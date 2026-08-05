Lock Upp 2 Winner: शिवांगी जोशी का टूटा सपना, श्रेया कालरा ने जीता 'लॉकअप 2' का खिताब; मिले 1 करोड़ रुपये

'लॉक अप 2' का ग्रैंड फिनाले काफी शानदार रहा, जहां कंटेंट क्रिएटर श्रेया कालरा ने बाजी मारते हुए शो की ट्रॉफी अपने नाम कर ली. श्रेया ने न सिर्फ विनर का खिताब जीता, बल्कि उन्हें 1 करोड़ रुपये की बड़ी प्राइज मनी भी मिली. फिनाले में उन्होंने शिवांगी जोशी, शिल्पा शिंदे, राम कपूर और योगेश रावत जैसे दमदार कंटेस्टेंट्स को पीछे छोड़ दिया. पूरे सीजन में श्रेया के गेम, कॉन्फिडेंस और स्ट्रेटेजी ने ऑडियंस को खूब एंटरटेन किया. जीत के बाद उनके फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई और सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर बधाइयां मिल रही हैं.