सिर्फ दोस्त ही नहीं... दुश्मनों की भी हुई 'लॉकअप 2' में एंट्री, शिल्पा-विकास में फिर हुआ धमासान! श्रेया के सामने खुल गई 'अंगूरी' की सारी पोल

नेटफ्लिक्स पर शो 'लॉकअप 2' लगातार नंबर वन पर बना हुआ है और इस शो से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट को जानने के लिए ऑडियंस बेताब हैं. वहीं इस शो की छोटी-छोटी क्लिप भी तुंरत सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं, जिसके बाद सभी कंटेस्टेंट के फैंस अपने सेलेब्स का सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं. नए एपिसोड में इस बार कोई नया टॉस्क नहीं हुआ, बल्कि शो में कंटेस्टेंट के घरवाले और उनके दोस्तों को लाया गया. लेकिन'लॉकअप' में कोई बड़ा ट्विस्ट न देखने को मिले ऐसा हो नहीं सकता, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ-साथ शो में दुश्मनों ने भी कदम रखा.
इस एपिसोड में जहां एक ओर राम कपूर की पत्नी गौतमी कपूर, श्रेया कालरा के ब्वॉयफ्रेंड ऋषभ जायसवाल, योगेश रावत के दोस्त सौरभ बेदी और लैला के दोस्त आरुष भोला आए थे. तो वहीं शिल्पा शिंदे के लिए इस बार एक खास शख्स ने शो में एंट्री ली, जिसे देखकर न सिर्फ वो हैरान रह गईं, बल्कि ऑडियंस के भी होश उड़ गए.
नए एपिसोड में जब शिल्पा शिंदे के विजिटर की बारी आई, तो विकास गुप्ता ने एंट्री ली जो उनके सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं. दोनों का आमना-सामना होते ही शो का माहौल काफी गरम हो गया. वहीं विकास ने आते ही सबसे पहले बाकी सारे मेंबर्स से मुलाकात की और फिर आखिर में शिल्पा को खरी-खोटी सुनाई. विकास ने शिल्पा को शिवांगी की वर्जिनिटी पर सवाल उठाने और उसपर गलत कमेंट पास करने पर अपनी नाराजगी को जाहिर किया.
इतना ही नहीं, विकास गुप्ता ने शिल्पा शिंदे के सामने ही श्रेया कालरा को वॉर्न किया कि वो उनका साथ छोड़ दें, वरना वो बाहर बहुत गलत दिखेंगी. इसके साथ ही विकास ने राम कपूर को भी बताया कि शिल्पा ने उनके मोटापे का मजाक बनाते हुए काफी कुछ कहा है.
शिल्पा की क्लास लगाने के बाद विकास गुप्ता के हाथों में एक स्पेशल पावर दी गई, जहां वो ये डिसाइड कर सकते थे कि आकांक्षा चमोला और शिल्पा में कौन फिनाले जाना डिजर्व करता है. इस पावर कार्ड का इस्तेमाल करते हुए विकास ने आकांक्षा चमोला को फिनाले वीक में भेज दिया और शिल्पा शिंदे को एट रिस्क कर दिया. वहीं विकास के जाते ही शिल्पा ने आकांक्षा चमोला को काफी बुरा-भला कहा और हाथों से इशारा दिया कि वो उनपर अपनी नजर बनाए हुए हैं.
आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि किसी शो में शिल्पा और विकास के बीच तकरार देखने को मिली हो, इससे पहले भी बिग बॉस में दोनों के बीच तगड़ा झगड़ा देखने को मिल चुका है. दोनों की उस लड़ाई ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा काफी दिनों तक चर्चा में रहा.
फैमिली वीक में शो को 4 फाइनलिस्ट मिल गए हैं, जिसमें योगेश रावत, श्रेया कालरा, आकांक्षा चमोला और हर्षद चोपड़ा का नाम शामिल है. अब देखना ये होगा कि आने वाले एपिसोड में कौन फिनाले वीक में अपनी जगह बनाए और कौन यहीं से घर वापस चला जाएगा.