'जेल' से बाहर आते ही छलका लैला का दर्द, दादाजी को याद कर बोले- 'उनको आखिरी बार...'

फेमस कंटेंट क्रिएटर और 'लॉकअप 2' के मजेदार कंटेस्टेंट वरुण यादव उर्फ लैला को हर कोई जानता है. उनकी फनी वीडियोज के साथ-साथ लोगों ने उनके गेम को भी शो में खूब पसंद किया है. लेकिन ग्रैंड फिनाले से एक दिन पहले ही वो शो से एविक्ट हो गए, जिसके बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में लैला ने सबसे पहले अपने फैंस को शुक्रिया कहा, जो पूरे शो के दौरान उन्हें लगातार सपोर्ट करते रहे. मगर चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए बैठे लैला अपने दिल में काफी दर्द छुपाए हुए थे.