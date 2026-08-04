Lock Upp 2 Grand Finale: 1 करोड़ की रेस में 5 फाइनलिस्ट, आखिर किसके सिर सजेगा विनर का ताज?

Lock Upp 2 Grand Finale: रियलिटी शो 'लॉकअप 2' लगातार सुर्खियों बंटोर रहा है और सोशल मीडिया पर भी इसका जबरदस्त बज देखने को मिल रहा है. वहीं अब शो अपने ग्रैंड फिनाले से सिर्फ एक दिन दूर है. इसी बीच ऑडियंस को सीजन के टॉप 5 फाइनलिस्ट मिल गए हैं, जिसके बाद ट्रॉफी और 1 करोड़ रुपये की प्राइज मनी की जंग और भी दिलचस्प हो गई है. हालिया एपिसोड में होस्ट फराह खान ने तीसरे, चौथे और पांचवें फाइनलिस्ट को चुनने की जिम्मेदारी शिवांगी जोशी और श्रेया कालरा को दी. सबसे पहले शिवांगी ने शानदार प्लानिंग के साथ राम कपूर को शो का तीसरा फाइनलिस्ट बनाया.