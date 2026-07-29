सिर्फ दोस्त ही नहीं... दुश्मनों की भी हुई 'लॉकअप 2' में एंट्री, शिल्पा-विकास में फिर हुआ धमासान! श्रेया के सामने खुल गई 'अंगूरी' की सारी पोल

नेटफ्लिक्स पर शो 'लॉकअप 2' लगातार नंबर वन पर बना हुआ है और इस शो से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट को जानने के लिए ऑडियंस बेताब हैं. वहीं इस शो की छोटी-छोटी क्लिप भी तुंरत सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं, जिसके बाद सभी कंटेस्टेंट के फैंस अपने सेलेब्स का सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं. नए एपिसोड में इस बार कोई नया टॉस्क नहीं हुआ, बल्कि शो में कंटेस्टेंट के घरवाले और उनके दोस्तों को लाया गया. लेकिन'लॉकअप' में कोई बड़ा ट्विस्ट न देखने को मिले ऐसा हो नहीं सकता, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ-साथ शो में दुश्मनों ने भी कदम रखा.