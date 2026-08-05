Lock Upp 2 Winner: शिवांगी जोशी का टूटा सपना, श्रेया कालरा ने जीता 'लॉकअप 2' का खिताब; मिले 1 करोड़ रुपये

'लॉक अप 2' का ग्रैंड फिनाले काफी शानदार रहा, जहां कंटेंट क्रिएटर श्रेया कालरा ने बाजी मारते हुए शो की ट्रॉफी अपने नाम कर ली. श्रेया ने न सिर्फ विनर का खिताब जीता, बल्कि उन्हें 1 करोड़ रुपये की बड़ी प्राइज मनी भी मिली. फिनाले में उन्होंने शिवांगी जोशी, शिल्पा शिंदे, राम कपूर और योगेश रावत जैसे दमदार कंटेस्टेंट्स को पीछे छोड़ दिया. पूरे सीजन में श्रेया के गेम, कॉन्फिडेंस और स्ट्रेटेजी ने ऑडियंस को खूब एंटरटेन किया. जीत के बाद उनके फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई और सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर बधाइयां मिल रही हैं.
रिएलिटी शो 'लॉकअप 2' के ग्रैंड फिनाले में पांच कंटेस्टेंट्स के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली. वहीं काफी लंबे समय से चल रहे इस मुकाबले में श्रेया कालरा ने बेस्ट देते हुए ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया.उन्होंने फाइनल में पहले से मौजूद शिवांगी जोशी समेत चार अन्य फाइनलिस्ट को पीछे छोड़ते हुए विनर का खिताब अपने नाम किया.
राम कपूर और शिल्पा शिंदे टॉप-5 तक तो पहुंच गए, लेकिन टॉप 3 में दोनों ही अपनी जगह बनाने में नाकाम हुए. जहां शो के आखिरी पड़ाव तक शिवांगी जोशी और श्रेया कालरा के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, वहीं योगेश रावत भी लास्ट मूमेंट पर शो से आउट हो गए थे. श्रेया कालरा ने फाइनल में पहले से मौजूद शिवांगी जोशी को पीछे छोड़ते हुए विनर का खिताब अपने नाम कर लिया और इस चमचमाती ट्रॉफी के साथ 1 करोड़ रुपए की रकम ले गईं.
'लॉकअप' के पूरे सीजन 2 में श्रेया कालरा ने अपनी मजबूत प्लानिंग, दमदार पर्सनैलिटी और शानदार गेम से लोगों को दिल जीत लिया. उन्होंने इस दौरान कई टफ टॉस्क, मुश्किल पल और उतार-चढ़ाव के बीच कभी हार नहीं मानी और जी-जान से इस गेम में आगे बढ़ती रहीं. श्रेया ने जेल के हर मुद्दे पर बिना डरे और बेबाकी से अपनी बात को रखा और शुरू से लेकर आखिर तक इस गेम में टिकी रहीं.
'लॉकअप' में श्रेया ने दुश्मनों के साथ-साथ अपनी दोस्त शिल्पा से भी कड़ी टक्कर ली और ऑडियंस को भरपूर एंटरटेनमेंट दिया. जेल में श्रेया कालरा और शिल्पा शिंदे की दोस्ती को भी लोगों ने खूब पसंद किया. उनकी जीत पर कई लोगों ने जमकर सोशल मीडिया पर बधाइयां दीं और उनकी सफलता का जश्न मनाया. वहीं इस जीत के बाद अब श्रेया कालरा के लिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कई रास्ते खुल जाएंगे और वो अब बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आ सकती हैं.