क्या Scripted है Lock Upp 2? Aarush Bhola के जेल व्लॉग ने मचा दी सनसनी, फैंस रह गए हैरान

नेटफ्लिक्स रियलिटी शो 'लॉक अप 2' का इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है. हाल ही में वरुण यादव उर्फ लैला को सपोर्ट करने उनके दोस्त और यूट्यूबर आरुष भोला शो के घर के अंदर पहुंचे थे. आरुष ने वहां से एक व्लॉग शेयर किया, जिसका काम 'लॉक अप के घर के अंदर 40 दिनों बाद लैला से मुलाकात करना था. इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर शो को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है. आरुष के एक मजाकिया कमेंट ने फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, जिसमें उन्होंने शो की स्क्रिप्ट को लेकर इशारा किया है.
व्लॉग के दौरान आरुष ने कैमरा एक ऐसे शख्स की तरफ किया, जो शो की टीम का हिस्सा नजर आ रहा था. उस शख्स के हाथ में कुछ कागज थे, जिन्हें देखकर आरुष ने मजाकिया अंदाज में कहा कि उन्हें कई दिनों की स्क्रिप्ट का अंदाजा लग गया है.
आरुष इस वीडियो में आगे हंसते हुए कहा कि उन्हें पता चल गया है कि आगे क्या होने वाला है और वो इसकी जानकारी दे सकते हैं. इस मजाकिया बातचीत के बाद वहां मौजूद लोग हंसने लगे. हालांकि, आरुष की इस बात को लेकर ऑडियंस के बीच बहस छिड़ गई कि क्या उन्होंने रियलिटी शो के फॉर्मेट पर सवाल उठाया है या ये सिर्फ मजाक था या शो सच में स्क्रिप्टेड है.
आरुष और क्रू मेंबर के बीच हुई बातचीत इंटरनेट पर काफी वायरल हो रही है. जब आरुष ने स्क्रिप्ट को लेकर मजाक किया, तो उनके दोस्त ने याद दिलाया कि ये व्लॉग कुछ समय बाद रिलीज होगा. इस पर क्रू मेंबर ने भी मजाक करते हुए कहा कि ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए. आरुष ने भी हंसते हुए जवाब दिया कि ये बात सिर्फ उनके, क्रू मेंबर और यूट्यूब के बीच रहेगी. इस पूरे मूमेंट को ऑडियंस ने काफी पसंद किया.
व्लॉग में आरुष ने उन लोगों को भी जवाब दिया, जो उन पर और उनके दोस्तों पर लैला का सपोर्ट न करने का आरोप लगा रहे थे. उन्होंने कहा कि लोगों को पहले से ही ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी दोस्त को किस तरह सपोर्ट करना है. आरुष ने भरोसा दिलाया कि मुश्किल समय में वो अपने दोस्त के साथ खड़े रहेंगे. उन्होंने ये भी बताया कि शो में ऑडियंस की भूमिका लिमिटेड होती है और घर के अंदर मौजूद कंटेस्टेंट्स अपने परर्फोमेंस के आधार पर आगे बढ़ते हैं. उन्होंने आगे कहा, लैला घर के अंदर अच्छा खेल दिखा रहे हैं.
Laila Got Emotional #VarunYadav #Laila #LockUpp2 pic.twitter.com/eJ8Lp9r13y
@AarushXLaila) July 31, 2026
'लॉक अप 2' के एक हालिया एपिसोड में आरुष भोला अपने दोस्त वरुण यादव यानी लैला के लिए स्पेशल टास्क में शामिल हुए. इस टास्क का मकसद खतरे के जोन में मौजूद कैदियों में से किसी एक को सेफ करना था. आरुष ने टॉक्स को सही से पूरा किया और लैला को उस हफ्ते के लिए सेफ कर दिया. उनकी इस एंट्री के बाद शो में दोस्ती, गेम और रियलिटी शो के फॉर्मेट को लेकर खबरें तेज हो गईं. फैंस अब आरुष के व्लॉग और उनके बयानों को लेकर लगातार रिएक्शन दे रहे हैं.