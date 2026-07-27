'उस रात मैं 12 घंटे बाथरूम में रहा...', इंफ्लुएंसर को रूममेट ने जबरन छुआ और किया KISS; सुनाई रोंगटे खड़े कर देने वाली आपबीती

रियलिटी शो 'लॉक अप' में इन दिनों जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है. शो में हर दिन नए ट्विस्ट और इमोशनल मूमेंट सामने आ रहे हैं. हाल ही में नए एपिसोड में ऐसा ही एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला, जिसने सभी कंटेस्टेंट्स को हैरान कर दिया. शो से पहले ही बाहर जा चुके कंटेस्टेंट्स योगेश रावत और हर्षद चोपड़ा को एक बार फिर से 'लॉक अप' में एंट्री मिल गई हैं. वहीं इन दोनों की वापसी के बाद, दो कंटेस्टेंट्स की जर्नी खत्म हो गई और सूफी मोतीवाला और धीरज धूपर को शो से बाहर होना पड़ा.