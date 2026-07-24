Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /मनोरंजन
  • /बॉलीवुड
  • /Lock Upp 2: आकांक्षा चमोला का पति के खिलाफ विवादित बयान, गौरव से अच्छा मेरा कुत्ता आ जाता, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लगाई क्लास!

Lock Upp 2: आकांक्षा चमोला का पति के खिलाफ विवादित बयान, गौरव से अच्छा मेरा कुत्ता आ जाता, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लगाई क्लास!

Lock Upp 2: लॉकअप 2 में आकांक्षा चमोला ने पति गौरव खन्ना को लेकर ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद सोशल मीडिया पर नया विवाद छिड़ गया है.

Written ByShilpa
Published: Jul 24, 2026, 10:23 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 10:23 AM IST
Lock Upp 2: आकांक्षा चमोला का पति के खिलाफ विवादित बयान, गौरव से अच्छा मेरा कुत्ता आ जाता, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लगाई क्लास!

About the Author

Shilpa

Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पुलिस टीम पर ग्रामीणों का लाठी-डंडों से हमला, DSP समेत 15 जवान घायल
Surajpur News38 min ago
2
Mumbai owner helps driver39 min ago
3
lord ram favorite bhog56 min ago
4
Abhijeet Bhattacharya1 hr ago
5
Strait of Hormuz1 hr ago