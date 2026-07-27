'ये देखकर गुस्सा आया...', राम कपूर के रवैये पर अपूर्वा मखीजा का फूटा गुस्सा, फीमेल इंमेट के मुद्दे पर एक्टर को घेरा

'लॉक अप 2' के लेटेस्ट एपिसोड में एक ऐसा नया ट्विस्ट देखने को मिला जिसने घर का माहौल काफी गर्म कर दिया. शो के 'सच या झूठ' टास्क के दौरान अपूर्वा मखीजा को एक सीक्रेट जिम्मेदारी दी गई थी. उन्हें कैमरे की तरफ इशारा करके बताना था कि राम कपूर और वरुण यादव उर्फ लैला जो जवाब दे रहे हैं, वो उनके हिसाब से सच हैं या झूठ. इसी दौरान राम कपूर से सवाल पूछा गया कि क्या श्रेया कालरा उनके बार-बार किस करने से परेशान हो जाती हैं. राम ने बिना झिझक इसे सच बताया और अपूर्वा ने भी इशारे से उनके जवाब पर हामी भर दी. इसके बाद माहौल और ज्यादा गंभीर हो गया.