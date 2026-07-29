पति राम कपूर की हरकतों पर गौतमी कपूर हुईं शर्मिंदा, 'लॉकअप 2' में कैमरे के सामने एक्ट्रेस से मांगी माफी

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स रियलिटी शो 'लॉक अप 2' फिनाले की ओर बढ़ रहा है और जैसे-जैसे आखिरी दिन पास आ रहे हैं, शो में ड्रामा भी ज्यादा देखने को मिल रहा है. जहां एक ओर हाउसमेट्स के लिए ये हफ्ता काफी इमोशनल रहा, तो वहीं अपकमिंग एपिसोड में नया ट्वि्स्ट देखने को मिलेगा. हाल ही में फैमिली स्पेशल एपिसोड ने ऑडियंस को चौंका दिया. इस एपिसोड में कंटेस्टेंट्स से मिलने उनके फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स पहुंचे थे, लेकिन खुशनुमा माहौल के बीच एक ऐसा पल आया, जिसने सभी को हैरान कर दिया.
दरअसल, टीवी एक्टर राम कपूर की पत्नी गौतमी कपूर शो में उनसे मिलने पहुंचीं. इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा किया, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी. गौतमी ने शो में एंट्री लेते ही सभी के सामने एक्ट्रेस श्रेया कालरा से हाथ जोड़कर माफी मांगी. उनका ये अंदाज देखकर वहां मौजूद सभी लोग कुछ देर के लिए हैरान और चुप रह गए.
इस दौरान गौतमी ने श्रेया कालरा से कहा कि अगर राम कपूर की किसी हरकत से उन्हें कभी बुरा लगा हो, अगर उन्होंने उन्हें गलत तरीके से छुआ हो या बार-बार किस करके आपको अनकंफर्टेबल फील कराया हो, तो वो उनकी तरफ से माफी मांगती हैं. गौतमी की बात सुनकर शो का माहौल काफी शांत हो गया. सोशल मीडिया पर भी इस प्रोमो की काफी रील्स वायरल हो रही हैं और लोग इस पर अपना अलग-अलग रिएक्शन दे रहे हैं.
ये मामला शो के पिछले एपिसोड्स में श्रेया कालरा कई बार उठा चुकी हैं और वो राम कपूर के व्यवहार पर अपना गुस्सा भी जाहिर कर चुकी हैं. उन्होंने कहा था कि उन्हें बार-बार किस किया जाना या जरूरत से ज्यादा टच किया जाना पसंद नहीं है. श्रेया ने साफ कहा था कि इससे वो सेफ फील नहीं करती हैं. शायद इसी वजह से गौतमी ने खुद आगे बढ़कर उनसे माफी मांगना सही समझा.
गौतमी के इस एक्शन की सोशल मीडिया पर काफी तारीफ हो रही है, जिसपर लोग अपना अलग-अलग रिएक्शन दे रहे हैं. तो वहीं कुछ लोग उनकी सादगी और समझदारी की तारीफ कर रहे हैं. उनका कहना है कि उन्होंने बहुत सही तरीके से अपनी बात रखी. वहीं कुछ लोगों का मानना है कि अगर किसी ने गलत व्यवहार किया है तो माफी भी उसी व्यक्ति को मांगनी चाहिए, किसी और को नहीं.
लेकिन शो में गौतमी द्वारा माफी मांगने से पहले उन्होंने एक सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने श्रेया का काफी बुरा-भला कहा था. वहीं उस वीडियो में उन्होंने अपने पति राम कपूर को डिफेंड करते हुए कई बातें बोली थीं.
इसी फैमिली एपिसोड में एक और बड़ा विवाद देखने को मिला. श्रेया कालरा के बॉयफ्रेंड ऋषभ जायसवाल भी शो में पहुंचे और उन्होंने कंटेस्टेंट आकांक्षा चौधरी पर जमकर नाराजगी जताई. उनका आरोप था कि आकांक्षा ने शो के दौरान श्रेया के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और यहां तक कि उनके खाने में भी पानी डाल दिया था. प्रोमो में ऋषभ आकांक्षा को खरी-खोटी सुनाते नजर आते हैं, जिससे शो का माहौल काफी गर्मा गया था.
शो में विकास गुप्ता और शिल्पा शिंदे के बीच भी तीखी बहस देखने को मिलेगी. प्रोमो में विकास, शिल्पा पर जमकर गुस्सा निकालते दिखाई देते हैं. दोनों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ जाती है कि घर का माहौल पूरी तरह स्ट्रेसफुल हो जाता है. फिनाले से पहले 'लॉक अप 2' में इमोशन, कॉन्ट्रोवर्सी, एलिगेशन और रिलेशनशिप की लड़ाई, सब कुछ देखने को मिल रहा है.
फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा गौतमी कपूर के उस एक्शन की हो रही है, जिसमें उन्होंने कैमरे के सामने श्रेया कालरा से हाथ जोड़कर माफी मांगी. ये प्रोमो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पूरे मामले पर खुलकर अपनी राय दे रहे हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि शो के आने वाले एपिसोड में इस मुद्दे पर राम कपूर क्या सफाई देते हैं और घर के बाकी कंटेस्टेंट्स का इस पूरे विवाद पर क्या रिएक्शन रहता है.