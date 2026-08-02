'6 महीने में हो सकती थी मौत'... राम कपूर के खुलासे ने हिला दिया 'लॉकअप 2', सन्न रह गए फराह खान और रितेश देशमुख

राम कपूर ने बताया कि उन्हें किसी भी समय डायबिटिक स्ट्रोक हो सकता था क्योंकि वो दिन में 3-4 बार इंसुलिन ले रहे थे और उनका शुगर लेवल 400 से 600 के बीच ही रहता था. एक्टर ने बताया इतनी बीमारियों के बाद भी वो हर दिन करीब 14 घंटे तक काम करते थे. राम ने आगे कहा, 'मैं इस बारे में कुछ नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे बहुत प्यार और पैसा मिल रहा था. मैं ये सब कैसे छोड़ सकता था? मैं एक बहुत बुरा इंसान बन गया था. मैं शूटिंग पर 6-6 घंटे देर से पहुंचता था और सबसे बुरी तरीके से बात करता था. मैं कई बार सेट पर दारू भी पीता था.'