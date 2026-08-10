किस पर करें भरोसा और किससे रहें सावधान? 'लव टू हेट यू 2' में मोनालिसा का किरदार खोलेगा रिश्तों की उलझी परतें

Love to Hate You Chapter 2: 'लव टू हेट यू: चैप्टर 2' में एक्ट्रेस मोनालिसा एक चुनौतीपूर्ण अंदाज में नजर आने वाली हैं. उनके किरदार का सफर प्यार और धोखे के बीच उलझा हुआ है, जो इसे उनके लिए बेहद खास बनाता है. शो में उनका किरदार कई तरह की भावनाओं और परिस्थितियों से गुजरता हुआ नजर आएगा. हाल ही में उन्होंने बताया कि किसी भी कलाकार के लिए ऐसे किरदार निभाना ज्यादा दिलचस्प होता है, जिनमें भावनाओं के कई रंग देखने को मिलें.
हाल ही में एक्ट्रेस मोनालिसा ने बताया कि जटिल और भावनात्मक रंगों वाले किरदार निभाना एक कलाकार के लिए बेहद दिलचस्प होता है. उन्होंने अपने किरदार की गहराई और उसकी बदलती परिस्थितियां बहुत पसंद आईं. इस फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है.
दरअसल, हाल ही में मोनालिसा ने आईएएनएस को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि स्क्रिप्ट पढ़ते समय वह खुद काफी उत्साहित थीं. कहानी में प्यार, दर्द और कई ऐसे मोड़ हैं, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखेंगे. उन्हें इस प्रोजेक्ट में खुद को अलग तरह से पेश करने का मौका मिला. मोनालिसा ने भावनाओं को स्वाभाविक रखने पर जोर दिया. उन्होंने यह समझने की कोशिश की कि उनका किरदार किसी खास स्थिति में वैसा व्यवहार क्यों कर रहा है, ताकि दर्शक उनसे गहराई से जुड़ सकें.
शो में पारिवारिक मुद्दे और राज शामिल हैं. मोनालिसा के लिए सबसे मुश्किल यह याद रखना था कि उनके किरदार को कहानी के किस मोड़ पर क्या पता है और क्या नहीं, जो अभिनय को और भी पेचीदा बनाता है. मोनालिसा को लगता है कि हर किसी ने कभी न कभी धोखे या अधूरी सच्चाई का सामना किया है. चूंकि रिश्ते परफेक्ट नहीं होते, इसलिए लोग उनके किरदार के संघर्ष को समझ पाएंगे. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि हर किसी ने ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है, जहां उन्होंने किसी पर भरोसा किया और बाद में उन्हें दुख या उलझन महसूस हुई. कई बार हमें पूरी सच्चाई पता नहीं होती और हम वही देखकर प्रतिक्रिया देते हैं, जो हमारे सामने होता है। मेरा किरदार भी ऐसी ही भावनाओं से गुजरता है. मुझे लगता है कि लोग उसके इस पक्ष को समझ पाएंगे, क्योंकि रिश्ते कभी भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होते.'
इस शो में हर्ष राजपूत (अमन) और नियति फतनानी (रिया) के साथ-साथ अभिमन्यु तोमर और संजना भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देंगे. जेमिनी नोटबुक का असली जादू तब दिखता है जब आप अपनी फाइलें अपलोड करते हैं.