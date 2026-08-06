/ट्रॉफी जीतते ही श्रेया कालरा का बड़ा दिल, 1 करोड़ की प्राइज मनी का हिस्सा करेंगी दान; शिल्पा शिंदे से जुड़ा है खास रिश्ता

Shreya Kalra: 'लॉक अप: सच या सजा' की विजेता श्रेया कालरा काफी सुर्खियों में हैं. शो के फिनाले में उन्होंने न सिर्फ इस सीजन का खिताब अपने नाम किया, बल्कि 1 करोड़ रुपये की इनामी राशि भी जीती. फिनाले में श्रेया ने शिवांगी जोशी को पीछे छोड़ते हुए शानदार जीत हासिल की थी.
शानदार जीत के बाद अब श्रेया कालरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी इस जीत को उन लोगों को समर्पित किया, जो कठिन समय में उनके साथ खड़े रहे. उन्होंने विशेष रूप से अपने बॉयफ्रेंड ऋषभ जायसवाल और सह-प्रतियोगियों शिल्पा शिंदे और माधुरी ग्रोवर का आभार व्यक्त किया.
श्रेया ने भावुक होते हुए कहा कि यह जीत उस मानसिक आघात का जवाब है, जिससे वह शो के दौरान गुजरी थीं. उन्होंने यह भी साफ किया कि हालांकि ट्रॉफी उनके प्रशंसकों और परिवार की है, लेकिन 1 करोड़ रुपये की इनामी राशि का वह बहुत ही व्यावहारिक उपयोग करेंगी. उन्होंने योजना बनाई है कि वह इस राशि का एक हिस्सा शिल्पा शिंदे द्वारा समर्थित एक शेल्टर होम में दान करेंगी और बाकी पैसा प्रॉपर्टी में निवेश करेंगी. उन्होंने मजाकिया लहजे में खुद को 'बिजनेस-माइंडेड' भी बताया.
अपनी जीत पर सवाल उठाने वाले आलोचकों को कड़ा जवाब देते हुए श्रेया ने कहा कि वह इस ट्रॉफी की पूरी तरह हकदार हैं. उन्होंने मजबूत इरादे के साथ कहा, "मैंने शो को मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से अपना सब कुछ दिया है. कोई कुछ भी कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता." उन्होंने आगे कहा कि आप हर किसी की कहानी में हीरो नहीं हो सकते, लेकिन वह अपनी कहानी की हीरोइन खुद हैं. अगर कोई उन्हें विलेन कहता है, तो उन्हें वह भी मंजूर है.
अपनी जीत के जश्न के बीच श्रेया ने खेल के दौरान हुई कुछ कड़वी यादों को भी साझा किया. उन्होंने अपनी साथी प्रतियोगी आकांक्षा चमोला के साथ अपने संबंधों पर बात करते हुए स्वीकार किया कि उन्हें खेल के दौरान एक व्यक्तिगत जानकारी उजागर करने का पछतावा है.