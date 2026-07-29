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पति राम कपूर की हरकतों पर गौतमी कपूर हुईं शर्मिंदा, 'लॉकअप 2' में कैमरे के सामने एक्ट्रेस से मांगी माफी

Lock Upp 2: 'लॉक अप 2' के फिनाले एपिसोड से पहले एक बड़ा ड्रामा देखने को मिला. शो के नए प्रोमो में राम कपूर की पत्नी गौतमी कपूर इस एक्ट्रेस से हाथ जोड़कर माफी मांगती हुई नजर आईं. चलिए बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो उन्हें ये कदम उठाना पड़ा.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 29, 2026, 04:18 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 04:53 PM IST
पति राम कपूर की हरकतों पर गौतमी कपूर हुईं शर्मिंदा, 'लॉकअप 2' में कैमरे के सामने एक्ट्रेस से मांगी माफी

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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