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'13 साल की उम्र में मेरे साथ...', श्रेया कालरा ने सालों तक दिल में दबाए रखा दर्द, मां-भाई से छुपाया अपना सबसे बड़ा राज; अब आया बाहर

Lock Upp 2: रिएलिटी शो 'लॉक अप 2' के इस हफ्ते के एपिसोड में कई कंटेस्टेंट्स ने चौंकाने वाले राज का खुलासा किया. इसी बीच शो की स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट श्रेया कालरा का सबसे बड़ा सीक्रेट भी सामने आ गया, जिसे बताते हुए वो फूट-फूटकर रोईं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 28, 2026, 11:47 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 11:53 PM IST
'13 साल की उम्र में मेरे साथ...', श्रेया कालरा ने सालों तक दिल में दबाए रखा दर्द, मां-भाई से छुपाया अपना सबसे बड़ा राज; अब आया बाहर

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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