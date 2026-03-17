'एक सेल्फी की कीमत' अब सिलेंडर में बदली... कभी पैसे लेकर क्लिक करवाते थे फोटो, आज LPG मांग रहे ORRY

ORRY FUNNY REEL VIRAL :ईरान में चल रहे युद्ध के कारण रसोई गैस की किल्लत कई देशों में हो रही है, जिसमें भारत भी शामिल है. लेकिन सरकार ने उन खबरों को महज एक अफवाह बताया है, फिर भी इस वक्त लोग सिलेंडर लेने के लिए लंबी लाइनों में लगे हुए हैं. इसी बीच सोशल मीडिया सेलिब्रिटी ऑरी ने अपनी एक रील से इंटरनेट पर यूजर्स को हंसा-हंसाकर लोटपोट कर दिया है. इस वीडियो में ऑरी फिल्ममेकर बोनी कपूर के साथ एक फनी रील बनाते हुए नजर आ रहे हैं. ऑरी वायरल रील में अपनी शादी का रिश्ता लेकर जाते हैं, जहां बोनी उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे पास है क्या?.

ऑरी की इस वायरल रील में जब बोनी उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे पास है क्या? तब वो इस बात का जवाब बहुत ही फनी तरीके से देते हैं, जिसको देखने के बाद लोग हंसने पर मजबूर हो गए हैं. दरअसल बोनी के इस सवाल के बाद ऑरी सिलेंडर से भरा एक ट्रक दिखाते है, जिसमें वो सिलेंडर को उठाते हुए मजेदार पोज देते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं उन्होंने इस रील को अपलोड करते समय एक फनी कैप्शन लिखा, ‘अब मैं एक सेल्फी के बदले एक सिलेंडर लेता हूं.’

बोनी कपूर ने दिया ऑरी का पूरा साथ

सोशल मीडिया सेलिब्रिटी ऑरी ने अपनी इस मजेदार और तंज कसने वाली रील को बोनी कपूर के साथ शूट किया है. ये पहली बार नहीं है जब दोनों ने एक साथ रील शूट की हो, बोनी पहले भी पूरे मजे से ऑरी के साथ कई रील बनाते हुए देखे गए हैं. इस रील की शुरुआत में ऑरी बोनी कपूर से कहते हैं, मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करता हूं. इस पर बोनी कहते हैं, तुम्हारे पास उसे देने के लिए क्या है? जिसके बाद ऑरी सिलेंडर से भरा एक ट्रक दिखाते हैं.

सिलेब्रिटीज दिया रिएक्शन

ऑरी की इस फनी रील के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने अपने रिएक्शन देना शुरू कर दिए हैं, जिसमें एक्ट्रेस खुशी कपूर ने कमेंट करते हुए लिखा, कौन सी बेटी?. वहीं बोनी कपूर की बड़ी बेटी अंशुला कपूर ने पिता को इस रील में देखते हुए कमेंट सेक्शन में लिखा, डेड, जिसके साथ तीन लाफ्टर इमोजी बनाए. ऑरी की इस रील पर एक यूजर ने कमेंट कर लिखा, ‘मुकद्दर का सिलेंडर’. आपको बता दें कि ऑरी पहले सच में अपने साथ एक सेल्फी के लिए चार्ज किया करते थे, जिसका खुलासा उन्होंने खुद किया है. उन्होंने बताया कि वो बॉलीवुड की पार्टियों में एक पैड गेस्ट बनकर शामिल होते हैं.