'लॉक अप 2' फिनाले से पहले बड़ा झटका! आकांक्षा चौधरी के एलिमिनेशन की खबर, वायरल रील पर उठे सवाल

नेटफ्लिक्स रियलिटी शो 'लॉक अप 2' अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है और जैसे-जैसे ग्रैंड फिनाले करीब आ रहा है, वैसे-वैसे शो को लेकर नई-नई खबरें सामने आ रही हैं. वहीं इस बार सबसे ज्यादा लाइमलाइट स्प्लिट्सविला X6 फेम आकांक्षा चौधरी ले रही हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें तेजी से वायरल हो रही हैं कि आकांक्षा चौधरी शो से बाहर हो चुकी हैं? हालांकि, मेकर्स की ओर से अभी तक इस एविक्शन को लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट सामने नहीं आई है, लेकिन एक सोशल मीडिया रील ने फैंस के बीच हलचल जरूर मचा दी है.