शुक्रिया

एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे हाल ही में 'द अलायंस' में नजर आई थी, शो में अपनी दमदार परफॉर्मेंस देने को लेकर दर्शकों के बीच सुर्खियों में बनी हुई हैं. अब एक्ट्रेस ने वीडियो पोस्ट कर श्रेया के जीतने की खुशी जाहिर की. साथ ही मीडिया में चल रही बेकार की अफवाहों पर भी सफाई दी. एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे कहती हैं, "सारे शिल्पियन्स (सोशल मीडिया पर वो यूजर्स, जो अपने अकाउंट पर किसी नामी हस्ती के वीडियो डालते हैं) और जो नए लोग प्यार दे रहे हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया. आप दिन-रात जो इतनी मेहनत करते हैं, जिसको बयां करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है. नए-पुराने लोगों को आपने जो जवाब दिया है और मुझे इतना सपोर्ट दिया, उसके लिए आपको फिर से शुक्रिया कहना चाहती हूं.