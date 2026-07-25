शिवांगी जोशी को अपूर्वा मुखीजा ने किया रोस्ट, हर्षद संग रिश्ते पर किया कमेंट

टीवी सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं सीजन 4 में हर्षद चोपड़ा और शिवांगी जोशी की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया था. वहीं दोनों स्टार रियलिटी शो लॉकअप 2 में नजर आ रहे हैं. शो में दोनों की बॉन्डिंग देख ना केवल लॉकअप 2 के कंटेस्टेंट बल्कि फैंस के जेहन में भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि उनके बीच दोस्ती से बढ़कर कुछ है वहीं कुछ लोगों को कहना है कि वह अपने ही किरदार में है.
हाल ही के एपिसोड देखने को मिलेगा कि अपूर्वा मुखीजा ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसे सुन हर कोई हैरान हो गया. अपूर्वा ने बोला कि आप दोनों डेली सोप में फंसे हुए हैं.
लॉक अप के लेटेस्ट शो में घरवालों को टास्क में एक दूसरे के खिलाफ कॉम्पीटीशियन था. शिवांगी और हर्षद के बीच जब टास्क हुआ, टास्क को जीतकर शिवांगी ने खुद को एलिमिनेशन से बचा लिया. इसके बाद वह हर्षद से माफी मांगती है. उसके हारने पर रोती है.
इस सीन को देखकर अपूर्वा ने कमेंट किया-क्या हो गया आपको? आप दोनों टीवी सीरियल के सेट पर फंस गए हो क्या? ये एक गेम है. ऐसे तो साफ-साफ दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो.
शिवांगी ने अपूर्वा को बोला कि मैं ऐसी ही हूं और मैं ऐसे ही खुद को जाहिर करती हूं. मुझे पता है कि ये एक गेम है, लेकिन मैं बहुत ही सेंसिटिव इंसान हूं. हर्षद के साथ मेरा अलग रिश्ता है. मैं बहुत ही ज्यादा इमोशनल हूं. मुझे बरा लगा. आपने ध्यान नहीं दिया जब सूफी को हार मिली थी तब भी मेरी आंखों में आंसू थे.
अपूर्वा लॉक अप शो में एक हफ्ते के लिए इन्फॉर्मर के तौर पर आई थी. अपूर्वा ने घर में आते ही हंगामा मचा दिया. घर में आते ही उन्होंने शिवांगी को शिल्पा शिंदे के बयान के बारे में बताया है जो उन्होंने शिवांगी के लिए बोला. इसके बाद शिवांगी और शिल्पा के बीच काफी बहस हो जाती है. इसके अलावा उन्होंने राम कपूर के गेम का भी खुलासा कर दिया.