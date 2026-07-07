'गरीब ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो गरीबी बढ़ेगी', अश्नीर ग्रोवर की पत्नी के बयान पर फूटा लोगों का गुस्सा, पति ने एक लाइन में दिया करारा जवाब

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाले रियलिटी शो 'लॉकअप 2' में आए दिन कुछ न कुछ नया बवाल होता रहता है, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर भी खूब चल रही है. हाल ही में मशहूर बिजनेसमैन अश्नीर ग्रोवर की पत्नी माधुरी जैन ने एक ऐसा बयान दिया, जिसने सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर दिया. उन्होंने अमीर-गरीब और ज्यादा बच्चे होने को लेकर एक ऐसी टिप्पणी कर दी, जिस पर लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया. लेकिन ये मामला उस समय ज्यादा हाइलाइट हो गया, जब अश्नीर ग्रोवर ने ट्रोलर्स को सिर्फ एक लाइन लिखकर करारा जवाब दिया.