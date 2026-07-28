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'लॉक अप 2' में दिखा इमोशनल ट्विस्ट! श्रेया कालरा का छुपा सच आया सामने, ब्वॉयफ्रेंड ने स्टोरी पोस्ट लिखा- Winner

Lock Upp2 : रिएलिटी शो 'लॉक अप 2' में इस समय लगातार घमासान देखने को मिल रहा है. वहीं हाल ही में शो के नए एपिसोड का एक प्रोमो रिलीज किया गया, जिसमें श्रेया कालरा का सीक्रेट रीविल होते हुए दिखाया गया. उनके सच के सामने आते ही सभी घरवालों की आंखे नम हो गईं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 28, 2026, 05:38 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 05:38 PM IST
'लॉक अप 2' में दिखा इमोशनल ट्विस्ट! श्रेया कालरा का छुपा सच आया सामने, ब्वॉयफ्रेंड ने स्टोरी पोस्ट लिखा- Winner

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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