'गरीब ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो गरीबी बढ़ेगी', अश्नीर ग्रोवर की पत्नी के बयान पर फूटा लोगों का गुस्सा, पति ने एक लाइन में दिया करारा जवाब

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाले रियलिटी शो 'लॉकअप 2' में आए दिन कुछ न कुछ नया बवाल होता रहता है, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर भी खूब चल रही है. हाल ही में मशहूर बिजनेसमैन अश्नीर ग्रोवर की पत्नी माधुरी जैन ने एक ऐसा बयान दिया, जिसने सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर दिया. उन्होंने अमीर-गरीब और ज्यादा बच्चे होने को लेकर एक ऐसी टिप्पणी कर दी, जिस पर लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया. लेकिन ये मामला उस समय ज्यादा हाइलाइट हो गया, जब अश्नीर ग्रोवर ने ट्रोलर्स को सिर्फ एक लाइन लिखकर करारा जवाब दिया.
रियलिटी शो 'लॉकअप: सच या सजा' में माधुरी जैन ने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े कई दिलचस्प खुलासे किए. इसी बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का अफसोस है कि उनका तीसरा बच्चा नहीं है.
माधुरी जैन ने कहा कि उनके हिसाब से तीसरा बच्चा इंसान को जवान बनाए रखता है. अपनी बात को समझाने के लिए उन्होंने कई अमीर परिवारों का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि अगर आप शाहरुख खान जैसे बड़े और सक्सेफुल लोगों को देखें, तो उनके यहां भी तीसरा बच्चा है.
यहीं से उन्होंने एक ऐसी बात कह दी, जिससे पूरे सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई, माधुरी ने कहा, 'जितने अमीर लोग ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे, उतनी उनकी अमीरी बढ़ेगी और जितने गरीब लोग ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे, उतनी उनकी गरीबी बढ़ेगी.' उनका इतना कहते ही, ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने माधुरी जैन को जमकर ट्रोल किया और कई लोगों ने इसे गरीबों के लिए इंसेंसिटिव बात बताई, तो कुछ ने कहा कि गरीबी की वजह सिर्फ ज्यादा बच्चे होना नहीं होती है.
एक यूजर ने अश्नीर ग्रोवर को टैग करते हुए लिखा, 'अगर आपकी पत्नी का मानना है कि ज्यादा बच्चे होने से गरीबी बढ़ती है, तो अपनी करीब 900 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी में से 1,800 परिवारों को 50-50 लाख रुपये दे दीजिए. इससे हजारों बच्चों का फ्यूचर बेहतर हो जाएगा. फिर सिर्फ अपने दो बच्चों के लिए इतनी बड़ी दौलत संभालकर रखने की क्या जरूरत है?'
Bheek / Chanda maangne ka tareeka thoda casual hai !
Biwi ne achha gyaan de diya hai - itne mein itna hi milega :) https://t.co/vnK86BqtHr
— Ashneer Grover (@Ashneer_Grover) July 6, 2026
इस पोस्ट पर भी हजारों लोगों ने अपना-अपना रिएक्शन दिया और कुछ लोगों ने यूजर की बात का सपोर्ट किया, जबकि कई लोग अश्नीर और माधुरी के साथ नजर आए. पत्नी के बयान पर लगातार हो रही ट्रोलिंग के बीच आखिरकार अश्नीर ग्रोवर ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी.
पत्नी माधुरी जैन को लेकर जब ऑनलाइन ट्रोलिंग बढ़ गई, तो पति अश्नीर ग्रोवर ने साथ देते हुए ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया. उन्होंने लिखा, 'भीख मांगने का तरीका थोड़ा कैजुअल है.' उनका यs छोटा सा जवाब कुछ ही मिनटों में वायरल हो गया. किसी ने इसे करारा जवाब बताया तो किसी ने कहा कि इससे विवाद और बढ़ जाएगा. वहीं अब सोशल मीडिया पर माधुरी जैन के बयान से ज्यादा अश्नीर ग्रोवर का यही जवाब ट्रेंड कर रहा है.
फिलहाल ये विवाद थमता नजर नहीं आ रहा. अब लोगों को इंतजार है कि जब माधुरी जैन शो से बाहर आएंगी, तो क्या वो अपने बयान पर सफाई देंगी या फिर इस पूरे विवाद पर खुलकर बात करेंगी.