'लॉक अप 2' फिनाले से पहले बड़ा झटका! आकांक्षा चौधरी के एलिमिनेशन की खबर, वायरल रील पर उठे सवाल

नेटफ्लिक्स रियलिटी शो 'लॉक अप 2' अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है और जैसे-जैसे ग्रैंड फिनाले करीब आ रहा है, वैसे-वैसे शो को लेकर नई-नई खबरें सामने आ रही हैं. वहीं इस बार सबसे ज्यादा लाइमलाइट स्प्लिट्सविला X6 फेम आकांक्षा चौधरी ले रही हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें तेजी से वायरल हो रही हैं कि आकांक्षा चौधरी शो से बाहर हो चुकी हैं? हालांकि, मेकर्स की ओर से अभी तक इस एविक्शन को लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट सामने नहीं आई है, लेकिन एक सोशल मीडिया रील ने फैंस के बीच हलचल जरूर मचा दी है.
सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें माधुरी ग्रोवर के साथ आकांक्षा चौधरी नजर आ रही हैं. इस वीडियो को देखने के बाद फैंस के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं.
दरअसल, 'लॉक अप' की एक्स कंटेस्टेंट माधुरी ग्रोवर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर आकांक्षा चौधरी के साथ एक वीडियो रील शेयर की थी. इस वीडियो के सामने आते ही फैंस ने इसे नोटिस करना शुरू कर दिया. लेकिन कुछ ही समय बाद माधुरी ने उस रील को अकाउंट से हटा दिया. लेकिन उससे पहले ये रील वायरल हो चुकी थी. बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बातें शुरू हो गईं.
कई यूजर्स ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि शायद इस वीडियो में आकांक्षा के शो से बाहर होने का कोई इशारा था, जिसकी वजह से पोस्ट हटानी पड़ी. हालांकि, माधुरी ग्रोवर ने अभी तक इस वायरल रील पर कोई सफाई नहीं दी है और ना ही उन्होंने बताया है कि आखिर रील क्यों हटाई गई.
'लॉक अप 2' को लेकर ऑडियंस में काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है. फैंस हर कंटेस्टेंट की सोशल मीडिया एक्टिविटी पर नजर बनाए हुए हैं. ऐसे में किसी भी पोस्ट का अचानक गायब होना लोगों के लिए सोचने वाली बात है. कुछ फैंस का मानना है कि आकांक्षा की जर्नी शायद खत्म हो चुकी है, जबकि कुछ लोग इसे सिर्फ एक नॉर्मल सोशल मीडिया रील मान रहे हैं. अब असली सच क्या है, इसका पता तो आने वाले एपिसोड में ही चलेगा.
इस बीच शो के आने वाले एपिसोड को और भी खास बनाने की तैयारी है. 'लॉक अप 2' में कई फेमस चेहरे जेल के अंदर पहुंचने वाले हैं. इनमें विकास गुप्ता, ऋषभ जायसवाल, गौतमी कपूर, जन्नत जुबैर, सोराब बेदी, सुजैन, आरुष भोला और नेहा चुडासमा जैसे नाम शामिल हैं. उम्मीद की जा रही है कि ये सभी गेस्ट कंटेस्टेंट्स का हौसला बढ़ाएंगे और फिनाले से पहले शो में और ज्यादा एंटरटेनमेंट और ड्रामा देखने को मिलेगा.
'लॉक अप 2' का ग्रैंड फिनाले अब ज्यादा दूर नहीं है. फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इस सीजन की ट्रॉफी आखिर किसके हाथ जाएगी. खबरों के अनुसार, शो का ग्रैंड फिनाले 5 अगस्त 2026 को होने वाला है. वहीं, ऑडियंस के लिए एक और बदलाव किया गया है. अब फिनाले तक शो का टेलीकास्ट डेली रात 8 बजे किया जाएगा, ताकि फैंस को जेल के अंदर चल रहे ड्रामे और मुकाबले के लिए ज्यादा इंतजार न करना पड़े.
फिलहाल आकांक्षा चौधरी के एविक्शन को लेकर सस्पेंस बना हुआ है. माधुरी ग्रोवर की डिलीट हुई रील ने सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार अभी बाकी है. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या आकांक्षा सच में शो से बाहर हो चुकी हैं या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया रील ही है.