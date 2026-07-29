Lock Upp 2 की ट्रॉफी किसके नाम? वायरल वीडियो और Ekta Kapoor की पोस्ट ने बढ़ाई फैंस की बेचैनी

ओटीटी रिएलिटी शो 'लॉकअप सच या सजा' इस समय ट्रेंड कर रहा है, जिसमें टीवी और इंटरनेट की दुनिया की कई फेमस चेहरे दिखाई दे रहे हैं. ये शो इस समय अपने आखिरी चरम पर है और जल्द ही इसका फिनाले वीक शुरू होने वाला है. लेकिन आखिरी हफ्ते की शुरूआत से पहले ही इंटरनेट पर कई ऐसी रील्स और वीडियो वायरल हो रही हैं, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि शो के विनर का नाम लीक हो गया है. इसी बीच एकता कपूर ने भी अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक ऐसी पोस्ट शेयर की , जिससे फैंस की बीच हलचल मच गई.