'उसने मुझे जकड़ लिया था...', आकांक्षा चौधरी ने किया कास्टिंग काउच को लेकर किया दर्दनाक खुलासा, रोते-रोते सुनाई आपबीती

रियलिटी शो लॉकअप 2 दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है. शो में कंटेस्टेंट अपनी लाइफ से जुड़े ऐसे राज खोलते हैं जिसे सुन हर कोई हैरान हो जाता है. आकांक्षा चौधरी ने शो में अपने करियर से जुड़ा दर्दनाक अनुभव शेयर किया है. मॉडल ने इंडस्ट्री के काले सच के बारे में बताया है. दरअसल आकांक्षा ने ब्यूटी पेजेंट के दौरान कास्टिंग काउच और यौन उत्पीड़न की कोशिश का सामना किया था. इस दर्दनाक किस्सा को शेयर करते हुए आकांक्षा रो जाती है. वहीं इस कहानी को सुनने के बाद फराह खान के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं.
आकांक्षा ने बताया है कि ब्यूटी पेजेंट की तैयारी के दौरान फीस और कपड़ों के लिए उन्हें कुछ पैसों की जरुरत थी. ऐसे में उन्होंने पैसों की मदद मांगने के लिए एक शख्स से बात की, उस इंसान को आकांक्षा सालों से जानती थी. आकांक्षा ने बोला था कि उनके अंडर एम्प्लाई की तरह काम करके पैसे चुका देंगी.
उस शख्स ने मदद करने के वादा करके आकांक्षा को घर बुलाया था. उस इंसान की नीयत बिगड़ गई थी. पहले मुझे गले लगाने की कोशिश की थी. इसके बाद मुझे जकड़ लिया. वो उम्र में मुझसे काफी बड़े थे इसलिए मैं हाथ झटककर खुद को उनसे दूर कर लिया. इसके बाद उन्होंने मेरे सामने शर्त रख दी. आकांक्षा ने अनुसार उस शख्स ने बोला मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा लेकिन तुम्हें उसके बदले मेरे साथ संबंध बनाना होगा.
आकांक्षा ने बताया है कि पैसों के बदले उन्होंने उनके सामने बेहद घिनौना प्रपोजल रखा था. उन्होंने मुझसे बोला कि मैं तु्म्हें पैसे दे दूंगा लेकिन तुम्हें इसके बदले में मेरे साथ संबंध बनाने होंगे. एक महीने में 5 से 6 बार तुम्हें मेरे साथ संबंध बनाना होगा. आकांक्षा ने इस ऑफर को ठुकरा दिया. उस शख्स ने आकांक्षा को धमकी भी दी थी उसे पछतावा होगा. लेकिन आकांक्षा ने बोला कि मुझे इसका कोई भी पछतावा नहीं है. आकांक्षा ने आगे बोला कि उस ऑफर को मना करने के लगभग 6 महीने बाद मैं एक बड़े शो का हिस्सा थी. वहीं एक साल बाद मैं देश के इस बड़े शो पर खड़ी हूं. मुझे पहचान लगन और मेहनत से मिली है.
लॉकअप शो के फिनाले से पहले आकांक्षा घर से बाहर हो गई है. फिनाले के इतना करीब जाने के बाद आकांक्षा का इस तरह बाहर आना उनके दोस्तों और फैंस को पसंद नहीं आ रहा है. आकांक्षा ने लॉकअप शों में शानदार गेम खेला है. श्रेया शो के फिनाले में पहुंच चुकी हैं.
Akanksha Choudhary got Terminated from Lockupp
She really had an amazing journey especially since her re-entry
Yogesh and Akanksha share emotional moment #Akankshachoudhary #lockupp2 #yoganksha #yogeshrawat pic.twitter.com/gknYpsGPtL
(@kitabi_kidda) August 1, 2026