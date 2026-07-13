'लॉकअप 2' में बड़ा ड्रामा! शिल्पा शिंदे ने शिवांगी-हर्षद की बातचीत कराई बंद, आकांक्षा चौधरी को भी सुनाई खरी-खोटी

रियलिटी शो 'लॉकअप सीजन 2' में हर दिन नया ड्रामा देखने को मिल रहा है. शो में कंटेस्टेंट्स के बीच रिश्ते बदलते नजर आ रहे हैं और छोटी-छोटी बातों पर बहस भी हो रही है. फराह खान और रितेश देशमुख के होस्ट किए जा रहे इस शो में हाई वोल्टेज ड्रामा लगातार जारी है. हाल ही के एक एपिसोड में शिल्पा शिंदे और आकांक्षा चौधरी के बीच ऐसी बहस हुई, जिसने पूरे लॉकअप का माहौल गरमा दिया. दोनों के बीच बातचीत इतनी बढ़ गई कि बात एक-दूसरे की 'औकात' तक पहुंच गई.
दरअसल, पिछले एपिसोड में आकांक्षा चौधरी को सजा के तौर पर लॉकअप जेल में एक दिन बिताना पड़ा था. जेल से बाहर आने के बाद उनकी शिल्पा शिंदे के साथ बहस हो गई. इस समय लॉकअप हाउस को दो हिस्सों में बांटा गया था, कंट्रोलर और डिपेंडेंट.
इस दौरान शिल्पा शिंदे कंट्रोलर की भूमिका में थीं और उन्हें अपनी टीम के लोगों को कुछ जिम्मेदारियां देनी थीं. इसी दौरान उन्होंने आकांक्षा से अपने बिस्तर की चादर बदलने के लिए कहा, लेकिन आकांक्षा ने ऐसा करने से मना कर दिया. यही बात दोनों के बीच विवाद की वजह बन गई. आकांक्षा के इनकार के बाद शिल्पा शिंदे और उनके बीच बहस तेज हो गई. गुस्से में शिल्पा ने आकांक्षा से कहा, 'यही है तुम्हारी औकात.'
इस पर आकांक्षा भी पीछे नहीं हटीं और उन्होंने जवाब देते हुए कहा, 'और आपकी औकात?' इसके बाद शिल्पा ने कहा कि वो यहां मौजूद हैं और सभी कंटेस्टेंट्स के साथ हैं, यही उनकी औकात है. आकांक्षा ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि वो भी उनके सामने खड़ी हैं, तो इसका मतलब दोनों की औकात बराबर है. दोनों की इस नोकझोंक ने ऑडियंस को हैरान कर दिया.
इस बहस के दौरान आकांक्षा चौधरी ने शिल्पा शिंदे को साफ शब्दों में जवाब दिया. उन्होंने कहा कि आगे से उनके सामने नौकर-चाकर वाली बातें नहीं लाई जाएं. दोनों के बीच हुई ये तकरार काफी देर तक चलती रही. शो में जहां कुछ कंटेस्टेंट्स शिल्पा के फैसलों को सही बता रहे हैं, वहीं कुछ लोग आकांक्षा के जवाब का सपोर्ट करते नजर आए.
इससे पहले शो में शिल्पा शिंदे ने शिवांगी जोशी को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया था. शिल्पा को शिवांगी का कंट्रोलर बनाया गया था, जिसके बाद उन्होंने अपना गेम खेलना शुरू कर दिया. शिल्पा ने शिवांगी से कहा कि वो हर्षद चोपड़ा से कम बात करें. उन्होंने कहा कि वो शिवांगी को हर्षद के साथ कहीं भी बैठा हुआ नहीं देखना चाहतीं.
हालांकि, उन्होंने ये भी साफ किया कि उन्होंने पूरी तरह बातचीत बंद करने के लिए नहीं कहा है, बल्कि सिर्फ दूरी बनाए रखने की बात कही है. शिल्पा के इस आदेश के बाद शिवांगी काफी इमोशनल नजर आईं. कभी दोस्ती तो कभी बहस, शो में हर दिन नया मोड़ देखने को मिल रहा है. शिल्पा शिंदे का मजबूत अंदाज और बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ उनकी टकराहट शो को और ज्यादा दिलचस्प बना रही है. वहीं शिवांगी जोशी, हर्षद चोपड़ा और आकांक्षा चौधरी से जुड़े मुद्दों के कारण आने वाले एपिसोड में भी खूब ड्रामा देखने को मिल सकता है.