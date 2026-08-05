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क्या श्रेया कालरा बन गईं 'लॉक अप 2' की विनर? वायरल VIDEO ने सोशल मीडिया पर मचाई हलचल, फैंस बोले- सच में जीत गईं शो!

Lock Upp 2 Grand finale contestant: 'लॉक अप 2' के ग्रैंड फिनाले से पहले ही कंटेस्टेंट श्रेया कालरा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. इस वीडियो को देखने के बाद फैंस उन्हें शो का विनर मान रहे हैं. आइए वीडियो पर नजर डालते हैं

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 05, 2026, 04:21 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 04:59 PM IST
क्या श्रेया कालरा बन गईं 'लॉक अप 2' की विनर? वायरल VIDEO ने सोशल मीडिया पर मचाई हलचल, फैंस बोले- सच में जीत गईं शो!

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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