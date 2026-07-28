'13 साल की उम्र में मेरे साथ...', श्रेया कालरा ने सालों तक दिल में दबाए रखा दर्द, मां-भाई से छुपाया अपना सबसे बड़ा राज; अब आया बाहर

नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लॉक अप 2' में आए दिन एक नया ड्रामा और कॉन्ट्रोवर्सी देखने को मिल रही है. वहीं इस हफ्ते शो में कई बड़े खुलासे हुए, जिसने न सिर्फ हाउसमेट्स को हौरान कर दिया, बल्कि ऑडियंस को भी बड़ा झटका दे दिया. इस हफ्ते शिवांगी जोशी, हर्षद चोपड़ा और पामेला के साथ-साथ श्रेया कालरा का भी सच सामने आ गया, जिसे छुपाए रखने की उन्होंने पूरी कोशिश की. लेकिन आकांक्षा चौधरी ने पुरानी बातों का बदला लेते हुए उनका सीक्रेट कार्ड मशीन में डाल दिया.
श्रेया कालरा का सीक्रेट रीवील करने से पहले आकांक्षा चौधरी ने शिल्पा शिंदे से पूछा कि अगर वो श्रेया का राज खोल देती हैं, तो क्या वो उनका सीक्रेट प्रोटेक्ट करेंगीं या वो सभी के सामने रिवील कर देंगी?. इस बात का जवाब देते हुए शिल्पा ने कहा कि अगर वो नहीं चाहती हैं तो वो उनका सीक्रेट रिवील नहीं करेंगी.
श्रेया कालरा अपनी दमदार और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के लिए जानी जाती हैं. वो अपने हर टॉस्क में जी-जान लगा देती हैं और सामने वाले को हराए बिना मैदान नहीं छोड़तीं. लेकिन आज श्रेया का सच सुनने और उन्हें रोते हुए देखने के बाद सभी घरवालों की आंखें नम हो गईं. श्रेया ने अपना सीक्रेट शेयर करते हुए बताया कि जब वो महज 13 साल की थीं, तब उनके कजिन ने उन्हें मोलेस्ट किया था.
श्रेया ने बताया कि जब वो अपनी नानी के घर जाती थीं, तो वो सभी बच्चों के साथ सोती थीं उसी समय उनके साथ कजिन ने ऐसी हरकत की. उन्होंने रोते हुए कहा कि वो नहीं चाहती थीं कि ये सच सामने आए क्योंकि उनकी मां ने उस लड़के को करीब 3 साल तक पाला-पोसा है और उनके लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा.
श्रेया ने बताया कि वो नहीं चाहती थीं कि उनकी मां को इस बात को पता चले, क्योंकि वो ये सहन नहीं पाएंगी. उन्होंने आगे कहा कि इस सच के बाहर आने से उनके भाई की जिंदगी पर भी गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि पहले एक बार उनकी एक कॉन्ट्रोवर्सी की वजह से उनके भाई की सगाई टूट चुकी है और वो नहीं चाहती की फिर से उसके साथ ऐसा हो. श्रेया ने बताया कि उनके भाई की शादी होने वाली है और वो अपने सच से उसके नए रिश्ते में दरार नहीं लाना चाहतीं, इससे उनकी मां टूट जाएंगी.
श्रेया ने अपने सच को बताते हुए कहा कि वो नहीं चाहतीं कि उन्हें कोई इसके लिए कमजोर या लाचार समझे. उन्होंने बताया कि वो अब इस बात को भूल चुकीं हैं क्योंकि ये काफी समय पहले हुआ था, लेकिन वो नहीं चाहती थीं कि ये बात उनकी मां को पता चले. श्रेया के इस सच ने सभी घरवालों को हैरान कर दिया. वहीं उनका साथ देते हुए शिल्पा शिंदे ने कहा इसमें उनकी कोई गलती नहीं है और बाहर बैठी उनकी मां इस बात को समझेगीं.
इस एपिसोड के अंत में एक छोटा -सा प्रोमो दिखाया गया, जिसमें सभी इंमेट के घरवाले और दोस्त नजर आए. बाहर से आए लोगों ने अपने-अपने करीबियों को गेम के बारे में बताया और दूसरे कंटेस्टेंट से भी कई बातों पर बहस की. वहीं इस दौरान फराह खान ने इंमेट के फैमिली और फ्रेंड्स के हाथों में एक ऐसी पावर दे दी, जिससे सभी इंमेट की किस्मत बदल जाएगी.