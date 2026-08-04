फिनाले वीक में बड़ा धमाका! आकांक्षा चमोला हुईं शो से बाहर, श्रेया कालरा बनीं दूसरी दावेदार

श्रेया कालरा के फाइनलिस्ट बनने के बाद अब 'लॉकअप 2' को तीन और ट्रॉफी के दावेदार चाहिए, जिस रेस में शिल्पा शिंदे, योगेश रावत, राम कपूर और लैला यादव शामिल होंगे. वहीं अब देखना ये होगा कि वो तीन कंटेस्टेंट्स कौन होंगे, जो शो के फाइनलिस्ट बनेंगे और ट्रॉफी के और करीब पहुंचेंगे. रिएलिटी शो 'लॉकअप 2' का ग्रैंड फिनाले 5 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा. ऑडियंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कौन बनेगा शो का विनर बनेंगा और जीतेगा 1 करोड़ रुपये की इनामी राशि. सोशल मीडिया पर कंटेस्टेंट्स के फैंस अपने पसंदीदा स्टार को सपोर्ट कर रहे हैं और विनर को लेकर चर्चा भी हो रही है.