एआर रहमान के बयान पर भड़के मनोज मुंतशिर, ‘छावा’ को प्रोपेगेंडा कहने पर दिया जवाब; बोले-जब मुस्लिम भारत का...’

गीतकार मनोज मुंतशिर ने म्यूजिक इंडस्ट्री में भेदभाव को लेकर एआर रहमान के दावों पर जवाब दिया है. साथ ही उन्होंने रहमान के फिल्म 'छावा' को प्रोपेगेंडा बताए जाने वाले बयान पर भी प्रतिक्रिया दी. मनोज का कहना है कि अगर रहमान को फिल्म की कहानी प्रोपेगेंडा जैसी लगी थी, तो उन्हें इसमें म्यूजिक देने के लिए हामी नहीं भरनी चाहिए थी.
शुभंकर मिश्रा के यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान मनोज मुंतशिर ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि एआर रहमान ने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़े बिना ही काम शुरू कर दिया हो. उनके मुताबिक, फिल्म साइन करने से पहले रहमान ने कहानी जरूर पढ़ी होगी. मनोज ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब उन्हें स्क्रिप्ट पहले से पता थी, तो बाद में फिल्म को प्रोपेगेंडा कहना समझ से परे है.
उन्होंने कहा, 'ठीक है, तो वह एक प्रोपेगैंडा फिल्म थी और आप उसे करना नहीं चाहते थे...लेकिन फिल्म करने के बाद उसे प्रोपेगैंडा कहना, यह बात मेरी समझ में नहीं आती, माफ़ कीजिएगा.'
साथ ही रहमान के भेदभाव वाले दावों पर अपनी राय रखते हुए गीतकार ने कहा कि हो सकता है कि म्यूज़िक डायरेक्टर को काम इसलिए न मिल रहा हो, क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्री के लोगों के साथ अच्छे संबंध नहीं बनाए हैं. दरअसल, मनोज का इशारा था कि इसका म्यूज़िक डायरेक्टर की धार्मिक पहचान से कोई लेना-देना नहीं है.
मनोज ने कहा कि देश ने रहमान से पहले भी कई मुस्लिम दिग्गजों को देखा है. मनोज ने कहा, 'जब मोहम्मद अज़हरुद्दीन भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने, जब कोई मुस्लिम भारत का राष्ट्रपति बना. जब एआर रहमान जैसे दिग्गज... जिनकी धार्मिक पहचान के बावजूद... इस देश में उनसे बड़ा कोई नाम नहीं है. उन्होंने यह सवाल क्यों नहीं पूछा कि 'मैं ही क्यों?' या 'एक मुस्लिम ही क्यों?'
एआर रहमान के बारे में बात करते हुए उन्होंने आगे कहा, 'आज, अगर आपको किसी वजह से लगता है कि आपको कम काम मिल रहा है, तो हमें दूसरी वजहों पर भी गौर करना चाहिए. हो सकता है कि हमने लोगों के साथ अच्छे संबंध न बनाए हों.' मुंतशिर कहते हैं, 'हो सकता है कि पिछले कुछ सालों में गाने उतने सफल न रहे हों. और भी कई वजह हो सकते हैं. मुझे समझ नहीं आता कि अचानक देश के सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुंचाने की क्या वजह है. लेकिन जब भी मैं उनसे मिलूंगा, तो उनसे ज़रूर पूछूंगा. उन्हें खुलकर बातचीत करने में कोई परेशानी नहीं है.'
बता दें कि मनोज मुंतशिर ये बयान तब दिया है, जब एआर रहमान ने बीबीसी के साथ बातचीत में बताया कि उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी धार्मिक पहचान की वजह से भेदभाव का सामना करना पड़ा है. उन्होंने बीबीसी होस्ट हारून रशीद से कहा, 'शायद पिछले आठ सालों में सत्ता में बदलाव हुआ है और अब ऐसे लोगों के हाथ में ताकत है जो क्रिएटिव नहीं हैं. हो सकता है कि यह सांप्रदायिक मामला भी हो, लेकिन यह मेरे सामने कभी खुलकर नहीं आया.'