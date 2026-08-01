'लॉक अप 2' में जजमेंट डे पर बड़ा ट्विस्ट, भूमि पेडनेकर-हुमा कुरैशी ने पूछे तीखे सवाल, गुस्से से लाल हुए 'लैला'; जानें प्रीव्यू

नेटफ्लिक्स के पॉपुलर रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' सीजन 2 के में ग्रैंड फिनाले से पहले जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है. दरअसल, शो के फाइनल जजमेंट डे पर बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर और हुमा कुरैशी शो में जानता की आवाज बनकर एंट्री करेंगी.
इस दौरान दोनों कंटेस्टेंट्स से कई तीखे सवाल पूछेंगी, जिनका जवाब देना काफी कठिन होने वाला है. हाल ही में नेटफ्लिक्स ने शो का प्रोमो जारी किया है. इसमें भूमि और हुमा दमदार अंदाज में नजर आ रही हैं.
एंट्री के साथ ही दोनों घरवालों से उनके गेम, रिश्तों, रणनीति और अब तक के सफर पर सवाल उठाती नजर आ रही हैं. ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले एपिसोड में कई बड़े खुलासे और तीखी बहस देखने को मिल सकती है. सबसे पहले हुमा और भूमि राम कपूर के गेम पर सवाल उठाते हैं. भूमि राम कपूर से कहती हैं, 'आप ऐसा खेल रहे हैं, जिससे लग रहा है कि फिनाले में जाना चाहते हैं लेकिन शो जीतना नहीं चाहते हैं.'
वहीं पामेला को सुनाते हुए सवाल उठाती हैं कि उन्होंने राम कपूर पर गलत इल्जाम लगाया था. इसके अलावा आकांक्षा चौधरी के ईगो प्रॉब्लम को लेकर सवाल हुमा और भूमि ने सवाल पूछा. फिर शिल्पा शिंदे से फराह पूछती हैं कि क्या वो श्रेया कालरा से इनसिक्योर हैं? इसपर फिर दोनों के बीच हल्की बहस भी देखने को मिलता है.
फिलहाल शो में पामेला सेरेना, राम कपूर, शिल्पा शिंदे और आकांक्षा चौधरी डेंजर जोन में हैं. लेटेस्ट प्रोमो में ये देखने को मिला है कि आने वाले एपिसोड में कॉम्पिटिशन से एक नहीं, बल्कि दो या 4 कंटेस्टेंट भी बाहर हो सकते हैं.
बता दें कि अभी शो में राम कपूर, योगेश रावत, श्रेया कालरा, शिवांगी जोशी, हर्षद चोपड़ा, आकांक्षा चमोला, शिल्पा शिंदे वरुण यादव, पामेला सेरेना और आकांक्षा चौधरी मौजूद हैं. ऐसे में अब सभी की नजरें फिनाले से पहले आने वाले एपिसोड पर टिकी हैं. 'लॉक अप: सच या सजा' रोजाना रात 8 बजे नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होता है.