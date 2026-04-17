भंसाली का बड़ा दांव: रणबीर, आलिया और विक्की की ‘लव एंड वॉर’ की रिलीज डेट आउट, इस दिन मचेगा सिनेमाघरों में गदर!

Love And War Movie Release Date: संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म ‘लव एंड वॉर’ (LOVE AND WAR) को लेकर इस वक्त हर तरफ जबरदस्त चर्चा है. इस साल की सबसे बड़ी घोषणा करते हुए मेकर्स ने बता दिया है कि यह फिल्म साल 2027 के रिपब्लिक डे वीकेंड पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. इसकी रिलीज डेट गुरुवार, 21 जनवरी 2027 तय की गई है. फिल्म को दुनियाभर के सिनेमाघरों में एक साथ बड़े लेवल पर उतारा जाएगा, ताकि छुट्टियों का पूरा फायदा मिल सके.

इस फिल्म की सबसे खास बात इसकी स्टार कास्ट है. हाल के कुछ सालों में इसे सबसे बड़ी रोमांटिक ड्रामा फिल्म माना जा रहा है. इसमें रणबीर कपूर, विक्की कौशल और आलिया भट्ट जैसे दिग्गज कलाकार पहली बार एक साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे. इन तीनों की केमिस्ट्री और हाई-वोल्टेज ड्रामा दर्शकों के लिए किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं होने वाला है. फैंस को उम्मीद है कि ये तिकड़ी पर्दे पर आग लगा देगी.

भंसाली का अब तक का सबसे बड़ा सपना

संजय लीला भंसाली को उनकी भव्य फिल्मों के लिए जाना जाता है, लेकिन ‘लव एंड वॉर’ उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म बताई जा रही है. यह एक ऐसी लव सागा होगी जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक नई मिसाल कायम कर सकती है. फिल्म की कहानी में भंसाली ने अपनी पूरी जान झोंक दी है, ताकि इसे इमोशन के मामले में अब तक की सबसे बेहतरीन रोमांटिक फिल्म बनाया जा सके.

दोस्ती, प्यार और धोखे की दास्तां

फिल्म की कहानी सिर्फ रोमांस तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें संघर्ष और जज्बातों का गहरा मेल देखने को मिलेगा. ‘लव एंड वॉर’ में प्यार, पक्की दोस्ती और जुनून जैसे कई रंगों को पिरोया गया है. यह फिल्म दर्शकों को एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां हर मोड़ पर एक नया मोड़ होगा. फिल्म का अनुभव इतना रियल और गहरा होने वाला है कि लोग घंटों तक इसके जादू से बाहर नहीं निकल पाएंगे.

विजुअल्स और कहानी का जादू

संजय लीला भंसाली अपनी फिल्मों में जो विजुअल्स और बारीकियां दिखाते हैं, वो ‘लव एंड वॉर’ में भी कूट-कूट कर भरी होंगी. फिल्म का हर एक सीन किसी पेंटिंग की तरह खूबसूरत होने वाला है. मेकर्स का दावा है कि इसकी कहानी दर्शकों के दिलों को गहराई से छू लेगी. यह फिल्म न केवल बड़े स्केल पर शूट की गई है, बल्कि इसकी कहानी में वो पावर है जो दुनिया भर के सिनेमा प्रेमियों को अपनी ओर खींच लेगी.

तीन भाषाओं में होगी रिलीज

भंसाली की यह जादुई दुनिया सिर्फ हिंदी तक ही सीमित नहीं रहने वाली है. ‘लव एंड वॉर’ को हिंदी के साथ-साथ तमिल और तेलुगु में भी रिलीज किया जाएगा. अपनी बारीक कहानी कहने के अंदाज और शानदार विजुअल वर्ल्ड के लिए मशहूर भंसाली इस बार स्केल और गहराई का एक अनोखा मेल पेश करने वाले हैं. फिल्म को लेकर अभी से जो बज बना हुआ है, उससे लगता है कि यह बॉक्स ऑफिस के कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ देगी.