Raksha Bandhan 2025 Live:रक्षा बंधन के जश्न में डूबे बॉलीवुड के भाई-बहन, देखें किसने किया क्या पोस्ट

Raksha Bandhan 2025 Live Updates: 9 अगस्त को आम हो या फिर खास हर कोई भाई बहन के अट्टू डोर के त्योहार रक्षा बंधन को सेलिब्रेट कर रहा है. बॉलीवुड के कई सेलेब्स ने भी इस खास दिन पर फोटोज, वीडियो और लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और इस दिन को और भी खास बनाया.
Raksha Bandhan 2025 Live Updates: 9 अगस्त को देशभर में आम लोग हों या मशहूर सितारे, सभी ने भाई-बहन के प्यार का त्योहार रक्षा बंधन धूमधाम से मनाया. इस खास मौके पर कई बॉलीवुड सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें और वीडियो साझा किए, साथ ही दिल छू लेने वाले मैसेज भी लिखे. किसी ने भाई के हाथ पर राखी बांधते हुए तस्वीर डाली, तो किसी ने बचपन की यादें ताज़ा कीं. आइए जानते हैं किन सितारों ने कैसे इस खूबसूरत रिश्ते का जश्न मनाया.
‘फिर मिलेंगे भाई, तुम्हारी गुड़िया दी..’ राखी पर सुशांत सिंह की बहन को सता रहीं पुरानी यादें, पोस्ट लिख बयां किया दर्द, पढ़कर हो जाएंगे इमोशनल
रक्षाबंधन 2025 पर सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने इमोशनल पोस्ट शेयर कर भाई को याद किया. पुराने पलों का वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने अपने दर्द को बयां किया. ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है और सुशांत के फैंस को भी इमोशनल कर रहा है.
आरती ने शेयर की नई-पुरानी फोटो, दिखाया ट्रू लव
गोविंदा के भांजा और भांजी आरती सिंह और कृष्णा अभिषेक ने रक्षा बंधन पर अपनी कई सारी पुरानी और नई फोटोज की सीरीज शेयर की. इस दौरान कृ्ष्णा ने लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर कर लिखा- 'हैप्पी रक्षा बंधन आरती सिंह. हमेशा मेरे साथ रहने के लिए शुक्रिया. मैं हर राखी तुमसे यही वादा करता हूं कि हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा. अपने आपको कभी भी बदलना मत. जब मैं तुम्हारी चोटी खींचू या और कुछ करूं तो गुस्सा मत करना. अपने बचपन की यादों का एक पिटारा तुम्हारे लिए. लव यू.'
