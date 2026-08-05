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Lock Upp 2 Winner: शिवांगी जोशी का टूटा सपना, श्रेया कालरा ने जीता 'लॉकअप 2' का खिताब; मिले 1 करोड़ रुपये

Lock Upp 2 Winner: 'लॉकअप 2' को अपना विनर मिल गया है. इस सीजन की ट्रॉफी कंटेंट क्रिएटर श्रेया कालरा ने अपने नाम की है. उन्होंने ट्रॉफी के साथ 1 करोड़ रुपये की प्राइज मनी भी जीती. ग्रैंड फिनाले में श्रेया ने शिवांगी जोशी, शिल्पा शिंदे, राम कपूर और योगेश रावत जैसे मजबूत फाइनलिस्ट्स को कड़ी टक्कर देते हुए खिताब अपने नाम किया.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 05, 2026, 08:29 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 09:26 PM IST
Lock Upp 2 Winner: शिवांगी जोशी का टूटा सपना, श्रेया कालरा ने जीता 'लॉकअप 2' का खिताब; मिले 1 करोड़ रुपये

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Jyoti Rajput

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ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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