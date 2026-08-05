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'जेल' से बाहर आते ही छलका लैला का दर्द, दादाजी को याद कर बोले- 'उनको आखिरी बार...'

Lock Upp 2: 'लॉकअप 2' के कंटेस्टेंट और कंटेंट क्रिएटर वरुण यादव उर्फ लैला ने जेल से निकलने के बाद एक इमोशनल वीडियो शेयर किया, जिसमें वो अपने फैंस को धन्यवाद कहते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं इस वीडियो में उन्होंने अपने दादाजी को भी याद किया, जिनका निधन उस समय हो गया था, जब लैला शो के अंदर थे.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 05, 2026, 05:28 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 05:28 PM IST
'जेल' से बाहर आते ही छलका लैला का दर्द, दादाजी को याद कर बोले- 'उनको आखिरी बार...'

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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