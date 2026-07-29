Lock Upp 2 की ट्रॉफी किसके नाम? वायरल वीडियो और Ekta Kapoor की पोस्ट ने बढ़ाई फैंस की बेचैनी

ओटीटी रिएलिटी शो 'लॉकअप सच या सजा' इस समय ट्रेंड कर रहा है, जिसमें टीवी और इंटरनेट की दुनिया की कई फेमस चेहरे दिखाई दे रहे हैं. ये शो इस समय अपने आखिरी चरम पर है और जल्द ही इसका फिनाले वीक शुरू होने वाला है. लेकिन आखिरी हफ्ते की शुरूआत से पहले ही इंटरनेट पर कई ऐसी रील्स और वीडियो वायरल हो रही हैं, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि शो के विनर का नाम लीक हो गया है. इसी बीच एकता कपूर ने भी अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक ऐसी पोस्ट शेयर की , जिससे फैंस की बीच हलचल मच गई.
दरअसल, सोशल मीडिया पर कई कंटेंट क्रिएटर और यूजर्स इस बात का दावा कर रहे हैं कि फिनाले वीक से पहले ही इस शो का कंटेंट लीक हो चुका है, जिसमें शो के विनर का नाम भी शामिल है. ऑनलाइन चल रहे हैं इन दावों पर रिएक्ट करते हुए एकता कपूर ने भी कई वीडियोज को अपने इंस्टा पर शेयर किया.
इस समय 'लॉकअप 2'की हाइप सिर्फ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ही देखने को नहीं मिल रही, बल्कि ये सोशल मीडिया पर भी आए दिन ट्रेंड कर रहा है. इस बीच ऑडियंस अपने फेवरेट सेलेब्स के सीक्रेट भी जानने को बेताब दिखाई दे रही है. वहीं शो का फिनाले 5 अगस्त को है, लेकिन उससे पहले ही विनर का नाम लीक हो गया है. सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट और वीडियो में ये दावा किया जा रहा है कि शो के विनर का नाम लीक हो चुका है.
सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट और वीडियोज की मानें तो, फिनाले में टॉप 3 कंटेस्टेंट्स शिवांगी जोशी, श्रेयी कालरा और योगेश रावत होगें. वहीं इन्हीं पोस्ट और क्लिप्स में ये भी कहा जा रहा है कि 'लॉकअप 2' की विनर शिवांगी जोशी होगीं और श्रेया कालरा फर्स्ट रनरअप हैं. हालाकिं, मेकर्स की ओर से इन वायरल खबरों पर अभी तक कोई भी ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है.
जहां एक ओर सोशल मीडिया पर लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि शो के विनर का नाम लीक हो गया है. तो दूसरी ओर, एकता कपूर ने इन अफवाहों पर रिएक्ट करते हुए एक वीडियो शेयर किया. उन्होंने एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर की वीडियो को री-पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, 'हैलो, जीविका और दूसरे जर्नो फ्रेंड्स. आप लोग मेरे पीक कंटेंट को लीक कंटेंट बना रहे हैं.' एकता ने इस कैप्शन के साथ हंसने वाले इमोजी को भी यूज किया.
ऑनलाइन किए जा रहे इन दावों में कितनी सच्चाई है ये तो फिनाले वीक के आखिर में ही पता चलेगा. क्योंकि मेकर्स की ओर से इस खबर पर अभी तक किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं आई है और न ही इसपर कोई रिएक्शन दिया गया है. अब देखना ये होगा कि आखिर शो के विनर कौन बनता है.