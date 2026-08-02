Lock Upp 2 में आया ट्विस्ट! शिवांगी को हराकर हर्षद बने फर्स्ट फाइनलिस्ट, श्रेया कालरा के हाथ लगा बड़ा Advantage

'लॉकअप 2' में हर दिन एक नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है और सभी कंटेस्टेंट्स शो को जीतने की हर कोशिश कर रहे हैं. इसी बीच शो का पहला फाइनलिस्ट बनने के लिए होस्ट रितेश देशमुख ने सभी मेंबर्स को एक खास मौका दिया. इस मौके का फायदा उठाते हुए हर्षद चोपड़ा ने फिनाले में अपनी जगह पक्की कर ली. दिलचस्प बात ये है कि उन्होंने ये जीत अपनी दोस्त शिंवागी जोशी को हराकर अपने नाम की है, जिससे घर में मौजूद लोगों को एक बड़ा झटका लगा है. वहीं इस फिनाले टॉस्क में श्रेया कालरा ने भी अपने लिए एक खास एडवांटेज सिक्योर कर लिया है, जिसे वो आगे इस्तेमाल करेंगी.
फिनाले से ठीक पहले मेकर्स ने कंटेस्टेंट के लिए एक नया टॉस्क डिजाइन किया, जिसे पूरा करने के बाद उनमें से कोई एक फिनाले में अपनी गद्दी पक्की कर सकता था. लेकिन ये टॉस्क पहले हुए टॉस्क से पूरी तरह अलग था, इसमें कोई गेम नहीं था, बल्कि दूसरे कंटेस्टेंट्स को इस बात के लिए राजी करना था कि वो उनसे बेहतर हैं और फाइनलिस्ट बनना डिजर्व करते हैं.
रितेश देशमुख ने इस टॉस्क को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाने के लिए दो नए एडवांटेज पेश किए, जिसमें श्रेया कालरा ने बाजी मारते हुए एक एडवांटेज को अपने लिए सिक्योर कर लिया. वहीं दूसरे एडवांटेज के लिए योगेश रावत ने बाकी सारे कंटेस्टेंट्स से बहुत देर तक बहस की और इसे हासिल कर लिया. लेकिन इस एडवांटेज में एक ट्विस्ट देखने को मिला, इसमें 10 लाख रुपए ऑफर किए गए थे, जिसे योगेश ने बिना सोचे-समझे ले लिए.
श्रेया और योगेश के जाने के बाद, राम कपूर ने इस 'लॉकअप 2' में वापस जाने का फैसला किया और खुद को इस फाइनलिस्ट बनने की रेस से बाहर कर लिया. वहीं राम के जाने के बाद शिल्पा शिंदे, लैला यादव और आकांक्षा चमोला ने भी इस टॉस्क को छोड़ दिया, जिसके बाद हर्षद चोपड़ा और शिवांगी जोशी में टक्कर देखने को मिला जो फैंस के लिए काफी चौंकाने वाला पल था.
फाइनलिस्ट बनने के लिए हर्षद और शिवांगी जोशी के बीच काफी तनाव देखने को मिला. जहां हर किसी को लग रहा था कि हर्षद शिवांगी के लिए इस टॉस्क से हार जाएंगे. वहां उन्होंने पूरा गेम ही पलटते हुए खुद को फिनाले के लिए सेफ कर लिया. इस टॉस्क के दौरान हर्षद ने शिवांगी से कहा कि वो पिछला टॉस्क सिर्फ शिवांगी के लिए हार गए थे.
इसलिए उन्हें इस बार अपना गेम खेलना है. हर्षद के इन शब्दों को सुनते ही शिवांगी शॉक रह गईं और उन्होंने खुद इस टॉस्क को छोड़ दिया, जिसके बाद इस टॉस्क के विनर हर्षद चोपड़ा बन गए.