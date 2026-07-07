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'गरीब ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो गरीबी बढ़ेगी', अश्नीर ग्रोवर की पत्नी के बयान पर फूटा लोगों का गुस्सा, पति ने एक लाइन में दिया करारा जवाब

रियलिटी शो 'लॉकअप 2' में तीसरे बच्चे को लेकर दिए गए माधुरी जैन के बयान से सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है. इंटरनेट पर ट्रोलिंग शुरू होने के बाद उनके पति अश्नीर ग्रोवर ने सिर्फ एक लाइन में ट्रोलर्स को ऐसा जवाब दिया, जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 07, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 04:10 PM IST
'गरीब ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो गरीबी बढ़ेगी', अश्नीर ग्रोवर की पत्नी के बयान पर फूटा लोगों का गुस्सा, पति ने एक लाइन में दिया करारा जवाब

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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