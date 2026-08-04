Lock Upp 2 Grand Finale: 1 करोड़ की रेस में 5 फाइनलिस्ट, आखिर किसके सिर सजेगा विनर का ताज?

Lock Upp 2 Grand Finale: रियलिटी शो 'लॉकअप 2' लगातार सुर्खियों बंटोर रहा है और सोशल मीडिया पर भी इसका जबरदस्त बज देखने को मिल रहा है. वहीं अब शो अपने ग्रैंड फिनाले से सिर्फ एक दिन दूर है. इसी बीच ऑडियंस को सीजन के टॉप 5 फाइनलिस्ट मिल गए हैं, जिसके बाद ट्रॉफी और 1 करोड़ रुपये की प्राइज मनी की जंग और भी दिलचस्प हो गई है. हालिया एपिसोड में होस्ट फराह खान ने तीसरे, चौथे और पांचवें फाइनलिस्ट को चुनने की जिम्मेदारी शिवांगी जोशी और श्रेया कालरा को दी. सबसे पहले शिवांगी ने शानदार प्लानिंग के साथ राम कपूर को शो का तीसरा फाइनलिस्ट बनाया.
इसके बाद, श्रेया ने अपनी करीबी दोस्त शिल्पा शिंदे का साथ देते हुए उन्हें चौथा फाइनलिस्ट बना दिया. वहीं पांचवें फाइनलिस्ट की रेस सबसे दिलचस्प रही. शिवांगी ने योगेश रावत के लिए गेम खेला, जबकि शिल्पा के कहने पर श्रेया ने लैला यादव को फाइनल में पहुंचाने की पूरी कोशिश की. इस दौरान दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली.
श्रेया कालरा की लाख कोशिशों के बाद भी वो इस गेम को हार गईं और लैला को पांचवा फाइनलिस्ट नहीं बना पाईं. तो वहीं शिवांगी की प्लानिंग सफल रही और योगेश रावत ने बाजी मारते हुए शो के पांचवें फाइनलिस्ट के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली. अब ग्रैंड फिनाले में इन पांचों दावेदारों के बीच विनर की ट्रॉफी के लिए जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा.
शो में फाइनलिस्ट बनने के लिए तीन दावेदार और चाहिए थे, जिसकी रेस में लैला यादव भी शामिल थे. लेकिन इन कंटेस्टेंट्स में से तीन लोगों को चुनने के जिम्मेदारी शिवांगी और श्रेया के हाथ में थी. जहां शिवांगी ने योगेश रावत के लिए गेम खेला, तो वहीं शिल्पा शिंदे के रिक्वेस्ट करने पर श्रेया ने लैला को जीताने की पूरी कोशिश की. मगर कड़े मुकाबले के कारण वो इस गेम में हार गईं और लैला को फिनाले से सिर्फ एक दिन पहले वापस घर जाना पड़ा.
रिएलिटी शो 'लॉकअप 2' का फिनाले 5 अगस्त को होने वाले है, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा. अब देखना ये होगा कि शिवांगी जोशी, श्रेया कालरा, राम कपूर, शिल्पा शिंदे और योगेश रावत में से कौन इस ट्रॉफी को लिफ्ट करेगा और 1 करोड़ की भारी रकम घर लेकर जाएगा. इसी बीच सोशल मीडिया पर शो को लेकर काफी बज बना हुआ है और सभी कंटेस्टेंट्स के फैंस पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने पसंदीदा शख्स शो का विनर बनते देंखे.