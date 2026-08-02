'6 महीने में हो सकती थी मौत'... राम कपूर के खुलासे ने हिला दिया 'लॉकअप 2', सन्न रह गए फराह खान और रितेश देशमुख

'लॉकअप 2' का फिनाले जैसे-जैसे करीब आता जा रहा है, वैसे ही शो में एक से बढ़कर एक नए ट्विस्ट और टर्न देखने को मिल रहे हैं. शो के लेटेस्ट एपिसोड में एक टॉक्स होस्ट किया गया, जिसमें राम कपूर ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया और अपना तीसरा और आखिरी सीक्रेट रीविल कर दिया. उन्होंने इस सीक्रेट को रिवील करने के बाद फिनाले वीक में अपनी जगह पक्की कर ली, लेकिन उनके इस खुलासे ने ऑडियंस को हैरान कर दिया.
इस टॉक्स में राम कपूर ने अपने लिए शील्ड कमाते हुए बताया कि उनका पॉपुलर शो 'बड़े अच्छे लगते हैं' उनके गलत बर्ताव के कारण बंद हो गया था. क्योंकि वो सेट पर देरी से आते थे, बाकी को-स्टार्स के साथ गलत व्यवहार करते थे और उस दौरान शराब की लत से जुझने पर भी खुलकर बात की.
राम कपूर ने टॉक्स के बीच में ही अपने सीक्रेट को रिवील करते हुए बताया कि 'मैंने 27 साल तक इस इंडस्ट्री में काम किया है. इस दौरान मैंने कई फिल्में और बहुत कुछ दूसरे काम किए हैं. लेकिन फिर भी मेरी पहचान एक ही शो से बनी है और वो है 'बड़े अच्छे लगते हैं'. उन्होंने अपनी राज बताते हुए कहा, 'मैंने दुनिया से एक राज छिपाकर रखा है. यहां तक कि मेरी पत्नी को भी इस बारे में नहीं पता है. शो के दौरान, मैं अपनी जिंदगी के सबसे बुरे डिप्रेशन से गुजरा था.'
राम ने आगे खुलासा करते हुए बताया कि 'मेरे वजन की वजह से मुझे बहुत प्यार मिला और मेरी इतनी बात हुई कि कुछ समय के लिए मैं सबसे ज्यादा रेटिंग वाला टीवी स्टार बन गया. लेकिन मेरा वजन इस दौरान लगातार बढ़ता ही जा रहा था. डॉक्टरों ने मुझसे कहा कि मैं बहुत अनहेल्दी हूं कि मेरी मौत सिर्फ 6 महीने में हो सकती है.' राम के इस खुलासे से शो की होस्ट फराह खान और रितेश देशमुख सन्न रह गए और बाकी सभी कंटेस्टेंट भी इस बात को सुनकर हैरान थे.
राम कपूर ने बताया कि उन्हें किसी भी समय डायबिटिक स्ट्रोक हो सकता था क्योंकि वो दिन में 3-4 बार इंसुलिन ले रहे थे और उनका शुगर लेवल 400 से 600 के बीच ही रहता था. एक्टर ने बताया इतनी बीमारियों के बाद भी वो हर दिन करीब 14 घंटे तक काम करते थे. राम ने आगे कहा, 'मैं इस बारे में कुछ नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे बहुत प्यार और पैसा मिल रहा था. मैं ये सब कैसे छोड़ सकता था? मैं एक बहुत बुरा इंसान बन गया था. मैं शूटिंग पर 6-6 घंटे देर से पहुंचता था और सबसे बुरी तरीके से बात करता था. मैं कई बार सेट पर दारू भी पीता था.'
राम के इस खुलासे को सुनने के बाद हर कोई हैरान रह गया था और किसी को भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि इस फेमस चेहरे के पीछे इतना दर्द छुपा हुआ था. उन्होंने सीक्रेट रीविल करने के बाद इस बात को स्वीकार किया कि आज वो जब पीछे मुड़कर देखते हैं , तो उन्हें अपने बर्ताव पर बहुत शर्म आती है. उन्होंने माना कि इस वजह से उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर काफी बुरा असर पड़ा था.
राम कपूर ने अपने इस सीक्रेट को रीवील करने के बाद खुद को फिनाले वीक के लिए सेफ कर टॉस्क को कम्प्लीट किया. वहीं उनके साथ फिनाले वीक में शिल्पा शिंदे की भी एंट्री हो गई. लेकिन टॉस्क में हराने के वजह से आकांक्षा चौधरी का सफर यहीं खत्म हो गया और उन्हें वापस घर जाना पड़ा. आपको बता दें कि 'लॉकअप 2' का फिनाले 5 अगस्त को होने वाला है.