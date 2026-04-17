लोकसभा में गिरा महिला आरक्षण बिल, कंगना रनौत-हेमा मालिनी का फूटा गुस्सा, बोलीं- 'महिलाओं का मनोबल टूटा'

Kangana Ranaut-Hema Malini on Women's Reservation Bill: लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पारित नहीं हो पाया. बिल के पक्ष में 298 और इसके खिलाफ 300 वोट पड़े. बिल पास होने के लिए 352 वोटों की जरूरत थी, जिसके चलते यह बिल लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत से पास नहीं हो पाया. महिला आरक्षण बिल के पारित न होने पर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और हेमा मालिनी ने इस पर नाराजगी जाहिर की है.

नाराज हुईं हेमा मालिनी

भारतीय जनता पार्टी की सांसद हेमा मालिनी ने शुक्रवार को लोकसभा में पेश हुए महिला आरक्षण बिल के पास न होने पर नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने एएनआई से बात करते हुए कहा, 'इतना महत्वपूर्ण बिल पास नहीं होने दिया, तो अभी सब पहले जैसा हो गया. मैं बहुत दुखी हूं.' हेमा मालिनी ने कहा, 'यह बहुत दुख की बात है कि इतना महत्वपूर्ण विधेयक पारित नहीं हो सका.'

WATCH | BJP MP Hema Malini says, t was very sad that such an important bill could not be passed." twitter.com/daE30zcKim Add Zee News as a Preferred Source ANI (ANI) April 17, 2026

कंगना रनौत ने जाहिर किया गुस्सा

वहीं, बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने महिला आरक्षण बिल के पास न होने पर गुस्सा जाहिर किया है. उन्होंने एएनआई से बात करते हुए कहा, 'सारी बेटियों और महिलाओं का मनोबल गिरा दिया गया है. सदन में इससे ज्यादा तकलीफदेह घटना पहले कभी नहीं हुई. इन्होंने महिलाओं का मनोबल तोड़ दिया है. मुझे यह एक निजी क्षति की तरह महसूस हो रहा है. हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि महिलाओं को उनके अधिकार मिलें.'

WATCH | Delhi | BJP MP Kangana Ranaut says, "Nothing more painful than this has ever happened in the House before. They have shattered the morale of the women. It feels like a personal loss to me. We have faith in PM Modi, and we will ensure that the women get their rights." twitter.com/WFQqkx7rvE ANI (ANI) April 17, 2026

कई बॉलीवुड सितारों ने किया था बिल को सपोर्ट

बता दें कि महिला आरक्षण बिल को लेकर देशभर में खूब चर्चा हो रही थी. इस बिल के पास होने को लेकर राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता तक में अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थीं, लेकिन यह बिल पास नहीं हो पाया. इस बिल के पक्ष में 298 वोट और इसके खिलाफ 300 वोट पड़े. इस बिल को कई बॉलीवुड सेलेब्स भी सपोर्ट कर रहे थे.