Love Lottery Trailer Launch: प्यार, शादी और कानूनी पचड़े के बीच उलझे रिश्ते, ‘लव लॉटरी’ का ट्रेलर मचा रहा सस्पेंस

आने वाली हिंदी फिल्म 'लव लॉटरी' का ट्रेलर दिल्ली में एक खास प्रेस कॉन्फ्रेंस में लॉन्च किया गया. इस मौके पर फिल्म के स्टार अक्षय ओबेरॉय, विजयंत कोहली और अग्नि अग्यारी के साथ निर्देशक अरविंद पांडे और निर्माता कुलदीप भार्गव तुषार भी मौजूद रहे. ट्रेलर लॉन्च इवेंट में उन परिवारों को भी बुलाया गया, जिन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर महिला-केंद्रित कानूनों के कथित गलत इस्तेमाल का सामना करने की बात कही है. फिल्म इसी मुद्दे को रिश्तों और पारिवारिक परिस्थितियों के बीच एक सामाजिक और सस्पेंस से भरी कहानी के तौर पर पेश करती है.
सिनेमा गंज फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म 'लव लॉटरी' की कहानी प्यार, शादी और बदलते रिश्तों के इर्द-गिर्द घूमती है. फिल्म में रिश्तों के बीच बढ़ती दूरियां, विश्वासघात, तलाक और पैसों के लिए शादी जैसे मुद्दों को भी कहानी का हिस्सा बनाया गया है. इसके साथ ही फिल्म पुरुष अधिकारों से जुड़े सवालों को भी सामने रखने की कोशिश करती है.
'लव लॉटरी' का 2 मिनट 10 सेकंड लंबा ट्रेलर शुरुआत से ही दर्शकों के मन में कई सवाल पैदा करता है. इसमें आज के दौर के रिश्तों की चमक-दमक के पीछे छिपे तनाव और बनावटीपन को दिखाने की कोशिश की गई है. ट्रेलर में प्यार में धोखे से लेकर शादी और तलाक तक कई ऐसे पहलू नजर आते हैं, जो कहानी को रहस्य से जोड़ते हैं. रिश्तों में बढ़ता तनाव, भरोसे का टूटना और पैसों से जुड़े सवाल कहानी को एक अलग दिशा देते दिखाई देते हैं.
फिल्म के ट्रेलर से संकेत मिलता है कि ‘लव लॉटरी’ सिर्फ प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि इसके जरिए शादी, रिश्तों में बदलती सोच और कानूनों से जुड़े कुछ गंभीर सामाजिक सवालों को भी उठाया गया है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म इन मुद्दों को पर्दे पर किस तरह पेश करती है.
ट्रेलर में कुछ संवाद भी खासे संवेदनशील और तीखे हैं. इनमें एक संवाद, “एक औरत सिर्फ़ दो लोगों की सगी हो सकती है, एक अपनी औलाद की और एक खुद की”, रिश्तों और व्यक्तिगत अधिकारों को लेकर फिल्म के दृष्टिकोण की झलक देता है. यह संवाद ट्रेलर में मौजूद भावनात्मक और आक्रामक टकराव को भी सामने लाता है.
फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे अक्षय ओबेरॉय के किरदार के माध्यम से रिश्तों, विश्वास और पुरुष अधिकारों से जुड़े सवालों को कहानी का हिस्सा बनाया गया है. वहीं हेली दारूवाला सहित कलाकारों के किरदार कहानी में अलग-अलग परतें जोड़ते नजर आते हैं. ट्रेलर कई सवाल छोड़ता है. रिश्तों में सच क्या है, धोखा किसने दिया, किसका पक्ष सही है और आखिर इस ‘लव लॉटरी’ का असली खेल क्या है?
निर्देशक अरविंद पांडे कहते हैं, 'लव लॉटरी सिर्फ रिश्तों की कहानी नहीं है, बल्कि उन सवालों को सामने रखने की कोशिश है जिनसे आज के समय में कई लोग जूझ रहे हैं. हमने कहानी में सस्पेंस और इमोशन के साथ रिश्तों और कानूनी विवादों के अलग-अलग पहलुओं को दिखाने की कोशिश की है.'
निर्माता कुलदीप भार्गव ‘तुषार’ कहते हैं, “रिश्तों की जटिलता, कानूनी विवाद, भावनात्मक टकराव और पुरुष अधिकारों से जुड़े सवालों को सस्पेंस के साथ सामने रखने वाला ‘लव लॉटरी’ मनोरजन के साथ बड़े सवाल उठता है असली कहानी क्या है, कौन सही है और कौन गलत, इन सवालों के जवाब फिल्म के बड़े पर्दे पर ही सामने आएंगे.”
सिनेमा गंज फिल्म्स के बैनर तले कुलदीप भार्गव ‘तुषार’ द्वारा निर्मित ‘लव लॉटरी’ का निर्देशन अरविंद पांडे ने किया है. फिल्म की कहानी और पटकथा अंकुर खत्री ने लिखी है. फिल्म में अक्षय ओबेरॉय और हेली दारूवाला मुख्य भूमिकाओं में हैं. इनके अलावा कबीर दुहान सिंह, विजयंत कोहली, हेमंत पांडे, इंदिरा कृष्णन, संतोष शुक्ला, विक्रम शर्मा, अग्नि अग्यारी, कुमार सौरभ, अश्वंत लोधी और अर्शदीप संधू महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे. फिल्म की सिनेमैटोग्राफी नवीन वी. मिश्रा ने की है. संगीत वरुण मिश्रा और अरविंद पांडे का है, जबकि फिल्म का संपादन प्रकाश झा ने किया है. 'लव लॉटरी' 18 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी.