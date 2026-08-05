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हर्षद चोपड़ा ने लॉकअप 2 से बाहर आने पर तोड़ी चुप्पी, बताया शिवांगी जोशी के लिए क्यों है सॉफ्ट कॉर्नर

हर्षद चोपड़ा लॉकअप 2 से बाहर हो गए हैं. हर्षद का इस तरह बाहर आने से फैंस हैरान हो गए है. दरअसल उन्होंने शिवांगी जोशी को फाइनलिस्ट बनाने के लिए खुद को शो से बाहर कर दिया.

Written ByShilpa
Published: Aug 05, 2026, 12:11 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 12:11 PM IST
हर्षद चोपड़ा ने लॉकअप 2 से बाहर आने पर तोड़ी चुप्पी, बताया शिवांगी जोशी के लिए क्यों है सॉफ्ट कॉर्नर

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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