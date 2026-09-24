Love Lottery Movie Review: शादी शक और मर्डर में झूलती कहानी, अक्षय ओबेरॉय कीइम्पैक्टफुल फिल्म

मूवी रिव्यू: लव लॉटरी
कलाकार: अक्षय ओबेरॉय, हेली दारूवाला, अग्नि अग्यारी, कबीर दुहन सिंह, विजयंत कोहली, हेमंत पांडे, इंदिरा कृष्णन, संतोष शुक्ला, विक्रम शर्मा, कुमार सौरभ, अर्शदीप संधू और अश्वंत लोधी
डायरेक्टर: अरविंद पांडे
अवधि: 2 घंटे 21 मिनट
रेटिंग: 3
Love Lottery Movie Review: दहेज उत्पीड़न के और हत्या के मामले आए दिन समाचारों में सुनने को मिल जाते हैं लेकिन हाल के कुछ दिनों में कुछ मामले इसके उलट भी देखने को मिले हैं. ऐसे मामलों में महिलाओं के साथ होने वाली प्रताड़ना को लेकर समाज में स्वाभाविक रूप से संवेदनशीलता बनी हुई है,लेकिन इसी के बीच ऐसे मामले भी सामने आते हैं जहां आरोपों और कानूनी लड़ाई के बीच पुरुषों और उनके परिवारों को भी लंबे समय तक मानसिक और सामाजिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है. कुछ ऐसे ही घटनाओं से प्रेरित ये मूवी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी.
फिल्म शुरू होते ही एक सुनसान जगह पर भरनी वर्मा (हेली दारूवाला) को रहस्यमयी तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी जाती है. शुरुआती जांच, भरनी की मां के बयान और शक के आधार पर पुलिस भरनी के पति कार्तिक सक्सेना (अक्षय ओबेरॉय) को उसके ऑफिस से गिरफ्तार कर लेती है, कार्तिक गिड़गिड़ाता है कि उसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन सख्त पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर विक्रम बिष्ट (कबीर दुहन सिंह) के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता. पुलिस रिमान्ड के दौरान कार्तिक अपने वकील को भरनी से पहली मुलाकात, प्यार, शादी और उसके बाद के जीवन के बारे में विस्तार से बताता है. कार्तिक यह भी बताता है कि किस प्रकार से उसकी पत्नी ने उसको धोखा दिया और उनके बीच रिश्ते खराब हो चुके थे और दोनों अलग रहने लगे थे.
कार्तिक जैसे जैसे अपनी कहानी वकील और पुलिस को बताता है वैसे वैसे उसपर भरनी की हत्या का शक गहराता चला जाता है. इसी आधार पर उसके ऊपर मुकदमा चलने लगता है. लेकिन क्या कार्तिक ही दोषी है या इसके पीछे छुपा है कोई गहरा राज ? यह जानने के लिए आपको देखनी होगी यह फिल्म.
सबसे पहले बात करते हैं इसके मुख्य किरदार निभाने वाले अक्षय ओबेरॉय की. कार्तिक सक्सेना के किरदार में वह शुरू से ही प्रभावित करते हैं. अक्षय ने किरदार की मांग के हिसाब से अपने रोल को संजीदगी से निभाया है. कभी वह एकदम से मासूम नजर आते हैं तो कभी लगता है की असली गुनहगार वही हैं. मंझे हुए ऐक्टर विजयंत कोहली ने आशा के अनुरूप सहजता के साथ अपने रोल को परदे पर जीवंत कर दिया है और पुलिस इन्स्पेक्टर के रोल में कबीर दुहन सिंह जंच रहे हैं. अपने छोटे लेकिन इम्पैक्ट फुल रोल में अग्नि अग्यारी काफी खूबसूरत लग रही हैं और दर्शकों का मन मोह लेती हैं.बाकी सभी कलाकारों ने अपने-अपने हिस्से का योगदान करने का प्रयास किया है.
ऐसी फिल्मों का सबसे बड़ा चैलेंज होता है सब्जेक्ट पर टिके रहना. निर्देशक अरविंद पांडेय ने कहानी को जरूरत से ज्यादा भावुक या उपदेशात्मक बनाने के बजाय घटनाओं और किरदारों के जरिए तार्किक रूप से आगे बढ़ाने पर जोर दिया है. खास तौर पर कोर्टरूम और जांच से जुड़े हिस्सों में उनका निर्देशन फिल्म की गति को बनाए रखने में मदद करता है और दर्शकों का रोमांच बनाए रखता है. फिल्म के भावनात्मक पहलू को भी उन्होंने बेहद संजीदगी से दर्शकों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है.
क्यों देखें?
‘लव लॉटरी’ सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री या कोर्टरूम ड्रामा नहीं, बल्कि वैवाहिक संबंधों में टूटते भरोसे और ऐसे मामलों में कानूनी प्रक्रिया पर जरूरी सवाल भी उठाती है. निर्देशक अरविंद पांडेय ने संवेदनशील विषय को सनसनीखेज बनाने के बजाय कहानी और किरदारों के जरिए अपनी बात रखने की अच्छी कोशिश की है.फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका सस्पेंस है,जो दर्शक को लगातार सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर सच क्या है और पर्दे के पीछे छिपा राज कौन सा है. कुल मिलाकर ‘लव लॉटरी’ एक ऐसे विषय को सामने लाती है जिस पर चर्चा जरूरी है. अगर आपको सस्पेंस, मर्डर मिस्ट्री और कोर्टरूम ड्रामा पसंद है तो यह फिल्म देख सकते है.