Raksha Bandhan 2025 Live:रक्षा बंधन के जश्न में डूबे बॉलीवुड के भाई-बहन, देखें किसने किया क्या पोस्ट

Raksha Bandhan 2025 Live Updates: 9 अगस्त को आम हो या फिर खास हर कोई भाई बहन के अट्टू डोर के त्योहार रक्षा बंधन को सेलिब्रेट कर रहा है. बॉलीवुड के कई सेलेब्स ने भी इस खास दिन पर फोटोज, वीडियो और लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और इस दिन को और भी खास बनाया. तो चलिए आपको बताते है कि किस सेलेब्स ने इस दिन पर क्या पोस्ट किया और किस तरह से वो इस प्यार के बंधन से बंधे रक्षा बंधन के त्योहार को मना रहे हैं.