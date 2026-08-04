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फिनाले वीक में बड़ा धमाका! आकांक्षा चमोला हुईं शो से बाहर, श्रेया कालरा बनीं दूसरी दावेदार

Lock Upp2: फिनाले से एक दिन पहले 'लॉकअप 2' में जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिला, जहां सभी मेंबर्स को डिसीजन लेने में परेशानी हो रही थी. वहीं फराह खना और रितेश देशमुख ने इस मुश्किल का हल निकालते हुए जेल में 'डिवाइड एंड रूल' का गेम खेल दिया.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 04, 2026, 08:57 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 11:03 PM IST
फिनाले वीक में बड़ा धमाका! आकांक्षा चमोला हुईं शो से बाहर, श्रेया कालरा बनीं दूसरी दावेदार

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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