Lock Upp 2 में आया ट्विस्ट! शिवांगी को हराकर हर्षद बने फर्स्ट फाइनलिस्ट, श्रेया कालरा के हाथ लगा बड़ा Advantage

'लॉकअप 2' में हर दिन एक नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है और सभी कंटेस्टेंट्स शो को जीतने की हर कोशिश कर रहे हैं. इसी बीच शो का पहला फाइनलिस्ट बनने के लिए होस्ट रितेश देशमुख ने सभी मेंबर्स को एक खास मौका दिया. इस मौके का फायदा उठाते हुए हर्षद चोपड़ा ने फिनाले में अपनी जगह पक्की कर ली. दिलचस्प बात ये है कि उन्होंने ये जीत अपनी दोस्त शिंवागी जोशी को हराकर अपने नाम की है, जिससे घर में मौजूद लोगों को एक बड़ा झटका लगा है. वहीं इस फिनाले टॉस्क में श्रेया कालरा ने भी अपने लिए एक खास एडवांटेज सिक्योर कर लिया है, जिसे वो आगे इस्तेमाल करेंगी.