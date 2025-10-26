M3GAN, The Perfection… सुपरहिट हॉरर फिल्मों से दूरी बना चुनीं ‘Regretting You’, एक्ट्रेस Allison Williams बोलीं -’मैंने खुद को कभी…’

Regretting You: बॉलीवुड फिल्मों को पसंद करने वाली ऑडियंस इन दिनों फिल्म ‘Regretting You’ के लिए काफी एक्साइटेड थे जो कि 24 अक्टूबर को रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म में पॉपुलर एक्ट्रेस एलिसन विलियम्स मुख्य किरदार में नजर आ रही हैं. वहीं हॉरर फिल्मों के लिए फेमस एक्ट्रेस ने बताया कि आखिर क्यों उन्होंने हॉरर और रोमांटिक फिल्मों से दूर इस किरदार को चुना है.
फिल्म 'एम3जीएन', 'द परफेक्शन' और 'गेट आउट' जैसी पॉपुलर हॉरर और थ्रिलर फिल्मों में अपनी भूमिका के लिए फेमस एक्ट्रेस एलिसन विलियम्स ने, आखिरकार इस तरह की फिल्मों से दूरी बना ली है और अपनी नई फिल्म ‘Regretting You’ में एक मदर और वाइफ का रोल प्ले कर रही हैं. वहीं हाल ही में एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान बताया कि आखिर क्यों उन्होंने अपनी सुपरहिट फिल्मों के जॉनर से अलग हटकर एक ड्रामा फिल्म को चुना है.
‘मैं कभी भी रोमांटिक लीड के…’
एक्ट्रेस एलिसन विलियम्स ने फिल्म ‘Regretting You’ जो कि एक ड्रामा पर आधारित है बारे में खुलकर बात की और बताया कि उन्हें कई बार ऐसा लगता था कि दर्शकों को उनका यह रूप पसंद नहीं आएगा. एक्ट्रेस बताया, ‘मैंने खुद को रोमांटिक लीड के तौर पर कभी नहीं सोचा था. मुझे नहीं पता कि मैं खुद को उस लड़के के साथ देखना चाहती हूं या कुछ और. मुझे नहीं पता कि मैं पर्दे पर खुद के लिए एक्साइटेड होउंगी या नहीं. लेकिन मैंने सोचा कि अगर डारेक्टर जोश बून को लगता है कि मैं यह कर सकती हूं, तो शायद मेरे वाइब में कुछ ऐसा होगा जिसे मैं पहचान नहीं पा रही हूं और जो इस तरह के रोल में काम करेगा.’
हॉरर फिल्मों से इसलिए बनाई दूरी
एक्ट्रेस एलिसन विलियम्स ने आगे बताया कि पूरे देश भर में उनके कई दोस्त भी इस फिल्म में उनका काम देखने के लिए एक्साइटेड हैं. इसी वजह से इस बार ‘Regretting You’ में काम करना उनके लिए और भी खास हो गया है. उन्होंने आगे कहा, ‘मुझे खुशी है कि मैं कुछ ऐसा किरदार बना पा रही हूं, जो मेरे जीवन में कई लोगों के लिए देखने लायक हो.’ उन्होंने बताया कि बहुत से लोग उनकी हॉरर और थ्रिलर फिल्में नहीं देख पाते, लेकिन यह एक ऐसी फिल्म है जिसे कई लोग देख सकते हैं.’
फिल्म ‘Regretting You’ की कहानी
एलिसन विलियम्स की हाल ही में रिलीज हुई इस फिल्म में एक्ट्रेस एक मां और पत्नी का किरदार निभा रही हैं, जिसके पति और बेस्ट फ्रेंड की एक हादसे में मौत हो जाती है. वहीं दोनों की मौत के बाद सदमे से गुजर रही महिला को एक ऐसे सीक्रेट के बारे में पता चलता है, जो कि कहानी को एक अलग मोड़ पर ले जाता है. ये फिल्म थिएटर में धमाल मचा रही है. वहीं मिड- नवंबर में ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक दे सकती है.
