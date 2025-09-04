Lokah Chapter 1: कल्याणी प्रियदर्शन के बाल रूप 'नेली' ने जीता फैंस का दिल, जानिए कौन है ये 11 साल की बाल कलाकार, जो बन गईं फिल्म का अहम हिस्सा!

Lokah Chapter 1: पहली मलयालम फीमेल सुपरहीरो फिल्म ‘Lokah: Chapter one’ थिएटर में रिलीज होते ही ऑडियंस के दिल पर राज करने लगी है. ये सिर्फ एक थ्रिल और बज़ क्रिएट करने वाली फिल्म नहीं है, इसमें एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शन के द्वारा निभाए गए किरदार ‘नेली’ की दमदार और निडर परफॉर्मेंस ने सबको शॉक्ड कर दिया था. वहीं फिल्म ‘Lokah’ में ‘नेली’ के बाल रूप को प्ले करने वाली चाइल्ड एक्ट्रेस दुर्गा सी विनोद की कमाल की एक्टिंग को लोग कभी लंबे समय तक याद रखेंगे.

दुर्गा सी विनोद

फिल्म में 'नेली' का किरदार प्ले करने वाली दुर्गा सी विनोद महज 11 साल की हैं और क्लास 6 की स्टूडेंट हैं. मगर दुर्गा सिर्फ स्क्रीन पर कुछ देर के लिए शो अप नहीं हुई थीं, बल्कि उनके एक्शन, एक्टिंग और स्क्रीन पर कमाल के एक्सप्रेशन ने लोगों को चौंका दिया है. दुर्गा ने फिल्म में सिर्फ स्क्रिप्ट के मुताबिक ही काम नहीं किया बल्कि अपने इमोशन्स से जादू बिखेर दिया है. वहीं दुर्गा ने फिल्म में उस समय भी एक्शन सीन करने से इनकार नहीं किया जब वो पेनफुल इंजरी से गुजर रही थी. वहीं दुर्गा ने एक इंटरव्यू के दौरान बात करते हुए कहा, ‘मुझे पता था कि अगर हम लेट करेंगे तो टीम काफी सफर करेगी. इसलिए मैंने उनसे कहा कि मैं करूंगी. हां मुझे तकलीफ हुई, मगर मैंने सीन को पूरा किया.’ महज 11 साल की इस बच्ची के जज्बे और हिम्मत की तारीफ फिल्म का टीम करते नहीं थक रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढे़ं: सस्पेंस और थ्रिलर के साथ लगेगा रोमांस का तड़का! जब सितंबर में रिलीज होंगे ये 5 नए K-Drama

ओटीटी रिलीज

वहीं फिल्म की बात करें तो, 28 अगस्त को फिल्म सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद अब ओटीटी पर कमाल करने के लिए रेडी है. खबरों के मुताबिक इस फिल्म के राइट्स ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स द्वारा खरीद लिए गए हैं और इसका प्रीमियर 26 सितंबर को किया जाएगा. हालांकि अभी तक फिल्म की टीम या नेटफ्लिक्स की टीम में से किसी ने इस बात की ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है. वहीं फैंस को इस बात की उम्मीद है कि अगर ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज होती है तो इसे कई भाषाओं में स्ट्रीम किया जाएगा.