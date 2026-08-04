'लॉकअप 2' और 'अलायंस' की तुलना पर रितेश देशमुख का दो टूक जवाब, बोले- 'हर शो का अपना करिश्मा होता'

Riteish Deshmukh On Lock Upp-Alliance Comparisons: ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इस वक्त रियलिटी शो 'लॉक अप 2' स्ट्रीम हो रहा है, जिसे रितेश देशमुख और फराह खान होस्ट कर रहे हैं. वहीं, अमेजन प्राइम वीडियो पर रियलिटी शो 'अलायंस' स्ट्रीम हो रहा है, जिसे कुणाल खेमू होस्ट कर रहे हैं. दोनों शो ओटीटी पर एक साथ स्ट्रीम हो रहे हैं और अक्सर इनकी तुलना की जाती है.
नेटफ्लिक्स के 'लॉक अप: सच या सजा' और अमेजन प्राइम वीडियो के 'अलायंस' की तुलना अक्सर की जाती रही है. हाल ही में करण जौहर ने अपने शो 'द ट्रेटर्स' के लॉन्च पर इन शोज पर तंज कसा था. वहीं, सलमान खान और एकता कपूर ने भी एक-दूसरे के शोज को लेकर टिप्पणी की थी. इन सबके बीच, रितेश देशमुख ने एक्सक्लूसिव बातचीत में शो की सफलता और इन विवादों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है.
रितेश देशमुख ने स्वीकार किया कि शुरुआत में वह दो होस्ट वाले फॉर्मेट को लेकर थोड़े संदेह में थे, क्योंकि किसी रियलिटी शो को पार्टनर के साथ होस्ट करना उनके लिए नया अनुभव था. हालांकि, जैसे ही उन्हें पता चला कि फराह खान उनकी सह-मेजबान होंगी, उन्होंने तुरंत हामी भर दी. रितेश ने बताया कि फराह के साथ उनकी 20 साल पुरानी दोस्ती है, इसलिए उनके बीच प्रतिस्पर्धा या असुरक्षा की कोई भावना नहीं थी.
नेटफ्लिक्स के आंकड़ों के अनुसार, 'लॉकअप: सच या सजा' को 50 मिलियन घंटे देखा जा चुका है, जो इसे प्लेटफॉर्म का एक बड़ा सफल रियलिटी शो बनाता है. रितेश ने बताया कि शो में हर्षद चोपड़ा, राम कपूर और शिवांगी जोशी जैसे कंटेस्टेंट्स द्वारा साझा की गई यौन शोषण की कहानियों ने उन्हें झकझोर दिया था. इन खुलासों के बाद उन्होंने खुद अपने बच्चों से 'गुड टच' और 'बैड टच' के बारे में बात की और प्रतियोगियों की हिम्मत की सराहना की.
शो की तुलना अक्सर 'बिग बॉस' और 'अलायंस' से की जाती है, जिस पर रितेश ने साफ कहा कि वह किसी अन्य शो को नीचा नहीं दिखा रहे हैं. उन्होंने तर्क दिया कि जैसे टीवी पर कई 'सास-बहू' ड्रामा एक साथ लोकप्रिय होते हैं, वैसे ही हर रियलिटी शो के अपने दर्शक और अपनी खासियत होती है. उन्होंने जोर देकर कहा कि वे दूसरे शोज में क्या हो रहा है, इस पर ध्यान देने के बजाय अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना पसंद करते हैं.