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Hindi Newsबॉलीवुडलोकसभा में गिरा महिला आरक्षण बिल, कंगना रनौत-हेमा मालिनी का फूटा गुस्सा, बोलीं- महिलाओं का मनोबल टूटा

लोकसभा में गिरा महिला आरक्षण बिल, कंगना रनौत-हेमा मालिनी का फूटा गुस्सा, बोलीं- 'महिलाओं का मनोबल टूटा'

Kangana Ranaut-Hema Malini on Women's Reservation Bill: संसद में आज (17 अप्रैल) को मोदी सरकार ने महिला आरक्षण को लेकर एक बड़ा बिल पेश किया, लेकिन वह पास नहीं हो पाया. इस बिल को फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारों ने सपोर्ट किया था. इस पर अब एक्ट्रेस कंगना रनौत और हेमा मालिनी ने अपनी नाराजगी जाहिर की.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Apr 17, 2026, 09:20 PM IST
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लोकसभा में गिरा महिला आरक्षण बिल, कंगना रनौत-हेमा मालिनी का फूटा गुस्सा, बोलीं- 'महिलाओं का मनोबल टूटा'

Kangana Ranaut-Hema Malini on Women's Reservation Bill: लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पारित नहीं हो पाया. बिल के पक्ष में 298 और इसके खिलाफ 300 वोट पड़े. बिल पास होने के लिए 352 वोटों की जरूरत थी, जिसके चलते यह बिल लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत से पास नहीं हो पाया. महिला आरक्षण बिल के पारित न होने पर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और हेमा मालिनी ने इस पर नाराजगी जाहिर की है.

नाराज हुईं हेमा मालिनी

भारतीय जनता पार्टी की सांसद हेमा मालिनी ने शुक्रवार को लोकसभा में पेश हुए महिला आरक्षण बिल के पास न होने पर नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने एएनआई से बात करते हुए कहा, 'इतना महत्वपूर्ण बिल पास नहीं होने दिया, तो अभी सब पहले जैसा हो गया. मैं बहुत दुखी हूं.' हेमा मालिनी ने कहा, 'यह बहुत दुख की बात है कि इतना महत्वपूर्ण विधेयक पारित नहीं हो सका.'

कंगना रनौत ने जाहिर किया गुस्सा

वहीं, बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने महिला आरक्षण बिल के पास न होने पर गुस्सा जाहिर किया है. उन्होंने एएनआई से बात करते हुए कहा, 'सारी बेटियों और महिलाओं का मनोबल गिरा दिया गया है. सदन में इससे ज्यादा तकलीफदेह घटना पहले कभी नहीं हुई. इन्होंने महिलाओं का मनोबल तोड़ दिया है. मुझे यह एक निजी क्षति की तरह महसूस हो रहा है. हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि महिलाओं को उनके अधिकार मिलें.'

कई बॉलीवुड सितारों ने किया था बिल को सपोर्ट

बता दें कि महिला आरक्षण बिल को लेकर देशभर में खूब चर्चा हो रही थी. इस बिल के पास होने को लेकर राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता तक में अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थीं, लेकिन यह बिल पास नहीं हो पाया. इस बिल के पक्ष में 298 वोट और इसके खिलाफ 300 वोट पड़े. इस बिल को कई बॉलीवुड सेलेब्स भी सपोर्ट कर रहे थे.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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