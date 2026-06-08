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पहले सीन से लेकर आखिरी तक, सस्पेंस से भरी फिल्म, डार्क कॉमेडी देख उड़ जाएंगे होश

आपको डार्क क्राइम कॉमेडी थ्रिलर फिल्म देखना पसंद है तो आप हॉटस्टार पर लॉर्ड कर्जन की हवेली को देख सकते हैं.

Written ByShilpa
Published: Jun 08, 2026, 07:35 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 07:35 PM IST
पहले सीन से लेकर आखिरी तक, सस्पेंस से भरी फिल्म, डार्क कॉमेडी देख उड़ जाएंगे होश

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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