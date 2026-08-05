क्या श्रेया कालरा बन गईं 'लॉक अप 2' की विनर? वायरल VIDEO ने सोशल मीडिया पर मचाई हलचल, फैंस बोले- सच में जीत गईं शो!

Lock Upp 2 Grand finale contestant: 'लॉक अप 2' के ग्रैंड फिनाले से पहले ही कंटेस्टेंट श्रेया कालरा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. इस वीडियो को देखने के बाद फैंस उन्हें शो का विनर मान रहे हैं. आइए वीडियो पर नजर डालते हैं
Lock Upp 2 Grand finale contestant: 'लॉक अप: सच या सजा' को लेकर दर्शकों के बीच काफी बज बना हुआ है. आज 5 अगस्त को शो का ग्रैंड फिनाले होना अभी बाकी है, लेकिन सोशल मीडिया पर मानो विनर का ऐलान हो चुका है. 'लॉक अप 2' की कंटेस्टेंट श्रेया कालरा का एक सेलिब्रेशन वीडियो इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर फैंस उन्हें ट्रॉफी जीतने की बधाई दे रहे हैं.
दरअसल, 'लॉक अप 2' के ग्रैंड फिनाले में अब बस कुछ ही घंटे बाकी हैं, लेकिन इससे पहले ही एक वीडियो ने इंटरनेट पर सनसनी फैला दी है. इस वीडियो में फाइनलिस्ट श्रेया कालरा अपनी फिल्म इंडस्ट्री के दोस्तों के साथ जमकर जश्न मनाती हुई नजर आ रही हैं. इस वीडियो को देखकर फैंस यह अनुमान लगा रहे हैं कि यह उनकी जीत की खुशी में रखी गई पार्टी है.
वायरल हो रही इस क्लिप में एक दिलचस्प बात सामने आई है. आमतौर पर जश्न में 'हैप्पी बर्थडे' गाया जाता है, लेकिन यहां श्रेया के दोस्त 'हैप्पी लॉक अप' गाते हुए सुनाई दे रहे हैं. फैंस ने तुरंत इसे इस बात का संकेत मान लिया है कि श्रेया ने शो जीत लिया है. हालांकि, न तो शो के मेकर्स ने और न ही श्रेया ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इन दावों की पुष्टि की है.
Shreya Kalra celebration start after she became the Winner of Lock upp 2
Many many congratulations to her and more success comes in her life LockUpp2 #LockUpp #ShreyaKalra pic.twitter.com/Fqeb4hdLUP
Aaryan . Kelvin (Rox__x76332) August 4, 2026
जश्न के इस वीडियो के बीच कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि विजेता का नाम ग्रैंड फिनाले से पहले ही लीक हो गया है. 'द सियासत डेली' ने एक सूत्र के हवाले से बताया है कि फिनाले की शूटिंग के दौरान श्रेया कालरा को ही विजेता घोषित किया गया है. लेकिन दर्शकों को असली नतीजे के लिए नेटफ्लिक्स पर फिनाले स्ट्रीम होने का इंतजार करना होगा. श्रेया के इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. जहां कई फैंस उन्हें अभी से बधाई देने लगे हैं, वहीं कुछ यूजर्स इस वीडियो की सच्चाई पर सवाल उठा रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि यह वीडियो पुराना है और श्रेया के शो में जाने से पहले का है, इसलिए बिना आधिकारिक खबर के इसे सच नहीं मानना चाहिए.
इस पूरे विवाद और चर्चा के बीच शो की निर्माता एकता कपूर ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है. जब मुंबई में एक इवेंट के दौरान उनसे श्रेया की जीत के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा, 'क्यों? अगर शिवांगी जीत जाए तो क्या समस्या होगी?' उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि विजेता चुनने में उनकी कोई भूमिका नहीं है और यह फैसला उनके हाथों में नहीं था.
इस पूरे सीजन के दौरान श्रेया कालरा को सबसे मजबूत कंटेस्टेंट्स में से एक माना गया है. उन्होंने खेल के आखिरी हफ्ते में अपनी खास शक्ति का इस्तेमाल कर शिवांगी जोशी को बाहर का रास्ता दिखा दिया था, जो सीजन की पहली फाइनलिस्ट बनी थीं. अब आज रात (5 अगस्त) नेटफ्लिक्स पर होने वाले ग्रैंड फिनाले में यह साफ हो जाएगा कि क्या वाकई श्रेया कालरा जीत का ताज पहनती हैं या बाजी कोई और मार ले जाता है.