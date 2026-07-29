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'लॉक अप 2' फिनाले से पहले बड़ा झटका! आकांक्षा चौधरी के एलिमिनेशन की खबर, वायरल रील पर उठे सवाल

Lock Upp2: 'लॉकअप 2' में फिनाले वीक बस शुरू ही होने वाला है. लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो गया, जिसने फैंस के बीच नई हलचल पैदा कर दी. इस वीडियो के देखते ही यूजर्स ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि क्या आकांक्षा चौधरी ग्रैंड फिनाले से पहले ही बेघर हो गई हैं?.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 29, 2026, 05:21 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 05:21 PM IST
'लॉक अप 2' फिनाले से पहले बड़ा झटका! आकांक्षा चौधरी के एलिमिनेशन की खबर, वायरल रील पर उठे सवाल

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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