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सिर्फ दोस्त ही नहीं... दुश्मनों की भी हुई 'लॉकअप 2' में एंट्री, शिल्पा-विकास में फिर हुआ धमासान! श्रेया के सामने खुल गई 'अंगूरी' की सारी पोल

Lock Upp 2 : रिएलिटी शो 'लॉकअप 2' में आज के एपिसोड में एक के बाद एक नए ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिले, जहां एक ओर सभी कंटेस्टेंट के फैमिली और फ्रेंड्स उन्हें गेम के बारे में समझाने आए थे. तो वहीं शिल्पा शिंदे को सबके सिखाने के लिए विकास गुप्ता ने शो में एंट्री की, जहां उन्होंने उनकी करीब दोस्त श्रेया कालरा को उनके बारे में अगाह किया.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 29, 2026, 11:05 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 11:05 PM IST
सिर्फ दोस्त ही नहीं... दुश्मनों की भी हुई 'लॉकअप 2' में एंट्री, शिल्पा-विकास में फिर हुआ धमासान! श्रेया के सामने खुल गई 'अंगूरी' की सारी पोल

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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