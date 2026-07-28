'13 साल की उम्र में मेरे साथ...', श्रेया कालरा ने सालों तक दिल में दबाए रखा दर्द, मां-भाई से छुपाया अपना सबसे बड़ा राज; अब आया बाहर

श्रेया ने बताया कि वो नहीं चाहती थीं कि उनकी मां को इस बात को पता चले, क्योंकि वो ये सहन नहीं पाएंगी. उन्होंने आगे कहा कि इस सच के बाहर आने से उनके भाई की जिंदगी पर भी गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि पहले एक बार उनकी एक कॉन्ट्रोवर्सी की वजह से उनके भाई की सगाई टूट चुकी है और वो नहीं चाहती की फिर से उसके साथ ऐसा हो. श्रेया ने बताया कि उनके भाई की शादी होने वाली है और वो अपने सच से उसके नए रिश्ते में दरार नहीं लाना चाहतीं, इससे उनकी मां टूट जाएंगी.