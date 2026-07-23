Add Zee Business As A Preferred Source
App

Lock Upp 2: अपूर्वा मखीजा की एंट्री ने मचा दी हलचल, शिवांगी जोशी से कहा-शिल्पा शिंदे तुम्हें कर रही बदनाम

Lock Upp 2: द रिबेल किड अपूर्वा मखीजा ने लॉक अप 2 में वाइल्डकार्ड एंट्री ली है. अपूर्वा ने जेल के अंदर जाते ही हलचल मचा दी है. अपूर्वा की बातों को सुन कर शिवांगी इमोशनल हो जाती है.

Written ByShilpa
Published: Jul 23, 2026, 01:29 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 01:29 PM IST
Lock Upp 2: अपूर्वा मखीजा की एंट्री ने मचा दी हलचल, शिवांगी जोशी से कहा-शिल्पा शिंदे तुम्हें कर रही बदनाम

About the Author

Shilpa

Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कब होगा कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आगाज? 'मयूर' का हुआ भव्य उद्घाटन
Commonwealth Table Tennis Championship 202629 min ago
2
same sex couples31 min ago
3
Mumbai student protest33 min ago
4
anuradha nakshatra36 min ago
5
RBI36 min ago