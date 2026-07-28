धोखा, बैड टच और गरीबी... 'लॉक अप 2' में एक-एक कर कंटेंस्टेंट्स ने खोले अपने सीक्रेट, सुनते ही छलक पड़े रितेश के आंसू

नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लॉक अप 2' इन दिनों अपने ड्रामा और कंटेस्टेंट्स के पर्सनल सीक्रेट को लेकर खबरों में बना हुआ है. इस हफ्ते शो में कुछ ऐसे मूमेंट देखने को मिले, जिन्होंने घरवालों के साथ-साथ ऑडियंस को भी इमोशनल कर दिया. कंटेस्टेंट्स ने अपनी जिंदगी से जुड़े ऐसे राज सामने रखे, जिन्हें सुनकर हर कोई हैरान रह गया. इस एपिसोड में शिवांगी जोशी, पामेला सेरेना और हर्षद ने अपनी जिंदगी के मुश्किल पलों के बारे में बात की. उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी में कई परेशानियों और चुनौतियों का सामना किया. उनके इन खुलासों ने शो का माहौल काफी इमोशनल बना दिया.