'लॉक अप 2' की विनर हैं श्रेया कालरा? एकता कपूर के जवाब ने बढ़ाया सस्पेंस; शिवांगी जोशी का नाम लेकर क्या कहा?

Lock upp 2 Winner: OTT के पॉपुलर रियलिटी शो 'लॉकअप-2' का आज ग्रैंड फिनाले होना है. हालिया एपिसोड में को शो के टॉप 5 फाइनलिस्ट मिल चुके हैं. इसमें शिल्पा शिंदे, राम कपूर, योगेश रावत, श्रेया कालरा और शिवांगी जोशी हैं. यूं तो आज ग्रैंड फिनाले के बाद साफ हो जाएगा कि 'लॉक अप सीजन 2' की ट्रॉफी आखिर किसके नाम होता है. लेकिन सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा श्रेया कालरा और शिवांगी जोशी को लेकर हो रही है.
दोनों के फैंस अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को विनर बता रहे हैं. वहीं, फाइनल से पहले सोशल मीडिया पर लगातार बहस छिड़ गई है. इन्हीं सब अफवाहों के बीच खबर आई कि श्रेया कालरा 'लॉक अप सीजन 2' की विनर बनने वाली हैं. अब इन ख़बरों के बीच टीवी क्वीन एकता कपूर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है.
हाल ही में एकता कपूर ने मुंबई में एक अवॉर्ड शो में पहुंची थी. इस दौरान रेड कार्पेट पर पैपराजी ने ने उनकी तस्वीरें क्लिक करते समय पूछा, 'एकता जी सुनाने में आया है श्रेया विजेता है? इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एकता ने कहा, 'क्यों अगर शिवांगी होगी तो प्रॉब्लम है क्या?
उनके जवाब से पैपराजी हंसने लगे. वहीं, जब दूसरे पैपराजी ने उनसे पूछा कि वह 'लॉक अप' का विजेता किसे बनाना चाहती हैं? तो एकता ने जवाब दिया, 'मैं किसी को नहीं जिता रही भाई. मेरे हाथ में है ही नहीं.'
बता दें कि श्रेया इस सीजन की सबसे पॉपुलर प्रतियोगियों में से एक बनकर उभरी हैं. राम कपूर, आकांक्षा चौधरी और आकांक्षा चमोला के साथ उनकी बहसें सीजन की चर्चाओं में शामिल रही हैं. वहीं, शिल्पा शिंदे के साथ उनकी दोस्ती ने भी सबका ध्यान खींचा है. कई फैंस ने तो श्रेया को विनर ही बताया है.
वहीं, इस शो में शिवांगी का सफर कुछ अलग रहा. कुछ दर्शकों ने उन्हें उन हालात में इमोशनल होने के लिए क्रिटिसाइज भी किया. हालांकि, कई बार हुई बहस के दौरान खुद के लिए स्टैंड लेने की वजह से बाद के हफ़्तों में उन्हें सपोर्ट भी मिला. टॉप फाइव में उनकी मौजूदगी की वजह से उनका एक मजबूत फैन बेस माना गया है, जो उन्हें ट्रॉफ़ी जिताने के लिए सपोर्ट कर रहा है.
बता दें कि अभी कंटेस्टेंट शिल्पा शिंदे, राम कपूर, योगेश रावत, श्रेया कालरा और शिवांगी जोशी बचे हैं. इस शो को रितेश देशमुख और फराह खान होस्ट कर रहे हैं. 6 हफ्तों के लिए शुरू हुए इस शो में 14 कैदी, 2 जेलर और 1 लॉक-अप है. इसके नियमों के अनुसार, कैदियों को खाना, सप्लाई और प्रिविलेज जैसी जरूरतों के लिए जरूरी इन-गेम करेंसी कमाने के लिए टास्क पूरे करने होते हैं.
(आईएएनएस इनपुट के साथ)