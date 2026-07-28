धोखा, बैड टच और गरीबी... 'लॉक अप 2' में एक-एक कर कंटेंस्टेंट्स ने खोले अपने सीक्रेट, सुनते ही छलक पड़े रितेश के आंसू

नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लॉक अप 2' इन दिनों अपने ड्रामा और कंटेस्टेंट्स के पर्सनल सीक्रेट को लेकर खबरों में बना हुआ है. इस हफ्ते शो में कुछ ऐसे मूमेंट देखने को मिले, जिन्होंने घरवालों के साथ-साथ ऑडियंस को भी इमोशनल कर दिया. कंटेस्टेंट्स ने अपनी जिंदगी से जुड़े ऐसे राज सामने रखे, जिन्हें सुनकर हर कोई हैरान रह गया. इस एपिसोड में शिवांगी जोशी, पामेला सेरेना और हर्षद ने अपनी जिंदगी के मुश्किल पलों के बारे में बात की. उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी में कई परेशानियों और चुनौतियों का सामना किया. उनके इन खुलासों ने शो का माहौल काफी इमोशनल बना दिया.
शिवांगी जोशी ने अपनी जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें शेयर कीं, जिन्हें सुनकर घर के बाकी कंटेस्टेंट्स भी इमोशनल हो गए. आमतौर पर शांत और मजबूत नजर आने वाली शिवांगी ने जब अपने दर्द और स्ट्रगल के बारे में बात की, तो सभी का ध्यान उनकी कहानी पर टिक गया.
शिवांगी ने अपना सीक्रेट रिवील करते हुए बताया कि कैसे उनके माता-पिता ने मुश्किल समय का सामना किया और कई रेंस्ट्रों में बर्तन धोने और क्लिनिंग का काम कर अपने बच्चों का पेट भरा. उन्होंने बताया कि वो अपने घर में अकेली कमाने वाली हैं और वो नहीं चाहतीं कि उनके माता-पिता फिर से पुरानी जिंदगी जीएं. इस खुलासे के साथ शिवांगी ने एक और बात बताई, जिसे सुनकर शिल्पा शिंदे के भी आंसू आ गए.
शिवांगी ने बताया कि बचपन में उनके मामा ने उन्हें बैड टच किया. उन्होंने बताया कि उनके साथ ये हरकत एक बार नहीं, बल्कि दो से तीन बार की गई, जिससे वो बुरी तरह टूट गई थीं. शिवांगी ने आगे कहा कि अगर उनके माता-पिता सही समय पर घर वापस नहीं आते, तो उस रात उनके साथ कुछ भी हो सकता था. एक्टेस की इस आपबीती को सुनकर राम कपूर और हर्षद भी भावुक हो गए.
इस वीक हर्षद ने भी अपने उस दर्द को बयां किया, जो आज कई लोगों के लिए आम हो गया है. उन्होंने बताया कि बचपन में उनके माता-पिता ने उन्हें एक रिश्तेदार के घर भेजा था, जहां उनके साथ बैड टच और उससे ज्यादा करने की कोशिश की गई. हालांकि, बात आगे बढ़ने से पहले ही वो अपने घर वापस लौट आए, लेकिन उन्होंने इस बात का जिक्र आज तक अपने माता-पिता या किसी दूसरे से नहीं किया.
पामेला सेरेना ने भी अपने जीवन के उस राज का खुलासा किया, जिसने उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाई है. उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले एक लड़के से उनकी सगाई हुई थी, जिसे वो करीब 7-8 साल से डेट कर रही थीं. पामेला ने मुश्किल दौर में उस शख्स का साथ दिया और सजर्री के दौरान उसका ख्याल रखा.
उन्होंने बताया कि जब वो हॉस्टिपल में उसकी देखभाल कर रही थीं, तभी एक लड़की का कॉल आया और उसने बताया कि वो उस शख्स को करीब 2 साल से डेट कर रही हैं और उसके बच्चे की मां बनने वाली हैं. पामेला का ये सच सुनकर सभी लोग शॉक्ड रह गए और रितेश की भी आंखें नम हो गईं.
'लॉक अप 2' में हर हफ्ते कंटेस्टेंट्स के बीच मुकाबला तो देखने को मिलता ही है, लेकिन ऐसे पल शो को अलग पहचान देते हैं. जब सितारे अपनी असली जिंदगी के एक्सपीरियंस ऑडियंस के सामने रखते हैं, तो उनसे जुड़ाव और भी बढ़ जाता है. इस हफ्ते के खुलासों ने साबित कर दिया कि हर चेहरे के पीछे एक अलग कहानी छिपी होती है.