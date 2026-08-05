'जेल' से बाहर आते ही छलका लैला का दर्द, दादाजी को याद कर बोले- 'उनको आखिरी बार...'

फेमस कंटेंट क्रिएटर और 'लॉकअप 2' के मजेदार कंटेस्टेंट वरुण यादव उर्फ लैला को हर कोई जानता है. उनकी फनी वीडियोज के साथ-साथ लोगों ने उनके गेम को भी शो में खूब पसंद किया है. लेकिन ग्रैंड फिनाले से एक दिन पहले ही वो शो से एविक्ट हो गए, जिसके बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में लैला ने सबसे पहले अपने फैंस को शुक्रिया कहा, जो पूरे शो के दौरान उन्हें लगातार सपोर्ट करते रहे. मगर चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए बैठे लैला अपने दिल में काफी दर्द छुपाए हुए थे.
मंगलवार को टेलीकास्ट हुए आखिरी एपिसोड से ठीक पहले, आकांक्षा चमोला और वरुण यादव शो से बाहर हो गए. उनके बाहर होते ही शो को पांच फाइनलिस्ट मिल गए, जिसमें शिवांगी जोशी, श्रेया कालरा, राम कपूर, शिल्पा शिंदे और योगेश रावत का नाम शामिल है.
'लॉकअप 2' से बाहर आते ही वरुण यादव ने वीडियो शेयर कर अपने सभी फैंस और सपोर्टर को धन्यवाद कहा. उन्होंने अपने वीडियो में कहा, 'आप सब कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? आप सबने मुझे बहुत प्यार दिया है, चाहे जवान हों या बूढे़ लोग. मैंने अपने जीवन में कभी इस तरह का प्यार नहीं पाया था. आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद'.
इस वीडियो में लैला ने उन लोगों से माफी मांगी, जो उन्हें ट्रॉफी लिफ्ट करते हुए देखना चाहते थे. उन्होंने कहा कि उन्हें अपने खेल खेलने के तरीके पर कोई पछतावा नहीं है. लैला ने कहा, 'अगर ट्रॉफी न जीत पाने से आपको निराशा हुई हो, तो मुझे खेद है. लेकिन मैंने शो में अपना असली रूप दिखाया और पूरे मन से गेम को खेला. फिर चाहे वो मेरी कॉमेडी हो या मेरी चतुराई, मैं सिर्फ रियल बनकर रहना चाहता हूं.'
लैला ने आगे इस वीडियो में कहा, 'मेरे वीडियो देखने वाले जानते हैं कि दोस्तों के साथ मेरा एक अलग रूप है और बाहर मैं थोड़ा अलग होता हूं.' इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस शो में अच्छा समय बिता और अपने साथी कंटेस्टेंट्स के लिए बिना किसी नाराजगी के वो शो से बाहर आए हैं. इस वीडियो में आगे लैला ने अपने दादा जी का जिक्र किया.
लैला ने बताया कि उन्हें अपने दादा जी के निधन का घर लौटने के बाद ही पता चला. उन्होंने वीडियो में कहा, 'घर लौटने के बाद मुझे अपने दादाजी के बारे में खबर मिली. काश वो इस सफर के अंत को देखने के लिए वहां होते. मेरी मां ने मुझे बताया कि वो बार-बार मेरे बारे में पूछ रहे थे.' उन्होंने याद करते हुए कहा, 'वो जहां भी हो, मुझे उम्मीद है कि वो खुश होंगे. मैंने उन्हें गर्व महसूस कराया है और मैं ऐसा हमेशा करता रहूंगा.'
'लॉक अप' में वरुण सीजन के सबसे एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट में से एक बनकर उभरे हैं. आकांक्षा चमोला और पामला सेरेना के साथ उनकी बॉन्डिंग ने काफी सुर्खिायां बटोरीं. बाद में उन्होंने योगेश रावत, आकांक्षा चौधरी और राम कपूर से भी रिश्ता बनाया. वहीं 'लॉक अप 2' के विनर को एक करोड़ रुपये की रकम मिलेगी. वहीं योगेश ने पहले ही एक टास्क जीतकर 10 लाख रुपये अपने नाम कर लिए हैं.