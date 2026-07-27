'ये देखकर गुस्सा आया...', राम कपूर के रवैये पर अपूर्वा मखीजा का फूटा गुस्सा, फीमेल इंमेट के मुद्दे पर एक्टर को घेरा

'लॉक अप 2' के लेटेस्ट एपिसोड में एक ऐसा नया ट्विस्ट देखने को मिला जिसने घर का माहौल काफी गर्म कर दिया. शो के 'सच या झूठ' टास्क के दौरान अपूर्वा मखीजा को एक सीक्रेट जिम्मेदारी दी गई थी. उन्हें कैमरे की तरफ इशारा करके बताना था कि राम कपूर और वरुण यादव उर्फ लैला जो जवाब दे रहे हैं, वो उनके हिसाब से सच हैं या झूठ. इसी दौरान राम कपूर से सवाल पूछा गया कि क्या श्रेया कालरा उनके बार-बार किस करने से परेशान हो जाती हैं. राम ने बिना झिझक इसे सच बताया और अपूर्वा ने भी इशारे से उनके जवाब पर हामी भर दी. इसके बाद माहौल और ज्यादा गंभीर हो गया.
राम कपूर के जवाब के बाद श्रेया कालरा ने खुलकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि राम अक्सर काम के दौरान उनके गाल और माथे पर किस कर देते थे. श्रेया का कहना था कि शुरुआत में उन्होंने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन बाद में राम के व्यवहार में आए बदलाव की वजह से उन्हें दिग्गत और चिड़चिड़ापन महसूस होने लगा.
श्रेया की बात सुनते ही अपूर्वा मखीजा अपने गुस्से को नहीं रोक पाईं. उन्होंने गुस्से में कहा, 'भाई ये किस क्यों करते रहते हैं? मुझे गुस्सा आ रहा है.' अपूर्वा का ये रिएक्शन देखकर घर के बाकी मेंबर्स भी कुछ देर के लिए चुप हो गए. वैसे ये पहली बार नहीं है जब राम कपूर का ऐसा व्यवहार देखा गया. इससे पहले भी एक टास्क खत्म होने के बाद उन्हें श्रेया कालरा के गाल पर किस करते हुए देखा गया था.
उस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस पर नाराजगी भी जताई थी. इतना ही नहीं, शो के एक दूसरे एपिसोड में राम कपूर आकांक्षा चमोला के हाथ पर किस करते भी नजर आए थे. इन घटनाओं के बाद ऑडियंस के बीच लगातार इस मुद्दे पर बहस छिड़ी हुई है और कई लोग इसे लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं.
राम कपूर इससे पहले अपने एक बयान की वजह से भी सोशल मीडिया पर ट्रोल हो चुके हैं. शो में जब उनसे पूछा गया था कि जेल से बाहर निकलने के बाद वो सबसे पहले क्या करना चाहेंगे, तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा था कि वो अपनी पत्नी के साथ मेकआउट करना चाहेंगे. उनका ये जवाब कुछ लोगों को मजाकिया लगा, लेकिन कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे लेकर उन्हें ट्रोल भी किया. अब एक बार फिर उनका नाम नई कॉन्ट्रोवर्सी से जुड़ गया है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं.
'लॉक अप 2' में इन दिनों ड्रामा और विवाद दोनों ही चरम पर हैं. शो में आकांक्षा चौधरी, योगेश रावत, राम कपूर, श्रेया कालरा, शिवांगी जोशी, हर्षद चोपड़ा, वरुण यादव उर्फ लैला समेत कई फेमस चेहरे मौजूद हैं. वहीं फराह खान और रितेश देशमुख शो को होस्ट कर रहे हैं. हर एपिसोड में नए टास्क और नए खुलासे देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ऑडियंस की दिलचस्पी लगातार बनी हुई है. अब देखना होगा कि राम कपूर और अपूर्वा मखीजा के बीच इस मुद्दे पर आगे क्या मोड़ आता है और घर का माहौल किस दिशा में जाता है.