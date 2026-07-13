'लॉकअप 2' में बड़ा ड्रामा! शिल्पा शिंदे ने शिवांगी-हर्षद की बातचीत कराई बंद, आकांक्षा चौधरी को भी सुनाई खरी-खोटी

हालांकि, उन्होंने ये भी साफ किया कि उन्होंने पूरी तरह बातचीत बंद करने के लिए नहीं कहा है, बल्कि सिर्फ दूरी बनाए रखने की बात कही है. शिल्पा के इस आदेश के बाद शिवांगी काफी इमोशनल नजर आईं. कभी दोस्ती तो कभी बहस, शो में हर दिन नया मोड़ देखने को मिल रहा है. शिल्पा शिंदे का मजबूत अंदाज और बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ उनकी टकराहट शो को और ज्यादा दिलचस्प बना रही है. वहीं शिवांगी जोशी, हर्षद चोपड़ा और आकांक्षा चौधरी से जुड़े मुद्दों के कारण आने वाले एपिसोड में भी खूब ड्रामा देखने को मिल सकता है.