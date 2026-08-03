'5-6 बार शारीरिक संबंध बनाओ...', Lock Upp 2 में छलका आकांक्षा चौधरी का दर्द, तो बंदगी कालरा बोलीं- मैं जानती हूं उसे...

Lock Upp 2 Akanksha Choudhary: रियलिटी शो 'लॉक अप 2' के मंच से एक ऐसा भयानक और दिल दहला देने वाला खुलासा सामने आया है, जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है. शो से बेघर होते समय कंटेस्टेंट आकांक्षा चौधरी ने अपने अतीत का वो खौफनाक पन्ना खोला, जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया. ब्यूटी पैजेंट के दिनों में कैसे एक बुजुर्ग इंसान ने मदद के बदले उनके सामने घिनौनी शर्त रखी थी, इसकी पूरी दास्तान अब सामने आ चुकी है. इस बीच बिग बॉस फेम बंदगी कालरा के एक ट्वीट से इस पूरे मामले में और भी आग भड़क गई.
लॉक अप 2 से बेघर होने के दौरान आकांक्षा चौधरी ने अपनी जिंदगी का सबसे काला अनुभव शेयर किया. उन्होंने बताया कि जब वो ब्यूटी पैजेंट की तैयारी कर रही थीं, तब उनके पास कपड़ों और ट्रेनिंग के लिए पैसे नहीं थे. परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उन्होंने पैजेंट सर्किट के ही एक बड़े और सीनियर शख्स से मदद मांगी. आकांक्षा का कहना है कि वो शख्स सालों से इस इंडस्ट्री में जज रहा है और नए कलाकारों की मदद के लिए जाना जाता था. आकांक्षा ने उससे पैसों की मदद मांगी और बदले में उसकी कंपनी में काम करने का ऑफर दिया, लेकिन आगे जो हुआ उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी.
आकांक्षा ने बेहद दर्दभरे लहजे में बताया कि उस बुजुर्ग इंसान ने मदद करने के बजाय उनके साथ गलत हरकत शुरू कर दी. विरोध करने के बावजूद उसने उनका शारीरिक शोषण करने की कोशिश की. आकांक्षा ने कहा, "वो काफी बुजुर्ग थे, मैंने उनका हाथ पकड़ा और झटक दिया." इसके बाद उस व्यक्ति ने बेहद बेशर्मी से कहा कि वो उन्हें स्पॉन्सर तभी करेगा जब वो महीने में 5 से 6 बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएगी. इस खुलासे ने शो में मौजूद सभी लोगों के होश उड़ा दिए.
आकांक्षा के इस खुलासे के बाद बिग बॉस फेम बंदगी कालरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक चौंकाने वाला पोस्ट किया. बंदगी ने लिखा कि वो जानती हैं कि आकांक्षा किस इंसान की बात कर रही हैं. यह बहुत दुखद है कि इस आदमी के बारे में कोई खुलेआम बात नहीं करता. बंदगी ने आगे दावा किया कि उस इंसान की एक मिस्ट्रेस मुंबई में उन्हीं की बिल्डिंग में रहती है. बंदगी के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर तहलका मच गया. हालांकि, बंदगी कालरा ने अब इस पोस्ट को हटा लिया है.
बंदगी के पोस्ट पर एक यूजर ने सवाल उठाते हुए लिखा कि जब आप जानती हैं तो नाम क्यों नहीं बतातीं, सिर्फ बातें करना आसान है. इस पर बंदगी ने जवाब दिया कि नाम उजागर करना उनका काम नहीं है. सोशल मीडिया पर लोग अब उस पावरफुल चेहरे को बेनकाब करने की मांग कर रहे हैं.
आकांक्षा के इस खुलासे के बाद फैंस और उनके सह-कलाकार उनके सपोर्ट में आ गए हैं. शो के कंटेस्टेंट योगेश रावत ने कहा कि वो शो से बाहर निकलने के बाद उस इंसान को जरूर ढूंढ निकालेंगे. वहीं सोशल मीडिया पर फैंस का कहना है कि लड़कियां समाज के डर से चुप रह जाती हैं और ऐसे दरिंदे बिना किसी डर के घूमते रहते हैं.