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Lock Upp 2 Grand Finale: 1 करोड़ की रेस में 5 फाइनलिस्ट, आखिर किसके सिर सजेगा विनर का ताज?

Lock Upp 2 Grand Finale: 'लॉकअप 2' का ग्रैंड फिनाले अब सिर्फ एक दिन दूर है. शो को अपने टॉप 5 फाइनलिस्ट मिल चुके हैं और अब ट्रॉफी के साथ 1 करोड़ रुपये की प्राइज मनी के लिए जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा. फैंस की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर इन पांच दावेदारों में से कौन विनर बनकर सीजन 2 का खिताब अपने नाम करेगा.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 04, 2026, 09:46 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 10:56 PM IST
Lock Upp 2 Grand Finale: 1 करोड़ की रेस में 5 फाइनलिस्ट, आखिर किसके सिर सजेगा विनर का ताज?

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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