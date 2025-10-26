Advertisement
trendingNow12976139
Hindi Newsबॉलीवुड

M3GAN, The Perfection… सुपरहिट हॉरर फिल्मों से दूरी बना चुनीं ‘Regretting You’, एक्ट्रेस Allison Williams बोलीं -’मैंने खुद को कभी…’

Regretting You: बॉलीवुड फिल्मों को पसंद करने वाली ऑडियंस इन दिनों फिल्म ‘Regretting You’ के लिए काफी एक्साइटेड थे जो कि 24 अक्टूबर को रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म में पॉपुलर एक्ट्रेस एलिसन विलियम्स मुख्य किरदार में नजर आ रही हैं. वहीं हॉरर फिल्मों के लिए फेमस एक्ट्रेस ने बताया कि आखिर क्यों उन्होंने हॉरर और रोमांटिक फिल्मों से दूर इस किरदार को चुना है.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Oct 26, 2025, 03:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

M3GAN, The Perfection… सुपरहिट हॉरर फिल्मों से दूरी बना चुनीं ‘Regretting You’, एक्ट्रेस Allison Williams बोलीं -’मैंने खुद को कभी…’

फिल्म 'एम3जीएन', 'द परफेक्शन' और 'गेट आउट' जैसी पॉपुलर हॉरर और थ्रिलर फिल्मों में अपनी भूमिका के लिए फेमस एक्ट्रेस एलिसन विलियम्स ने, आखिरकार इस तरह की फिल्मों से दूरी बना ली है और अपनी नई फिल्म ‘Regretting You’ में एक मदर और वाइफ का रोल प्ले कर रही हैं. वहीं हाल ही में एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान बताया कि आखिर क्यों उन्होंने अपनी सुपरहिट फिल्मों के जॉनर से अलग हटकर एक ड्रामा फिल्म को चुना है. 

 

‘मैं कभी भी रोमांटिक लीड के…’
एक्ट्रेस एलिसन विलियम्स ने फिल्म ‘Regretting You’ जो कि एक ड्रामा पर आधारित है बारे में खुलकर बात की और बताया कि उन्हें कई बार ऐसा लगता था कि दर्शकों को उनका यह रूप पसंद नहीं आएगा. एक्ट्रेस बताया, ‘मैंने खुद को रोमांटिक लीड के तौर पर कभी नहीं सोचा था. मुझे नहीं पता कि मैं खुद को उस लड़के के साथ देखना चाहती हूं या कुछ और. मुझे नहीं पता कि मैं पर्दे पर खुद के लिए एक्साइटेड होउंगी या नहीं. लेकिन मैंने सोचा कि अगर डारेक्टर जोश बून को लगता है कि मैं यह कर सकती हूं, तो शायद मेरे वाइब में कुछ ऐसा होगा जिसे मैं पहचान नहीं पा रही हूं और जो इस तरह के रोल में काम करेगा.’

Add Zee News as a Preferred Source

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Allison Williams (@aw)

हॉरर फिल्मों से इसलिए बनाई दूरी
एक्ट्रेस एलिसन विलियम्स ने आगे बताया कि पूरे देश भर में उनके कई दोस्त भी इस फिल्म में उनका काम देखने के लिए एक्साइटेड हैं. इसी वजह से इस बार ‘Regretting You’ में काम करना उनके लिए और भी खास हो गया है. उन्होंने आगे कहा, ‘मुझे खुशी है कि मैं कुछ ऐसा किरदार बना पा रही हूं, जो मेरे जीवन में कई लोगों के लिए देखने लायक हो.’ उन्होंने बताया कि बहुत से लोग उनकी हॉरर और थ्रिलर फिल्में नहीं देख पाते, लेकिन यह एक ऐसी फिल्म है जिसे कई लोग देख सकते हैं.’

 

फिल्म ‘Regretting You’ की कहानी
एलिसन विलियम्स की हाल ही में रिलीज हुई इस फिल्म में एक्ट्रेस एक मां और पत्नी का किरदार निभा रही हैं, जिसके पति और बेस्ट फ्रेंड की एक हादसे में मौत हो जाती है. वहीं दोनों की मौत के बाद सदमे से गुजर रही महिला को एक ऐसे सीक्रेट के बारे में पता चलता है, जो कि कहानी को एक अलग मोड़ पर ले जाता है. ये फिल्म थिएटर में धमाल मचा रही है. वहीं मिड- नवंबर में ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक दे सकती है. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

TAGS

actress allison williamsfilm regretting you

Trending news

नशे में गाड़ी चलाने वाले आतंकवादी... कुरनूल बस हादसे पर बोले हैदराबाद के कमिश्नर
Kurnool bus fire
नशे में गाड़ी चलाने वाले आतंकवादी... कुरनूल बस हादसे पर बोले हैदराबाद के कमिश्नर
1770 में जिन 5 भारतीयों ने बसाया था ये खूबसूरत देश, वहां क्यों जा रहे उपराष्ट्रपति?
Seychelles
1770 में जिन 5 भारतीयों ने बसाया था ये खूबसूरत देश, वहां क्यों जा रहे उपराष्ट्रपति?
रिश्वतखोर DIG भुल्लर मामले में नया खुलासा, पंजाबी हस्तियों के नाम आए सामने
DIG Harcharan Bhullar
रिश्वतखोर DIG भुल्लर मामले में नया खुलासा, पंजाबी हस्तियों के नाम आए सामने
'ये सुसाइड नहीं Instutional Muder है'! राहुल गांधी ने BJP सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
Satara Doctor Suicide
'ये सुसाइड नहीं Instutional Muder है'! राहुल गांधी ने BJP सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
PM मोदी ने छठ महापर्व पर दी शुभकामनाएं, आज 'मन की बात' की बात में जानिए और क्या कहा
Mann Ki Baat
PM मोदी ने छठ महापर्व पर दी शुभकामनाएं, आज 'मन की बात' की बात में जानिए और क्या कहा
गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर कीर्तन दरबार का आयोजन, केजरीवाल-मान ने टेका माथा
Guru Teg Bahadur Ji Shaheedi Diwas
गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर कीर्तन दरबार का आयोजन, केजरीवाल-मान ने टेका माथा
आंध्र प्रदेश 1, नंबर 2... ये कैसी रैंकिंग जिसमें नॉर्थ इंडिया से ऊपर दक्षिण के राज्य
debt
आंध्र प्रदेश 1, नंबर 2... ये कैसी रैंकिंग जिसमें नॉर्थ इंडिया से ऊपर दक्षिण के राज्य
10 रुपये के बिस्कुट वाले शादाब पर जारी हुआ फतवा? अल्लाह को लेकर क्या कह गए जकाती
shadab zakati
10 रुपये के बिस्कुट वाले शादाब पर जारी हुआ फतवा? अल्लाह को लेकर क्या कह गए जकाती
प्यार, ब्लैकमेल या राजनीतिक दबाव? पुलिस ने मामले में आरोपी 'दारोगा' को किया गिरफ्तार
maharastra doctor suicide
प्यार, ब्लैकमेल या राजनीतिक दबाव? पुलिस ने मामले में आरोपी 'दारोगा' को किया गिरफ्तार
Weather Update: रजाई-कंबल का आ गया मौसम, सर्दी बजाएगी बैंड, यहां बढ़ेगी परेशानी
Weather
Weather Update: रजाई-कंबल का आ गया मौसम, सर्दी बजाएगी बैंड, यहां बढ़ेगी परेशानी