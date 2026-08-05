हर्षद चोपड़ा ने लॉकअप 2 से बाहर आने पर तोड़ी चुप्पी, बताया शिवांगी जोशी के लिए क्यों है सॉफ्ट कॉर्नर

लॉकअप 2 का फिनाले हैं. आज इस सीजन के विनर के नाम का ऐलान हो जाएगा. वहीं फिनाले से पहले हर्षद चोपड़ा लॉकअप से बाहर आ गए हैं. जिस वजह से वह बाहर आए इससे फैंस काफी हैरान हैं. दरअसल उन्होंने शिवांगी जोशी को फाइनलिस्ट बनाने के लिए खुद को शो से बाहर कर दिया है. हर्षद को काफी रोका गया था लेकिन इसके बाद भी उन्होंने खुद का एविक्शन किया है. शो से बाहर आने के बाद तेजस्वी प्रकाश से उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बात की है.
तेजस्वी बोलती है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हर्षद इतनी जल्दी शो से बाहर आ जाएंगे. एक्टर ने बोला कि मेरा गेम ही यही था नौ गेम. मुझे लगा कि ऐसे शो ऐसा है जहां आपको एकदम रियल दिखना चाहिए. मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि लोग कैसे रिएक्ट करेंगे. मैं किसी को अपना इमोशनल साइड नहीं दिखाना चाहता था.
तेजस्वी हर्षद को बोलती है कि आप शो में बहुत रोए हैं, तेजस्वी की बात सुनकर हर्षद हंसने लग जाते हैं. तेजस्वी ने बोला कि आप शो में अपना गेम खेलते हुए तो नजर नहीं आए बल्कि आप शिवांगी की प्रोटेक्शन करते हुए नजर आए. तो हर्षद ने बोला कि हम कुछ समय से अच्छे दोस्त है. जब आप इस तरह की जगह पर होते हैं जहां 15 से 16 लोग होते हैं वहां पर ज्यादा चैलेंज होता है. खाना कम होता है ऐसे में समझ नहीं आता है कि आगे क्या होगा.
लॉकअप 2 के प्रीमियर के दौरान रितेश देशमुख और फराह खान ने हर्षद से सवाल किया था कि उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है. इतने साल टीवी में काम करने के बाद भी फैंस उनके बारे में बहुत ही कम जानते हैं. हर्षद ने बोला कि फैंस को शिकायत रहती है कि उन्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता है. मैं इंडस्ट्री में आया थो मैं एक्टिव था, मैंने अपने दोस्त और गर्लफ्रेंड को खो दिया था. मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे चीट किया था. इसके बाद मैं थोड़ा कम एक्टिव हो गया.