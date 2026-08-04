फिनाले वीक में बड़ा धमाका! आकांक्षा चमोला हुईं शो से बाहर, श्रेया कालरा बनीं दूसरी दावेदार

रिएलिटी शो 'लॉकअप 2' दिन दिनों अपने आखिरी पड़ाव पर है. इसी बीच फिनाले से ठीक एक दिन पहले जेल में नया ट्विस्ट देखने को मिला, जिससे ऑडियंस को शो के दूसरा दावेदार का नाम पता चल पाया. सभी कंटेस्टेंट्स से जब पूछा गया कि कौन वो शख्स है, जो शो में रहने के लायक नहीं है, तो ज्यादातर लोगों ने आकांक्षा चमोला का नाम लिया, लेकिन फिर भी वो किसी एक फैसले पर नहीं पहुंच पाए. कंटेस्टेंट्स की कन्फयूजन को दूर करते हुए होस्ट फराह खान और रितेश देशमुख ने उनके साथ 'डिवाइड एंड रूल' का पैंतरा अपनाया, जिसके बाद सभी सिक्स मेंबर्स को एक फैसला लेने को कहा.
'डिवाइड एंड रूल' का गेम खेलते हुए होस्ट रितेश ने श्रेया कालरा, योगेश रावत और लैला को एक ऐसे मेंबर को चुनने को कहा, जो शो में रहना डिजर्व नहीं करता है. तो वहीं दूसरी ओर, फराह खान ने शिल्पा शिंदे, आकांक्षा चमोला और राम कपूर को एक ऐसे दावेदार को चुनने को कहा जो शो का दूसरा फाइनलिस्ट बनना डिजर्व करता है.
शो के होस्ट रितेश और फराह के इस 'डिवाइड एंड रूल' के गेम के बाद, श्रेया कालरा, योगेश रावत और लैला ने आकांक्षा चमोला को शो का सबसे अनडिजर्विंग कंटेंस्टेंट बताया. तो वहीं फराह के सवाल का जवाब देते हुए,शिल्पा शिंदे और आकांक्षा चमोला ने श्रेया कालरा को दूसरा फाइनलिस्ट चुना. इस तरह आकांक्षा चमोला फिनाले के इतने करीब आकर शो से बाहर हो गईं और श्रेया कालरा ट्रॉफी के और करीब पहुंच गईं.
इस फैसले के दौरान शिल्पा शिंदे और आकांक्षा चमोला ने कहा कि श्रेया कालरा में शो को जीतने की सारी क्वालिटी हैं और वो शुरू से ही इस गेम में अपनी पूरी ताकत लगा रहीं हैं. तो वहीं राम कपूर ने अपना वोट लैला को दिया, लेकिन ज्यादा वोट के कारण श्रेया कालरा शो की दूसरी फाइनलिस्ट बनीं. फिनाले से पहले शो को और भी दिलचस्प बनाने के लिए मेकर्स ने कंटेंस्टेंट्स की उन मीम्स को स्क्रीन पर दिखाया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
श्रेया कालरा के फाइनलिस्ट बनने के बाद अब 'लॉकअप 2' को तीन और ट्रॉफी के दावेदार चाहिए, जिस रेस में शिल्पा शिंदे, योगेश रावत, राम कपूर और लैला यादव शामिल होंगे. वहीं अब देखना ये होगा कि वो तीन कंटेस्टेंट्स कौन होंगे, जो शो के फाइनलिस्ट बनेंगे और ट्रॉफी के और करीब पहुंचेंगे. रिएलिटी शो 'लॉकअप 2' का ग्रैंड फिनाले 5 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा. ऑडियंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कौन बनेगा शो का विनर बनेंगा और जीतेगा 1 करोड़ रुपये की इनामी राशि. सोशल मीडिया पर कंटेस्टेंट्स के फैंस अपने पसंदीदा स्टार को सपोर्ट कर रहे हैं और विनर को लेकर चर्चा भी हो रही है.