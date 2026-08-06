श्रेया कालरा की जीत पर सबसे ज्यादा खुश था ये शख्स, कौन हैं उनके ब्वॉयफ्रेंड ऋषभ जायसवाल?

Shreya Kalra-Rishabh Jaiswal Love Story: श्रेया कालरा ने 'लॉक अप: सच या सजा' की ट्रॉफी जीतकर 1 करोड़ रुपये की प्राइज मनी अपने नाम कर ली है. शो के दौरान उन्हें 'विलेन' का टैग भी मिला, क्योंकि वह अपनी बात बेबाकी से रखती थीं. इस सीजन की रनर-अप शिवांगी जोशी रहीं. कड़ी टक्कर के बाद श्रेया ने यह खिताब जीता.
हालांकि, श्रेया कालरा की जीत के साथ ही उनके बॉयफ्रेंड ऋषभ जायसवाल भी चर्चा में आ गए हैं. सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि श्रेया के पास सिर्फ शो की ट्रॉफी नहीं, बल्कि ऋषभ के रूप में एक और 'ट्रॉफी' भी है, जिन्हें फैंस 'हसबैंड मैटेरियल' बता रहे हैं. आइए जानते हैं कौन हैं उनके ब्वॉयफ्रेंड.
ऋषभ जायसवाल उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रहने वाले हैं. वह पेशे से एक्टर, मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं. ऋषभ ने एमटीवी के मशहूर रियलिटी शोज 'स्प्लिट्सविला 14' और 'रोडीज कर्म या कांड' के जरिए दर्शकों के बीच अपनी खास पहचान बनाई है. इन शोज ने उनके लिए अभिनय की दुनिया के दरवाजे खोल दिए.
ऋषभ ने साल 2022 में मशहूर शो 'अनुपमा' में एक छोटे से किरदार के साथ अपना एक्टिंग डेब्यू किया था. इसके बाद उन्होंने 'कुंडली भाग्य' में काम किया, जहां उन्हें काफी पसंद किया गया. साल 2023 में उन्हें 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में कृष पोद्दार की भूमिका मिली. दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अरमान के रोल के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन कम उम्र दिखने के कारण उन्हें कृष का रोल मिला.
श्रेया कालरा और ऋषभ जायसवाल की पहली मुलाकात साल 2021 में नेटफ्लिक्स के एक प्रोजेक्ट के दौरान हुई थी. शुरुआत में काम के सिलसिले में हुई दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. आज दोनों एक ही घर में साथ रहते हैं (लिव-इन) और अक्सर एक-दूसरे के साथ पॉडकास्ट और रील्स में नजर आते हैं.
श्रेया की इस जीत के पीछे ऋषभ का बड़ा हाथ माना जा रहा है. जब श्रेया जेल के अंदर खेल पर फोकस कर रही थीं, तब ऋषभ बाहर सोशल मीडिया और इवेंट्स में उन्हें लगातार प्रमोट कर रहे थे. श्रेया ने भी शो में कई बार कहा कि वह अपने ब्वॉयफ्रेंड के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकतीं. इन दोनों की जोड़ी को देखकर फैंस अक्सर यही कहते हैं कि 'इन्हें किसी की नजर न लगे'.