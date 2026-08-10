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किस पर करें भरोसा और किससे रहें सावधान? 'लव टू हेट यू 2' में मोनालिसा का किरदार खोलेगा रिश्तों की उलझी परतें

Love to Hate You Chapter 2: एक्ट्रेस मोनालिसा 'लव टू हेट यू: चैप्टर 2' में एक चुनौतीपूर्ण और जटिल किरदार निभाने के लिए तैयार हैं. इस फिल्म का दर्शकों को भी बेसब्री से इंतजार है. आइए जानते हैं उनके इस नए किरदार और कहानी के दिलचस्प मोड़ों के बारे में-

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 10, 2026, 09:22 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 09:22 PM IST
किस पर करें भरोसा और किससे रहें सावधान? 'लव टू हेट यू 2' में मोनालिसा का किरदार खोलेगा रिश्तों की उलझी परतें

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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