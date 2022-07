Sushmita Sen Dating Lalit Modi: सुष्मिता सेन के सिर से नहीं उतर रहा बोल्डनेस का खुमार, अब शेयर कर दी इतनी ज्यादा बोल्ड फोटो

Sushmita Sen Dating Lalit Modi: सुष्मिता सेन (Sushmita Sen) बीते कुछ दिनों से लगातार चर्चा में बनी हुई हैं. पहले एक्ट्रेस अपने भाई और भाभी के तलाक की वजह से सुर्खियों में थी, तो वहीं अब ललित मोदी (Lalit Modi) संग अपने रिश्ते को लेकर लाइमलाइट में बनी हुई हैं. अपने रिश्ते को 10 साल बड़े ललित मोदी संग कंफर्म करने के बाद सुष्मिता सेन ने अब सोशल मीडिया पर मोनोकिनी पहन ऐसी फोटो शेयर की है जो इंटरनेट का पारा बढ़ा रही है. ये फोटो मालदीव की है. जहां पर कुछ दिन पहले एक्ट्रेस वकेशन एन्जॉय करने गई थीं. वहीं की खींची हुई इस बोल्ड फोटो को सुष्मिता सेन ने अब फैंस के साथ शेयर कर दिया है.

मोनोकिनी में फ्लॉन्ट किया फिगर

लेटेस्ट फोटो में सुष्मिता सेन (Sushmita Sen) पूल के अंदर ब्लैक कलर की मोनोकिनी पहने नजर आईं. तस्वीर में एक्ट्रेस ने अपना चेहरा तो कैमरे की तरफ नहीं दिखाया लेकिन बॉडी फ्लॉन्ट करती हुई जरूर दिखी. इस तस्वीर में एक्ट्रेस पूल के एक साइड पर बैठी हुई हैं और नीले समंदर को निहारते हुए दिखाई दे रही हैं.

लिखा लंबा चौड़ा कैप्शन

इस तस्वीर को सुष्मिता सेन (Sushmita Sen) ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लंबा चौड़ा कैप्शन लिखा है. कैप्शन में लिखा- 'मेरे अस्तित्व और मेरी अंतरात्मा में पूरी तरह से केंद्रित ... मैं इस चीज से बहुत प्यार करती हूं कि कैसे प्रकृति अपनी सारी चीजों को एक में सम्मिलित कर देती है सिर्फ एकता दिखाने के लिए. जब हम उस संतुलन को तोड़ते हैं, तो हम कितने हिस्सों में बट जाते हैं. ये देखकर बहुत दुख होता है कि हमारे आसपास की दुनिया कितनी दुखी होती जा रही है.'

Just back in london after a whirling global tour #maldives # sardinia with the families - not to mention my #better looking partner @sushmitasen47 - a new beginning a new life finally. Over the moon. In love does not mean marriage YET. BUT ONE THAT For sure pic.twitter.com/WL8Hab3P6V

— Lalit Kumar Modi (@LalitKModi) July 14, 2022