किस पर करें भरोसा और किससे रहें सावधान? 'लव टू हेट यू 2' में मोनालिसा का किरदार खोलेगा रिश्तों की उलझी परतें

शो में पारिवारिक मुद्दे और राज शामिल हैं. मोनालिसा के लिए सबसे मुश्किल यह याद रखना था कि उनके किरदार को कहानी के किस मोड़ पर क्या पता है और क्या नहीं, जो अभिनय को और भी पेचीदा बनाता है. मोनालिसा को लगता है कि हर किसी ने कभी न कभी धोखे या अधूरी सच्चाई का सामना किया है. चूंकि रिश्ते परफेक्ट नहीं होते, इसलिए लोग उनके किरदार के संघर्ष को समझ पाएंगे. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि हर किसी ने ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है, जहां उन्होंने किसी पर भरोसा किया और बाद में उन्हें दुख या उलझन महसूस हुई. कई बार हमें पूरी सच्चाई पता नहीं होती और हम वही देखकर प्रतिक्रिया देते हैं, जो हमारे सामने होता है। मेरा किरदार भी ऐसी ही भावनाओं से गुजरता है. मुझे लगता है कि लोग उसके इस पक्ष को समझ पाएंगे, क्योंकि रिश्ते कभी भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होते.'