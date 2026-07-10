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'लॉकअप 2' में गोली लेकर पहुंचे गोविंदा? पत्नी सुनीता आहूजा को दिया जवाब, कहा- 'मेरे सीने पर मारना चाहती थीं...'

Lock Upp 2: नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लॉकअप 2' में यह हफ्ता काफी धमाकेदार रहा. पिछले एपिसोड में गौरव खन्ना अपनी पत्नी आकांक्षा चमोला से मिलने पहुंचे थे. अब बॉलीवुड के 'ची-ची' गोविंदा की भी एंट्री हुई है. वह पत्नी सुनीता आहूजा के लिए शो में पहुंचे और इस दौरान गोली मारने वाली बात पर भी रिएक्ट किया.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 10, 2026, 12:08 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 12:12 PM IST
'लॉकअप 2' में गोली लेकर पहुंचे गोविंदा? पत्नी सुनीता आहूजा को दिया जवाब, कहा- 'मेरे सीने पर मारना चाहती थीं...'
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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