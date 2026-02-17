Salim Khan Health LIVE Update: मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं सलीम खान, लगातार हाल चाल लेने पहुंच रहे परिवार वाले, सलमान भी दिखे

Salim Khan Health Live Update: 90 साल के वेटरन स्क्रीन राइटर सलीम खान की सेहत नासाज है. इन्हें अचानक मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान फिल्म की शूटिंग कर रहे थे. लेकिन, खबर मिलते ही बीच में शूटिंग छोड़ पिता को देखने अस्पताल पहुंचे.
Salman Khan Father Salim Khan Health live Updates: 90 साल के सलीम खान की सेहत बिगड़ने की खबर जैसे ही आई तो दुआओं का सिलसिला शुरू हो गया. सोशल मीडिया पर हर कोई सलीम खान की अच्छी सेहत की दुआ कर रहा है और एक्टर को लेकर थोड़ा चिंतित जरूर है.सलीम खान इस वक्त मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं. जहां पर उन्हें देखने सलमान खान के अलावा आयुष शर्मा और बेटी अलवीरा पहुंची. सलीम खान ने बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक फिल्मों की कहानियां लिखी जिसने बॉक्स ऑफिस पर लोगों का अपना दीवाना बना दिया. हालांकि अभी तक सलीम की सेहत को लेकर परिवार की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है.
Salim Khan Health Update Live: दादा से मिलने पहुंचे अरहान और निरवान
सलीम खान से अस्पताल में हर कोई मिलने आ रहा है. दादा सलीम खान से मिलने अरबाज खान और उनकी एक्सवाइफ मलाइका अरोड़ा खान के बेटे अरहान खान और सोहेल खान के बेटे निरवान खान दादा से अस्पताल मिलने पहुंचे.
Salim Khan Health Update: पिता से मिलने पहुंचे बेटे-बहू
मुंबई के लीलावती अस्पताल में पिता सलीम खान से अरबाज खान अपनी पत्नी शूरा खान के साथ मिलने पहुंचे.
Salim Khan Health Update: 2025 में किया 90वां बर्थडे सेलिब्रेट
सलीम खान ने बीते साल 2025 के नवंबर में अपना 90वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया था. सलमान खान के पिता 90 साल के हो गए हैं लेकिन अभी भी काफी सक्रिय रहते हैं. अचानक उनके अस्पताल में भर्ती होने की खबर ने हर किसी को चौंका दिया है.
Salim Khan Health Update: दमाद भी पहुंचे ससुर का हाल लेने
वहीं अस्पताल में सलीम खान से मिलने उनके दमाद भी पहुंचे. सलमान खान की छोटी बहन अर्पिता खान शर्मा के पति आयुष शर्मा की लीलावती अस्पताल में अपने ससुर का हाल लेने पहुंचे हैं. पूरा परिवार मिलकर सलीम खान का ध्यान रख रहा हैं.
टेंशन में सलमान खान
सलमान खान के पिता और वेटरन स्क्रीन राइटर सलीम खान मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हो गए है. हालांकि लम खान को क्या हुआ है जिस वजह से उन्हें अस्पताल में अचानक भर्ती कराना पड़ा इसकी वजह फिलहाल सामने नहीं आई है. पिता के अस्पताल में भर्ती होते ही सलमान खान तुरंत अस्पताल पहुंचे. सलमान खान का अस्पताल से बाहर निकलते हुए वीडियो सामने आया है.
