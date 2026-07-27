'उस रात मैं 12 घंटे बाथरूम में रहा...', इंफ्लुएंसर को रूममेट ने जबरन छुआ और किया KISS; सुनाई रोंगटे खड़े कर देने वाली आपबीती

रियलिटी शो 'लॉक अप' में इन दिनों जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है. शो में हर दिन नए ट्विस्ट और इमोशनल मूमेंट सामने आ रहे हैं. हाल ही में नए एपिसोड में ऐसा ही एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला, जिसने सभी कंटेस्टेंट्स को हैरान कर दिया. शो से पहले ही बाहर जा चुके कंटेस्टेंट्स योगेश रावत और हर्षद चोपड़ा को एक बार फिर से 'लॉक अप' में एंट्री मिल गई हैं. वहीं इन दोनों की वापसी के बाद, दो कंटेस्टेंट्स की जर्नी खत्म हो गई और सूफी मोतीवाला और धीरज धूपर को शो से बाहर होना पड़ा.
दरअसल, शो के मेकर्स ने योगेश रावत और हर्षद चोपड़ा को दोबारा गेम में आने का चांस दिया, उन्हें कहा गया था कि अगर वो किसी एक मौजूदा कंटेस्टेंट को टास्क में हरा देते हैं तो उनकी शो में वापसी हो जाएगी. इसके लिए दोनों ने एक-एक कंटेस्टेंट को चुनौती दी. हर्षद ने सूफी मोतीवाला को टास्क के लिए सिलेक्ट किय और सूफी ये टास्क हार गए.
शो से सूफी के एविक्शन के बाद घर का माहौल काफी इमोशनल हो गया. लेकिन उन्होंने जाने से पहले अपनी जिंदगी के कुछ ऐसे सीक्रेट्स खोले, जिन्हें सुनकर वहां मौजूद हर कंटेस्टेंट इमोशनल हो गया. सूफी ने अपनी जिंदगी के उन दर्दनाक एक्सपीरियंस के बारे में बताया, जिन्हें उन्होंने सालों तक अपने भीतर दबाकर रखा था.
सूफी ने अपने सीक्रेट्स का खुलासा करते हुए बताया कि कॉलेज टाइम में उनके साथ एक घटना हुई थी, जब वो घर से दूर एक पीजी में रहते थे, तब उनके साथ एक बेहद हैरान करने वाली घटना हुई. उन्होंने बताया कि उनके रूममेट ने उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी. सूफी ने कहा कि जब उस व्यक्ति ने उन्हें किस करने की कोशिश की तो उन्होंने उसे धक्का दे दिया और डर के कारण वहां से भागकर पीजी मालिक के पास पहुंच गए.
उन्होंने आगे बताया कि जब उन्होंने पीजी मालिक से इस बात की शिकायत की तो उनका जवाब बहुत हैरान करने वाला था. सूफी ने कहा कि उस घटना के बाद वो इतने डर गए थे कि उन्हें करीब 12 घंटे तक बाथरूम में बंद रहना पड़ा था. इसलिए उन्हें आज भी बाथरूम से जुड़ा ट्रॉमा महसूस होता है और वो उस घटना को भूल नहीं पाए हैं.
सूफी ने अपनी जिंदगी के एक और दर्द को शेयर किया. उन्होंने बताया कि जब वो पढ़ाई के लिए घर से दूर थे, तब उनकी दादी ने उन्हें फोन किया था, लेकिन वो उस समय कॉल नहीं उठा पाए थे और इसके करीब 2 दिन बाद ही उनकी दादी चल बसी थीं. सूफी ने कहा कि उन्हें इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि वो अपनी दादी से आखिरी बार बात नहीं कर पाए और न ही उन्हें अंतिम विदाई देने जा पाए.
सूफी ने आगे बताया कि उनकी दादी जाने से पहले उनके लिए 50 हजार रुपये छोड़कर गई थीं. उन्होंने उन्हीं पैसों से मोबाइल खरीदा और कंटेंट क्रिएशन की शुरुआत की थी. सूफी का कहना था कि आज वो जिस भी मुकाम पर पहुंचे हैं, उसमें उनकी दादी का बहुत बड़ा योगदान है.
अपनी पर्सनल लाइफ के इन सीक्रेट्स को शेयर करते हुए सूफी इमोशनल हो गए थे और उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े. उन्हें रोता देख बाकी कंटेस्टेंट्स भी इमोशनल हो गए. शो से बाहर होने के बावजूद सूफी ने अपनी कहानी से सभी के दिलों को छू लिया.