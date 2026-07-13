Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बॉलीवुड
  • /लॉकअप 2 में बड़ा ड्रामा! शिल्पा शिंदे ने शिवांगी-हर्षद की बातचीत कराई बंद, आकांक्षा चौधरी को भी सुनाई खरी-खोटी

'लॉकअप 2' में बड़ा ड्रामा! शिल्पा शिंदे ने शिवांगी-हर्षद की बातचीत कराई बंद, आकांक्षा चौधरी को भी सुनाई खरी-खोटी

Lock Upp 2: 'लॉकअप 2' में ड्रामा लगातार बढ़ता जा रहा है. शिल्पा शिंदे के सख्त तेवर देखने को मिले, जहां उन्होंने एक ओर शिवांगी जोशी को हर्षद चोपड़ा से दूरी बनाने की सलाह दी. तो वहीं आकांक्षा चौधरी के साथ उनकी बहस ने शो का माहौल और गरमा दिया.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 13, 2026, 11:52 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 11:52 PM IST
'लॉकअप 2' में बड़ा ड्रामा! शिल्पा शिंदे ने शिवांगी-हर्षद की बातचीत कराई बंद, आकांक्षा चौधरी को भी सुनाई खरी-खोटी

About the Author

Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता श्री नंद किशोर गोयनका जी का 96 साल की उम्र में निधन
Nand Kishore Goenka Passes Away15 min ago
2
cricket28 min ago
3
DNA31 min ago
4
DNA32 min ago
5
Haryana news32 min ago