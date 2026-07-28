'लॉक अप 2' में दिखा इमोशनल ट्विस्ट! श्रेया कालरा का छुपा सच आया सामने, ब्वॉयफ्रेंड ने स्टोरी पोस्ट लिखा- Winner

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इस समय सबसे ज्यादा बज 'लॉक अप 2' का बना हुआ है, जिसमें टीवी के कई फेमस चेहरों के साथ-साथ इंटरनेट की दुनिया के धुरंधर भी नजर आ रहे हैं. हाल ही के कुछ एपिसोड में सबसे ज्यादा श्रेया कालरा, रिबेल किड, हर्षद, शिवांगी, राम कपूर और शिल्पा ने ऑडियंस का ध्यान अपनी ओर खींचा है. वहीं नए एपिसोड के प्रोमो ने भी लोगों के बीच एक नई हलचल पैदा कर दी है और अब वो इसके रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. दरअसल कुछ मिनटों की क्लिप में दिखाया गया कि आकांक्षा चौधरी ने श्रेया कालरा का सीक्रेट रीविल कर दी दिया है, जिसे सुनकर सभी घरवालों की आंखें नम गईं.
दरअसल शो में कंटेंस्टेंट को एक नया टास्क दिया गया था, जिसमें उन्हें एक दूसरे के सीक्रेट कार्ड दिए गए थे, जिसमें उनकी जिंदगी के कुछ दर्दनाक और गहरे राज छुपे हुए थे. इस टास्क के दौरान सभी को एक दूसरे के सीक्रेट को प्रोटेक्ट करना था, लेकिन आकांक्षा चौधरी ने अपनी श्रेया कालरा का सीक्रेट नहीं बचाया और उन्हें अपना सीक्रेट रिवील पर मजबूर कर दिया.
टॉस्क हारने के बाद श्रेया कालरा ने सभी हाउसमेट्स के सामने अपना सच कबूला और अपनी जिंदगी के उस राज से पर्दा उठाया, जिसे सुनना या महसूस करना किसी के लिए भी आसान नहीं था. उनका सीक्रेट सुनते ही सभी घरवालों के होश उड़ गए और श्रेया के साथ-साथ शिल्पा, राम कपूर और आकांक्षा चौधरी की आंखे भर आईं.
श्रेया कालरा का सच सामने आने के बाद उनके हजारों फैंस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करना और अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिया. वहीं उनके ब्वॉयफ्रेंड और एक्टर रिशभ जायसवाल ने भी उनका सपोर्ट करते हुए सोशल मीडिया पर स्टोरी पोस्ट की, जिसमें उन्होंने श्रेया को शो का असली विनर बताया.
सपोर्ट में उतरे श्रेया कालरा के ब्वॉयफ्रेंड
श्रेया के ब्वॉयफ्रेंड और एक्टर रिशभ जायसवाल ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट करते हुए लिखा, 'मैंने आज बहुत ही गलत रूमर्स देखीं, जिनका कोई आधार नहीं है. मगर सच ये है कि आप किसी के प्यार, दरियादिली और श्रेया को मिलने वाला साथ छुपा नहीं सकते, जो उसे हर दिन मिल रहा है.' रिशभ ने आगे लिखा, 'उसका साथ असली है, वो रियल है और ये हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है.क्योंकि लोग सच्चाई, हिम्मत, दरियादिली और निडर होकर खेलने वालों से जुड़ जाते हैं.'
उन्होंने आगे लिखा, 'ये फाइनल वीक है और श्रेया यहां सिर्फ पार्टिशिपेट करने नहीं आई, बल्कि वो यहां जीतने आई है.' वहीं दूसरी ओर एपिसोड के नए प्रोमो में दिखाया गया कि आकांक्षा चमोला का सीक्रेट कार्ड श्रेया कालरा के हाथों में गया, जिसके बाद उन्होंने श्रेया से रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि वो उनका सीक्रेट रिवील न करें, उनके पति इंडस्ट्री के जाने-माने एक्टर हैं और इसके बाहर आने से सब खराब हो जाएगा.
प्रोमो ने इंटरनेट पर इतनी सनसनी पैदा कर दी है, तो जरा सोचिए की एपिसोड में क्या-क्या देखने को मिलेगा. फैंस इस एपिसोड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं पिछले एपिसोड में योगेश और हर्षद की शो में री-एंट्री देखने को मिली और धीरज-सूफी शो से एविक्ट हो गए.