Add Zee Business As A Preferred Source
App

'उस रात मैं 12 घंटे बाथरूम में रहा...', इंफ्लुएंसर को रूममेट ने जबरन छुआ और किया KISS; सुनाई रोंगटे खड़े कर देने वाली आपबीती

Lock Upp 2: नेटफ्लिक्स शो 'लॉक अप 2' के कंटेस्टेंट और कंटेंट क्रिएटर सूफी मोतीवाला ने शो से बाहर होने से पहले ही अपने डॉर्क सीक्रेट्स खोल दिए. इस दौरान उन्होंने अपने साथ हुई एक चौंकाने वाली घटना की आपबीती सुनाई. सूफी ने बताया कि उन्हें सेक्सुअली हैरेस किया गया था.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 27, 2026, 06:00 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 06:00 PM IST
'उस रात मैं 12 घंटे बाथरूम में रहा...', इंफ्लुएंसर को रूममेट ने जबरन छुआ और किया KISS; सुनाई रोंगटे खड़े कर देने वाली आपबीती

About the Author

Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
आखिरकार पेपर लीक बिल पर चर्चा को राजी हुए सभी दल, संसद में कल वोटिंग होने की उम्मीद
anti paper leak bill 20269 min ago
2
Sohail Khan10 min ago
3
Commonwealth Games 202616 min ago
4
undefined35 min ago
5
pink saheli card47 min ago