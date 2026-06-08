पहले सीन से लेकर आखिरी तक, सस्पेंस से भरी फिल्म, डार्क कॉमेडी देख उड़ जाएंगे होश

डार्क कॉमेडी क्राइम थ्रिलर फिल्म देखने का शौक है तो आप जियो हॉटस्टार पर रिलीज फिल्म लॉर्ड कर्जन की हवेली को देख सकते हैं. इस फिल्म की शुरुआत से लेकर अंत तक सस्पेंस देखने को मिलता है. फिल्म की कहानी जैसे-जैसे बढ़ती है फिल्म में सस्पेंस देखने को मिलता है.
लॉर्ड कर्जन की हवेली की फिल्म की कहानी इरा और बासुकीनाथ की कहानी पर आधारित है. इरा और बासुकीनाथ लंदन में रह रहे होते हैं. वह पत्नी इरा के कहने पर बासुकीनाथ इरा के दोस्त के समर हाउस पर जाता है. वहां पर इरा की दोस्त और उसका बॉयफ्रेंड होता है.
इरा और बासुकीनाथ का रिश्ता बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है. बासुकीनाथ पत्नी का इरा का सम्मान नहीं करता है. क्योंकि वह खुद को ब्रिटिश मानता है. बासुकीनाथ काफी गुस्सैल भी होता है. जिस वजह से फिल्म में कई ट्विस्ट देखने को मिलेंगे.
इरा और बासुकीनाथ जैसे ही समर हाउस जाते हैं, उस घर के हॉल में एक बड़ा सा बॉक्स रखा होता है. इस बॉक्स पर तला लगा हुआ होता है. रोहित मजाक में बोलता है कि इस बॉक्स में लॉर्ड कर्जन की लाश है. बासुकीनाथ इसे मजाक ही मानता है. कुछ देर बाद बॉक्स से आवाज सुनाई देती है. बासुकी को अब ये मजाक नहीं लगता है. वह इरा के दोस्त को बोलता है कि बॉक्स ओपन करके दिखाएं. वह बासुकी की बात नहीं मानता है. इसके बाद से फिल्म में टर्न आता है. फिल्म में क्या हुआ इसके लिए आपको पूरी फिल्म देखनो होगी.
रसिका दुग्गल की फिल्म 10 अक्तूबर साल 2025 में रिलीज हुई थी. फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर कोई खास अच्छा प्रदर्शन नहीं था. ओटीटी पर फिल्म को पसंद किया जा रहा है. अगर आपको डार्क क्राइम कॉमेडी पसंद है तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं.