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धोखा, बैड टच और गरीबी... 'लॉक अप 2' में एक-एक कर कंटेंस्टेंट्स ने खोले अपने सीक्रेट, सुनते ही छलक पड़े रितेश के आंसू

Lock Upp 2: 'लॉक अप 2' के इस हफ्ते के एपिसोड में कई कंटेस्टेंट्स ने अपनी जिंदगी के चौंकाने वाले और दर्दनाक राज शेयर किए. शिवांगी जोशी, पामेला सेरेना और हर्षद ने अपने सीक्रेट का खुलासा कर सभी को इमोशनल कर दिया. उनके खुलासों ने ऑडियंस और घरवालों दोनों को गहरा झटका दिया.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 28, 2026, 10:37 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 10:50 PM IST
धोखा, बैड टच और गरीबी... 'लॉक अप 2' में एक-एक कर कंटेंस्टेंट्स ने खोले अपने सीक्रेट, सुनते ही छलक पड़े रितेश के आंसू

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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