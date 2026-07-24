/Lock Upp 2: आकांक्षा चमोला का पति के खिलाफ विवादित बयान, गौरव से अच्छा मेरा कुत्ता आ जाता, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लगाई क्लास!

लॉकअप 2 सुर्खियों में बना हुआ है. शो के हर एपिसोड में कुछ नया ड्रामा देखने को मिल जाता है. हाल ही में आकांक्षा चमोला ने पति गौरव के बारे में ऐसी बात बोल दी है जिसके बाद एक्ट्रेस फिर से चर्चा में है. दरअसल विजिटर्स डे के मौके पर गौरव खन्ना उनसे मिलने के लिए आए थे. उन्होंने गौरव को लेकर ऐसी बात बोल दी है जिससे नया विवाद छिड़ गया है.
दरअसल हाल ही में धीरज की पत्नी विन्नी आती है. ऐसे में श्रेया, शिल्पा और आंकाक्षा एक साथ बैठकर बात करते हैं. श्रेया आकांक्षा से बोलती है कि तेरे घर से भी कोई आ गया, धीरज की पत्नी भी आ गई. मैं चाहती हूं कि मेरा बॉयफ्रेंड आए. श्रेया की बात सुनकर वह आकांक्षा से बोलती है कि वो तो मेरा एक्स था.
वरुण भी हंस रहा है कि तेरे परिवार से कोई कहां आया है, तेरे से मिलने तो स्ट्रेंजर आया. इसके आगे आकांक्षा ने बोला. सही में यार उससे अच्छा तो फैमिली से कोई आता तो अच्छा लगता है. मुझे अपना कंफर्ट चाहिए था. ये मीटिंग मुझसे ज्यादा तो उसके लिए जरूरी थी. मुझे अच्छा लगता है कि मेरे मम्मी-पापा आते है या फिर मेरे कुत्ता ही आ जाता.
आकांक्षा चमोला का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वहीं कुछ लोग आकांक्षा का सपोर्ट कर रहे हैं. बोल कि इस समय उसे किसी अपने की जरूरत थी, वहीं कुछ लोगों को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई. कमेंट कर लिख रहे हैं कि तुम गौरव को डिजर्व ही नहीं करती हो.
आकांक्षा ने शो में आने के बाद खुलासा किया था कि वह और उनके पति गौरव खन्ना तलाक लेने वाले हैं. एक्ट्रेस ने बताया था कि भले ही वह साथ में नहीं है लेकिन हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे.
आकंक्षा चमोला और गौरव खन्ना की पहली मुलाकात ऑडिशन रूम मं हुई थी. पहली ही मुलाकात में गौरव अपना दिल हार बैठे थे. दोनों ने कुछ समय के लिए एक दूसर को डेट किया. साल 2016 में कानपुर में शादी रचाई. कपल के बीच 9 साल का उम्र का फासला है.