‘मैं नर्क जाना चाहूंगा...’, आखिर जावेद अख्तर ने क्यों कही ये बात? पाकिस्तान के मुद्दे पर बोले- ‘अगर 2 ऑप्शन होते...’

Javed Akhtar On Pakistan: बॉलीवुड के मशहूर लेखक और गीतकार जावेद अख्तर ने हाल ही में एक बुक लॉन्च इवेंट में पाकिस्तान को लेकर ऐसा बयान दिया जो काफी चर्चा में आ गया. उन्होंने कहा कि अगर उन्हें पाकिस्तान और नर्क में से किसी एक को चुनना पड़े, तो वो नर्क जाना पसंद करेंगे. जावेद अख्तर मुंबई में एक बुक लॉन्च इवेंट में बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि उन्हें जो कुछ भी मिला है, वो मुंबई और महाराष्ट्र की वजह से ही मिला है और यही उनकी कर्मभूमि है.

इवेंट में जावेद अख्तर ने बताया कि वे जब किसी मुद्दे पर बोलते हैं, तो अक्सर हर तरफ से नाराजगी झेलनी पड़ती है. उन्होंने कहा, 'अगर आप एक तरफ की बात करते हैं, तो कुछ लोग नाराज होंगे, लेकिन अगर आप हर तरफ की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं'. उन्होंने मजाक में कहा कि कभी उनसे मिलिएगा, तो वे अपना ट्विटर और व्हाट्सऐप दिखाएंगे, जहां उन्हें हर तरफ से गालियां मिलती हैं. पर उन्होंने माना कि बहुत से लोग उनकी तारीफ भी करते हैं.

पाकिस्तान पर बोले जावेद अख्तर

जावेद अख्तर ने ये भी कहा कि उन्हें भारत और पाकिस्तान दोनों ही तरफ के कट्टरपंथी लोग गालियां देते हैं. उन्होंने कहा, 'अगर किसी एक तरफ से गाली आनी बंद हो जाए तो मुझे लगेगा कि कुछ गलत हो गया है'. उन्होंने बताया कि कोई उन्हें 'काफिर' कहता है और नर्क में जाने की बात करता है, तो कोई उन्हें 'जिहादी' कहकर पाकिस्तान भेजना चाहता है. इसी बात पर उन्होंने कहा कि अगर सिर्फ पाकिस्तान और नर्क में से चुनना हो, तो वे नर्क को ही चुनेंगे.

मुंबई और महाराष्ट्र को बताते हैं कर्मभूमि

इस बुक लॉन्च इवेंट में जावेद अख्तर ने अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों की भी बात की. उन्होंने कहा कि जब वे मुंबई आए थे, तब उनकी उम्र सिर्फ साढ़े उन्नीस साल थी. उन्होंने कहा कि जो कुछ भी उन्होंने हासिल किया है, वो सब मुंबई और महाराष्ट्र की वजह से है. उन्होंने इसे अपनी कर्मभूमि बताया. उन्होंने बताया कि यही शहर उन्हें हर मौके पर साथ देता रहा है और उन्हें पहचान भी यहीं से मिली. जावेद अख्तर अपने बयानों की वजह से पहले भी कई बार चर्चा में रह चुके हैं.

In 1798 an Islamic scholar Shah ubdulqadir translated Quran for the first time in urdu . Almost all the mufti’s and Qazi’s of that time gave fatwas against him for daring to translate the holy book in such s heathen language like urdu . After many years Jinnah who could not speak…

— Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) April 16, 2025