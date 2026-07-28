'लॉक अप 2' में दिखा इमोशनल ट्विस्ट! श्रेया कालरा का छुपा सच आया सामने, ब्वॉयफ्रेंड ने स्टोरी पोस्ट लिखा- Winner

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इस समय सबसे ज्यादा बज 'लॉक अप 2' का बना हुआ है, जिसमें टीवी के कई फेमस चेहरों के साथ-साथ इंटरनेट की दुनिया के धुरंधर भी नजर आ रहे हैं. हाल ही के कुछ एपिसोड में सबसे ज्यादा श्रेया कालरा, रिबेल किड, हर्षद, शिवांगी, राम कपूर और शिल्पा ने ऑडियंस का ध्यान अपनी ओर खींचा है. वहीं नए एपिसोड के प्रोमो ने भी लोगों के बीच एक नई हलचल पैदा कर दी है और अब वो इसके रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. दरअसल कुछ मिनटों की क्लिप में दिखाया गया कि आकांक्षा चौधरी ने श्रेया कालरा का सीक्रेट रीविल कर दी दिया है, जिसे सुनकर सभी घरवालों की आंखें नम गईं.