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क्या Scripted है Lock Upp 2? Aarush Bhola के जेल व्लॉग ने मचा दी सनसनी, फैंस रह गए हैरान

Lock Upp 2: यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर आरुष भोला के 'लॉक अप 2' के घर से शेयर किए गए व्लॉग ने सोशल मीडिया पर सनसनी पैदा कर दी. वीडियो में उन्होंने एक क्रू मेंबर को कथित तौर पर स्क्रिप्ट पढ़ते हुए दिखाया, जिसके बाद शो के स्क्रिप्टेड होने को लेकर फैंस के बीच बहस शुरू हो गई.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 01, 2026, 11:30 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 11:30 PM IST
क्या Scripted है Lock Upp 2? Aarush Bhola के जेल व्लॉग ने मचा दी सनसनी, फैंस रह गए हैरान

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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