Pathaan Audience Reaction: शाहरुख खान की 'पठान' में सलमान खान के कैमिओ ने मचाई खलबली! ऐसा है 'फर्स्ट डे फर्स्ट शो' देखने वालों का रिएक्शन

Pathaan Audience Reaction: शाहरुख खान (Shah Rukh khan), दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और जॉन अब्राहम (John Abraham) स्टारर 'पठान' (Pathaan) का पहला शो खत्म हो गया है और फिल्म को लेकर लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. बता दें कि इस फिल्म के फर्स्ट डे फर्स्ट शो (Pathaan First Day First Show) को देखने वाले लोगों को फिल्म काफी पसंद आई है और उनका रिएक्शन काफी अच्छा है. तमाम विवादों से घिरी यह फिल्म फाइनली रिलीज हो गई है और ऐसे में सब जानना चाहते हैं कि फिल्म कैसी है. आइए जानते हैं कि फिल्म के पहले रिव्यू (Pathaan First Review) कैसे आ रहे हैं...

पठान, जो आज 25 जनवरी, 2023 को रिलीज हुई है, रिपोर्ट्स के मुताबिक कल ही ऑनलाइन भी लीक हो चुकी है. ऐसे में, फिल्म के बिजनेस पर इसका क्या असर पड़ेगा, यह देखने वाली बात है. शाहरुख ने फिल्म को इस बार प्रमोट नहीं किया है लेकिन कई विवादों और राजनैतिक मुद्दों में फेसने के चक्कर में फिल्म की काफी पब्लिसिटी हुई है. अड्वान्स बुकिंग के मामले में भी शाहरुख खान की 'पठान' ने ताबड़तोड़ कमाई की है और सभी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है. आइए जानते हैं कि लोगों का इस फिल्म के बारे में क्या कहना है...