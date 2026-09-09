'लस्ट स्टोरीज 3' में दिखेंगे रिश्तों के नए रंग, ट्रेलर में प्यार से लेकर इच्छा तक की कहानी

नेटफ्लिक्स की चर्चित एंथोलॉजी फिल्म 'लस्ट स्टोरीज 3' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. फिल्म में प्यार, रिश्ते, चाहत और इंसानी इच्छाओं को चार अलग-अलग कहानियों के जरिए दिखाया गया है. इस एंथोलॉजी में विशाल भारद्वाज, शकुन बत्रा, विक्रमादित्य मोटवानी और किरण राव जैसे फिल्ममेकर्स ने अलग-अलग कहानियों को अपने अंदाज में पेश किया है.
लस्ट स्टोरीज 3 के ट्रेलर में प्यार और आकर्षण के साथ रिश्तों की उलझनें भी देखने को मिलती हैं. कहीं नोकझोंक है तो कहीं रिश्तों के बीच छिपी इच्छाएं सामने आती हैं. चारों कहानियों की अपनी अलग दुनिया और कहानी कहने का तरीका है, लेकिन सभी एक सवाल के आसपास घूमती हैं- आखिर इंसान चाहता क्या है और उसकी इच्छाएं उसके रिश्तों को किस तरह प्रभावित करती हैं? फिल्म में रोमांस और केमिस्ट्री के साथ हल्के-फुल्के पल भी हैं. वहीं, कुछ सीक्वेंस ऐसे हैं जो दर्शकों को रिश्तों और भावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर कर सकते हैं.
इस एंथोलॉजी में राधिका आप्टे, कोंकणा सेन शर्मा, अदिति राव हैदरी, राधिका मदान, सना थम्पी, विजय वर्मा, अभिषेक बनर्जी, सिद्धार्थ, अली फजल और गुरफतेह पीरजादा जैसे कलाकार नजर आएंगे. फिल्म 18 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.
निर्देशक विशाल भारद्वाज ने फिल्म को लेकर कहा कि इंसानी इच्छा का रिश्ता हमारी कल्पनाओं से बहुत गहरा होता है. कई बार हम अपने मन में ऐसी कहानियां बनाते हैं, जिन्हें दूसरों के सामने कहने से भी हिचकते हैं. उन्हें इस बात ने सबसे ज्यादा आकर्षित किया कि किस तरह एक किरदार अपनी आवाज और पहचान तलाशता है.
उन्होंने बताया कि कहानी में उस सफर को दिखाने की कोशिश की गई है, जहां एक किरदार अपने तय दायरे से बाहर निकलकर अपनी बात कहने की कोशिश करता है. इस दौरान कहानी में हंसी, शरारत और भावनाओं के साथ पहचान, अभिव्यक्ति और इच्छाओं से जुड़े सवाल भी सामने आते हैं.
विशाल भारद्वाज के मुताबिक, अलग-अलग सोच और शैली वाले फिल्ममेकर्स के साथ इस एंथोलॉजी का हिस्सा बनना उनके लिए खास अनुभव रहा. उन्होंने यह भी कहा कि नेटफ्लिक्स ने सभी निर्देशकों को अपनी कहानियां अपने तरीके से कहने की पूरी आजादी दी.
(Ians Input)