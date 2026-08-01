क्या Scripted है Lock Upp 2? Aarush Bhola के जेल व्लॉग ने मचा दी सनसनी, फैंस रह गए हैरान

नेटफ्लिक्स रियलिटी शो 'लॉक अप 2' का इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है. हाल ही में वरुण यादव उर्फ लैला को सपोर्ट करने उनके दोस्त और यूट्यूबर आरुष भोला शो के घर के अंदर पहुंचे थे. आरुष ने वहां से एक व्लॉग शेयर किया, जिसका काम 'लॉक अप के घर के अंदर 40 दिनों बाद लैला से मुलाकात करना था. इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर शो को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है. आरुष के एक मजाकिया कमेंट ने फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, जिसमें उन्होंने शो की स्क्रिप्ट को लेकर इशारा किया है.