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'ये देखकर गुस्सा आया...', राम कपूर के रवैये पर अपूर्वा मखीजा का फूटा गुस्सा, फीमेल इंमेट के मुद्दे पर एक्टर को घेरा

Ram Kapoor Lock Upp 2 Controversy: 'लॉक अप 2' के नए एपिसोड में एक टास्क के दौरान बड़ा विवाद खड़ा हो गया. राम कपूर ने माना कि उनके बार-बार किस करने से श्रेया कालरा को दिग्गत होती है. वहीं अपूर्वा मखीजा ने भी इस बात पर सहमति जताते हुए नाराजगी जाहिर की और राम के इस व्यवहार पर सवाल उठाए, जिससे शो में तनाव बढ़ गया.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 27, 2026, 10:07 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 10:11 PM IST
'ये देखकर गुस्सा आया...', राम कपूर के रवैये पर अपूर्वा मखीजा का फूटा गुस्सा, फीमेल इंमेट के मुद्दे पर एक्टर को घेरा

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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