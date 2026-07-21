लॉक अप 2 में होगी हिना खान की एंट्री, शिल्पा शिंदे का बिगड़ेगा सारा खेल? होगा खूब हंगामा

लॉकअप सीजन 2 नेटफ्लिक्स पॉपुलर रियलिटी शो है. इस शो में खूब हंगामा देखने को मिल रहा है. Lock Upp 2 में हिना खान धमाकेदार एंट्री लेंगी. रिपोर्ट के अनुसार हिना खान शो में बतौर कंटेस्टेंट नहीं स्पेशल अपीयरेंस के रूप में नजर आएंगी. हिना खान के शो में आने के बाद उनके और शिल्पा शिंदे के बीच टक्कर देखने को मिलेगी.
हिना खान के साथ उर्फी जावेद भी लॉकअप 2 में एंट्री करेंगी. दोनों की एंट्री से फैंस के बीच का माहौल गर्म हो गया है. हिना खान और शिल्पा शिंदे के बीच पुरानी राइवल है. दोनों बिग बॉस 11 में साथ में नजर आए थे. बिग बॉस 11 में दोनों के काफी बहसबाजी हुई थी. फिलहाल मेकर्स ने इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है. फैंस को इंतजार है कि शो में आगे क्या होगा.
शिल्पा और हिना के बीच के रिश्ते कोई अच्छे नहीं है. बिग बॉस 11 से ही दोनों के बीच टक्कर देखने को मिल रही है. ऐसे में लॉक अप 2 में बिग बॉस 11 के दिनों की पुरानी कड़वाहट देखने को मिल सकती है.
हाल ही में शिल्पा शिंदे ने खुलासा किया कि उन्होंने भाभी जी घर पर हैं के प्रोड्यूसर पर झूठा सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था. सोशल मीडिया पर हिना खान ने इसे बेहद शर्मनाक बताया था. बोला कि असल में प्रोड्यूसर ही असल विक्टिम था ऐसे में प्रोड्यूसर ने दोबारा शिल्पा के साथ काम क्यों किया. वहीं शिल्पा ने हिना खान पर तंज कसा था कि एक्ट्रेस ने अपनी बीमारी और पर्सनल लॉस को पब्लिसिटी के लिए यूज किया.
लॉक अप 2 शो से सुनीत आहूजा, रियाज अली, श्रेष्ठ अय्यर, माधुरी जैन ग्रोवर और योगेश रावत बाहर आ चुके हैं. वहीं शो में शिल्पा शिंदे, शिवांगी जोशी, राम कपूर, हर्षद चोपड़ा, धीरज धूपर, आकांक्षा चमोला, सूफी मोतीवाला, श्रेया कालरा, पामेला सेरेना और आकांक्षा चौधरी हैं.