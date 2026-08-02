Add Zee Business As A Preferred Source
App

'6 महीने में हो सकती थी मौत'... राम कपूर के खुलासे ने हिला दिया 'लॉकअप 2', सन्न रह गए फराह खान और रितेश देशमुख

Lock Upp 2: नेटफ्लिक्स रिएलिटी शो 'लॉकअप 2' अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है और जल्द ही इसका फिनाले होने वाला है. लेकिन उससे पहले एक टॉक्स के दौरान राम कपूर ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया, जिसे सुनकर सभी फैंस हैरान रह गए. उन्होंने अपना तीसरा सीक्रेट रीवील करते हुए पॉपुलर शो 'बड़े अच्छे लगते हैं' का जिक्र किया.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 02, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 05:30 PM IST
'6 महीने में हो सकती थी मौत'... राम कपूर के खुलासे ने हिला दिया 'लॉकअप 2', सन्न रह गए फराह खान और रितेश देशमुख

About the Author

Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'कमर का साइज बदले या जेब हो खाली...' शेफाली शाह ने बताई सच्चे दोस्तों की पहचान
2
3
4
5