Lokah Chapter 2 announced: Kalyani Priyadarshan की फैंटेसी एडवेंचर में हुई Dulquer Salmaan की एंट्री, ‘Charlie’ के रूप में दिखेगा ये स्टार

Lokah Chapter 2 : कल्याणी प्रियदर्शन की Lokah chapter 1 की सफलता के बाद फिल्म के मेकर्स ने इसके दूसरे भाग ऐलान कर दिया है. इस फिल्म के सीक्वल में एक्टर दुलकर सलमान और टोविनो थॉमस मेन लीड में नजर आएंगे.
Lokah Chapter 2 announced: कल्याणी प्रियदर्शन की फैंटेसी और एडवेंचर से भरपूर फिल्म Lokah: Chapter 1 को ऑडियंस से खूब प्यार मिला है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही है. वहीं फिल्म के पहले भाग की सफलता को देखते हुए मेकर्स ने इसका दूसरा भाग बनाने की घोषणा कर दी है. Lokah chapter 1 के सीक्वल में तमिल फिल्म स्टार दुलकर सलमान और टोविनो थॉमस मुख्य किरदार में नजर आने वाले हैं. फिल्म की सीक्वल की अनाउंसमेंट सुनते ही फैंस खुशी से झूम उठे हैं.
प्रोमो और पोस्टर
फिल्म Lokah chapter 1 के निर्माताओं द्वारा एक पोस्टर और कुछ सेकंड्स का प्रोमो रिलीज किया गया है, जिससे फिल्म को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई है. इस पोस्टर में दुलकर सलमान और टोविनो थॉमस कूल लुक में नजर आ रहे हैं. वहीं सीक्वल के प्रोमो वीडियो में टोविनो माइकल \चथन और दुलकर सलमान किरदार चार्ली\ओडियन के रूप में दिखाई दे रहे हैं. इस फिल्म का टाइटल 'When Legends Chill' दिया गया है.
Lokah Chapter 2
फिल्म का पोस्टर और प्रोमो रिलीज करते हुए मेकर्स ने लिखा, ‘बियोंड मिथ, बियोंड लीजेंड्स. ए न्यू चैप्टर बिगिंस #Lokahchapter2.’ कल्याणी प्रियदर्शन की ये फिल्म मलयालम इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, जिसके दूसरे भाग में दुलकर सलमान नजर आने वाले हैं. फिल्म के पहले भाग में माइकल और चार्ली को छोटी-छोटी भूमिका में दिखाया गया था. लेकिन 'लोका' के दूसरे भाग की कहानी इन किरदारों से ही शुरू होगी.
