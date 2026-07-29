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Lock Upp 2 की ट्रॉफी किसके नाम? वायरल वीडियो और Ekta Kapoor की पोस्ट ने बढ़ाई फैंस की बेचैनी

Lock Upp 2 Winner Leakd: ‘लॉक अप 2’ का फिनाले वीक जल्द ही शुरू होने वाला है. मगर उससे पहले सोशल मीडिया पर शो के आने वाले एपिसोड और विनर को लेकर काफी हाइप बनी हुई है. इसी बीच ऐसी कई खबरें आई हैं कि शो के विनर का नाम इंटरनेट पर लीक हो गया है, जिसको लेकर हाल ही मे एकता कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 29, 2026, 09:01 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 09:01 PM IST
Lock Upp 2 की ट्रॉफी किसके नाम? वायरल वीडियो और Ekta Kapoor की पोस्ट ने बढ़ाई फैंस की बेचैनी

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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