Salim Khan Health LIVE Update: मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं सलीम खान, लगातार हाल चाल लेने पहुंच रहे परिवार वाले, सलमान भी दिखे

Salman Khan Father Salim Khan Health live Updates: 90 साल के सलीम खान की सेहत बिगड़ने की खबर जैसे ही आई तो दुआओं का सिलसिला शुरू हो गया. सोशल मीडिया पर हर कोई सलीम खान की अच्छी सेहत की दुआ कर रहा है और एक्टर को लेकर थोड़ा चिंतित जरूर है.सलीम खान इस वक्त मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं. जहां पर उन्हें देखने सलमान खान के अलावा आयुष शर्मा और बेटी अलवीरा पहुंची. सलीम खान ने बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक फिल्मों की कहानियां लिखी जिसने बॉक्स ऑफिस पर लोगों का अपना दीवाना बना दिया. हालांकि अभी तक सलीम की सेहत को लेकर परिवार की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है.

