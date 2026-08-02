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Lock Upp 2 में आया ट्विस्ट! शिवांगी को हराकर हर्षद बने फर्स्ट फाइनलिस्ट, श्रेया कालरा के हाथ लगा बड़ा Advantage

Lock Upp 2 Finale Week: नेटफ्ल्किस रिएलिटी शो 'लॉकअप 2' इस समय अपने आखिरी पड़ाव पर है. इस दौरान शो में लगातार नए ट्विस्ट और टर्न देखने को मिल रहे हैं. वहीं फिनाले टॉस्क के दौरान हर्षद चोपड़ा अपनी दोस्त शिवांगी जोशी को हराकर शो के पहले फाइनलिस्ट बन गए.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 02, 2026, 09:47 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 10:47 PM IST
Lock Upp 2 में आया ट्विस्ट! शिवांगी को हराकर हर्षद बने फर्स्ट फाइनलिस्ट, श्रेया कालरा के हाथ लगा बड़ा Advantage

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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