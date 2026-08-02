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'उसने मुझे जकड़ लिया था...', आकांक्षा चौधरी ने किया कास्टिंग काउच को लेकर किया दर्दनाक खुलासा, रोते-रोते सुनाई आपबीती

Akanksha Choudhary Casting Couch: लॉकअप 2 से एविक्ट होने से पहले आकांक्षा चौधरी ने कास्टिंग काउच को लेकर खुलासा किया है. उन्होंने बताया है कि ब्यूटी पेजेंट के दौरान फाइनेंशियल हेल्प के बदले उन्हें शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा गया था.

Written ByShilpa
Published: Aug 02, 2026, 01:46 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 01:46 PM IST
'उसने मुझे जकड़ लिया था...', आकांक्षा चौधरी ने किया कास्टिंग काउच को लेकर किया दर्दनाक खुलासा, रोते-रोते सुनाई आपबीती

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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